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В меру поддержка: категории имеющих право на бесплатную юрпомощь хотят расширить

Кто сможет получить защиту за счет государства и как к этому относятся в отрасли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В России предлагают расширить круг лиц, имеющих право на бесплатную юрпомощь. К ним хотят отнести ветеранов боевых действий, беременных, матерей, имеющих детей до трех лет? и почетных доноров. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Его авторы считают, что именно эти категории граждан заслуживают бесплатной защиты их прав. Впрочем, эксперты видят риск в исполнении этих норм, ведь адвокаты, оказывая такие юридические услуги, часто сталкиваются с невыплатами за них со стороны государства.

Уравнять в правах

Ветераны боевых действий, беременные, почетные доноры, матери, имеющие детей до трех лет, смогут получать бесплатную юридическую помощь по вопросам трудоустройства, соцвыплат, алиментов, защиты прав и интересов детей. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. 18 декабря документ, который есть в распоряжении «Известий», будет направлен на заключение в правительство.

Как сообщают его авторы в пояснительной записке, сегодня большую роль в оказании бесплатной юридической помощи гражданам играют субъекты РФ. На своем уровне они могут расширить перечень категорий граждан, у которых есть такое право.

Женщины получают консультацию юриста
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Так, например, в ЦФО, СЗФО и ЮФО нормативными правовыми актами субъектов РФ практически в 50% регионов предусматривается предоставление бесплатной юрпомощи для ветеранов боевых действий. Порядка 60% субъектов, входящих в данные федеральные округа, оказывают такую помощь беременным и (или) женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет», — говорится в пояснительной записке.

В регионах есть аналогичная практика по предоставлению бесплатной юрпомощи лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», говорится в документе. Это льгота, например, действует в Ростовской и Смоленской областях. Поэтому в целях предоставления равного уровня гарантий, а также развития положительной практики субъектов страны предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на такую меру поддержки, отмечают авторы законопроекта.

Справка «Известий»

Согласно действующему законодательству, право на бесплатную юрпомощь сегодня имеют инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, дети-сироты, дети, оказавшиеся без попечения родителей, граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, и некоторые другие категории.

В России система бесплатной юридической помощи работает. В некоторых регионах мы выявили очень успешные ее дополнения, которые необходимо утвердить на федеральном уровне, расширив список ее возможных участников. В частности, речь идет о почетных донорах, отдавших годы жизни на помощь обществу. Также особенно важно защитить женщин с детьми и беременных. Если матери оказываются в ситуации необоснованного увольнения или давления на работе, если они не могут получить положенные выплаты, государство обязано помочь. Нам нужно создавать для семей возможности воспитания детей, — заявил «Известиям» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

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Нужная защита

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, представитель фракции КПРФ Николай Арефьев считает, что законопроект заслуживает поддержки.

— Думаю, что эту инициативу мы могли бы поддержать. Все люди должны быть юридически защищены, но не у всех есть на это средства. Как я понимаю, данные категории, которые предлагаются включить в законопроект, являются уязвимыми с финансовой точки зрения, поэтому им такая льгота будет необходима, — отметил депутат.

Расходы государства на эти цели не будут большими, так как не все граждане оказываются в ситуациях, когда им юридическая защита необходима, полагает он.

Информационный стенд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самое важное понять, кто эту помощь будет оказывать и сколько средств на эти цели потребуется, отметили в «Справедливой России — За правду».

Услуги адвокатов очень дорогие, какие юристы будут оказывать их бесплатно? У нас огромное количество ветеранов боевых действий, многодетных матерей. Это десятки миллионов граждан, — заявил «Известиям» первый зампред фракции Олег Нилов.

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По его словам, без ответа на эти вопросы говорить о поддержке законопроекта сложно, хотя намерение в нем благое.

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев сообщил «Известиям», что в партии пока не знакомы с инициативой.

— Когда она поступит в Госдуму, мы ее внимательно изучим и дадим свою оценку, — заявил депутат.

Юридическая консультация
Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Сегодня оказание бесплатных юридических услуг представителям профессии невыгодно, сообщил «Известиям» кандидат юридических наук, адвокат Андрей Некрасов. Государство не лучшим образом исполняет свои обязательства по выплатам адвокатам за оказание бесплатных юридических услуг — люди месяцами не видят этих денег, отметил он.

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По его словам, коллеги из регионов, которые возглавляют адвокатские палаты, порой вынуждены даже обращаться в суды, чтобы добиться выплат за уже сделанную работу. Если льготных категорий будет гораздо больше, то сложно представить, что произойдет в этой сфере, особенно с учетом того, что не все адвокаты обязаны оказывать эти услуги, резюмировал эксперт.

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