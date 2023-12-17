В меру поддержка: категории имеющих право на бесплатную юрпомощь хотят расширить

В России предлагают расширить круг лиц, имеющих право на бесплатную юрпомощь . К ним хотят отнести ветеранов боевых действий, беременных, матерей, имеющих детей до трех лет? и почетных доноров . Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Его авторы считают, что именно эти категории граждан заслуживают бесплатной защиты их прав . Впрочем, эксперты видят риск в исполнении этих норм, ведь адвокаты, оказывая такие юридические услуги, часто сталкиваются с невыплатами за них со стороны государства .

Уравнять в правах

Ветераны боевых действий, беременные, почетные доноры, матери, имеющие детей до трех лет, смогут получать бесплатную юридическую помощь по вопросам трудоустройства, соцвыплат, алиментов, защиты прав и интересов детей. Такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. 18 декабря документ, который есть в распоряжении «Известий», будет направлен на заключение в правительство.

Как сообщают его авторы в пояснительной записке, сегодня большую роль в оказании бесплатной юридической помощи гражданам играют субъекты РФ. На своем уровне они могут расширить перечень категорий граждан, у которых есть такое право .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Так, например, в ЦФО, СЗФО и ЮФО нормативными правовыми актами субъектов РФ практически в 50% регионов предусматривается предоставление бесплатной юрпомощи для ветеранов боевых действий. Порядка 60% субъектов , входящих в данные федеральные округа, оказывают такую помощь беременным и (или) женщинам, воспитывающим детей в возрасте до трех лет », — говорится в пояснительной записке.

В регионах есть аналогичная практика по предоставлению бесплатной юрпомощи лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», говорится в документе . Это льгота, например, действует в Ростовской и Смоленской областях. Поэтому в целях предоставления равного уровня гарантий, а также развития положительной практики субъектов страны предлагается дополнить перечень категорий граждан, имеющих право на такую меру поддержки , отмечают авторы законопроекта.

Справка «Известий» Согласно действующему законодательству, право на бесплатную юрпомощь сегодня имеют инвалиды I и II групп, ветераны ВОВ, дети-сироты, дети, оказавшиеся без попечения родителей, граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, и некоторые другие категории.

— В России система бесплатной юридической помощи работает. В некоторых регионах мы выявили очень успешные ее дополнения, которые необходимо утвердить на федеральном уровне, расширив список ее возможных участников . В частности, речь идет о почетных донорах, отдавших годы жизни на помощь обществу. Также особенно важно защитить женщин с детьми и беременных. Если матери оказываются в ситуации необоснованного увольнения или давления на работе, если они не могут получить положенные выплаты, государство обязано помочь. Нам нужно создавать для семей возможности воспитания детей, — заявил «Известиям» лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Известия» направили запрос в правительство с просьбой оценить перспективы поддержки законопроекта.

Нужная защита

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, представитель фракции КПРФ Николай Арефьев считает, что законопроект заслуживает поддержки .

— Думаю, что эту инициативу мы могли бы поддержать. Все люди должны быть юридически защищены, но не у всех есть на это средства. Как я понимаю, данные категории, которые предлагаются включить в законопроект, являются уязвимыми с финансовой точки зрения, поэтому им такая льгота будет необходима , — отметил депутат.

Расходы государства на эти цели не будут большими , так как не все граждане оказываются в ситуациях, когда им юридическая защита необходима, полагает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самое важное понять, кто эту помощь будет оказывать и сколько средств на эти цели потребуется , отметили в «Справедливой России — За правду».

— Услуги адвокатов очень дорогие, какие юристы будут оказывать их бесплатно? У нас огромное количество ветеранов боевых действий, многодетных матерей. Это десятки миллионов граждан , — заявил «Известиям» первый зампред фракции Олег Нилов.

По его словам, без ответа на эти вопросы говорить о поддержке законопроекта сложно, хотя намерение в нем благое.

Зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев сообщил «Известиям», что в партии пока не знакомы с инициативой.

— Когда она поступит в Госдуму, мы ее внимательно изучим и дадим свою оценку, — заявил депутат.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Сегодня оказание бесплатных юридических услуг представителям профессии невыгодно , сообщил «Известиям» кандидат юридических наук, адвокат Андрей Некрасов. Государство не лучшим образом исполняет свои обязательства по выплатам адвокатам за оказание бесплатных юридических услуг — люди месяцами не видят этих денег , отметил он.