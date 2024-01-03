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Предмет разговора: что ждет российских школьников и студентов в 2024 году

Отмена ВПР по иностранным языкам, новые учебники, изменения правил приема в вузы и другое
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В школах в этом году делают упор на историю и патриотизм: у учеников пятых–девятых классов появятся новые учебники, у всех — новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который будут преподавать вместо традиционного ОБЖ. Вузы пока только готовятся к серьезным реформам, но уже через несколько месяцев получат результаты пилотного проекта по перестройке уровней высшего образования. Абитуриентам между тем упростят поступление в университеты — они сами об этом попросили. Что еще ждет российских школьников и студентов в 2024 году — в материале «Известий».

Отмена всероссийских проверочных работ по иностранным языкам

С 2024 в российских школах перестанут проводить ВПР по английскому, испанскому, немецкому и другим иностранным языкам, заявлял в октябре руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Все остальные предметы остаются без изменений. «Будут нюансы, связанные с 11-ми классами», — сказал глава надзорного органа, но уточнений пока нет.

Как отметила в беседе с «Известиями» лингвист, детский преподаватель, кандидат филологических наук Диана Белан, отказ от проведения ВПР по иностранным языкам имеет определенные объективные причины.

Учитель английского языка в классе школы
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Во-первых, не все школы обеспечивают равные условия для изучения иностранных языков, поэтому смысла в проведении таких тестов просто нет. Во-вторых, многие ученики получают неудовлетворительные оценки именно из-за языкового барьера, особенно дети выходцев из Средней Азии, что несправедливо, — пояснила она.

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Эксперт добавила, что «дополнительный экзамен и стресс для ребенка только добавляют лишнюю нагрузку, которая вряд ли может быть компенсирована в школе».

ЕГЭ по английскому языку в школе
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Однако не все педагоги отнеслись к этому решению с одобрением. По словам преподавателя английского, специалиста по подготовке к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ, IELTS и TOEFL Нелли Бондаревой, отмена ВПР по иностранным языкам может снизить мотивацию школьников к их изучению.

— Это, в свою очередь, может негативно повлиять на возможности учащихся участвовать в международном образовательном и научном обмене. Английский язык, являясь важнейшим инструментом международного научного общения, играет ключевую роль в доступе к мировым научным исследованиям и разработкам, — подчеркнула она.

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Появление в школах нового предмета — «Основы безопасности и защиты Родины»

В следующем учебном году, с 1 сентября, российские школьники начнут изучать новую дисциплину — «Основы безопасности и защиты Родины». Отчасти это модификация традиционного ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности»), но с дополнениями. При этом количество часов останется прежним, то есть нагрузка на детей не увеличится.

Программа еще подготавливается, но известно, что в ней будут модуль начальной военной подготовки, в том числе воинские уставы, требования безопасности при обращении со стрелковым оружием, а также порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, основы медицины и другое.

Ученики 11 класса во время занятия по основам безопасности жизнедеятельности в средней школе
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По мнению основателя благотворительного проекта «Игропедагог в каждую школу», психолога, игропрактика Анастасии Решетниковой, новый предмет может стать хорошим дополнением к школьной программе. У детей, отмечает она, может появиться «еще большая принадлежность к Родине, что, безусловно, хорошо в текущих реалиях».

— Защита и безопасность России станет для школьников в том числе еще одной объединяющей историей. Хочется надеяться, что проводить уроки будет максимально компетентный учитель. Если педагог будет увлекать детей рассказами, гореть предметом и использовать современные инструменты работы с учениками, то они обязательно проникнутся защитой Отечества, — рассказала она в беседе с «Известиями».

Новые учебники истории для пятых–девятых классов с темой СВО

С 1 сентября 2024 года школьники среднего звена будут учиться по новым учебникам истории единого образца. В них отразят последние изменения территориального состава страны, а также ход спецоперации. Добавят портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные недавним событиям. Старшеклассники уже получили обновленные книги в прошлом году.

Учебники
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Появление новых учебников вызывало немало споров на этапе обсуждений как в педагогическом сообществе, так и среди родителей. Вопрос о них задали и на прямой линии с президентом Владимиром Путиным 14 декабря 2023 года. По его словам, сейчас России нужна фундаментальная государственная версия учебника, которая будет правдивой, «а не обслуживать чьи-то интересы, как у нас это было».

«Мне известно, что есть вопросы, возникает даже критика, это нормально. Пускай научное и педагогическое сообщество с привлечением родителей думают над этим, развивают, вносят какие-то изменения с учетом реалий сегодняшнего дня. Но все эти учебники должны соответствовать истине», — сказал глава государства.

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Изменение правил поступления и приема в вузы

В 2024 году абитуриентам облегчат поступление на программы высшего образования — бакалавриат, специалитет и магистратуру.

Одно из нововведений — выбор приоритетного вуза. Сейчас абитуриенты могут подать заявление в пять учебных заведений на разные направления. Внутри одного они могут выбрать предпочтительную специальность: то есть руководство вуза сразу видит, какую профессию пойдет получать поступающий, если пройдет по конкурсу. В этом году такие же приоритеты можно будет расставить и между разными университетами.

При этом после вступительных испытаний конкурсные списки будут обновляться в режиме реального времени, чтобы абитуриенты понимали, каковы их шансы и не нужно ли сменить предпочтения по вузам.

Работа приемной комиссии
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Возможность оперативного отслеживания конкурсной ситуации — это возможность переложить документы на другие направления подготовки или отдать приоритет другому вузу. Такой запрос со стороны поступающих был. Они сами говорили об этой потребности, и с новыми правилами ее можно будет реализовать, — пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он добавил, что в связи с этими изменениями модернизируют и сервис «Поступление в вуз онлайн».

Еще одно немаловажное нововведение касается подачи документов. В этом году абитуриентам бюджетных и контрактных форм обучения не нужно будет приносить в вузы оригиналы — достаточно отправить их с помощью портала «Госуслуги». Это снизит нагрузку на университеты, а тем, кто собирается учиться в другом городе, упростит задачу.

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Первые результаты пилота по изменению ступеней высшего образования

С 2024 года участники пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования будут представлять в правительство информацию о ходе его реализации. Называть пилот новшеством этого года не совсем точно, так как его запустили с 1 сентября 2023-го, однако именно в 2024-м начнется активное обсуждение первых результатов, которое может привести к пересмотру и корректировке подхода к бакалавриату, специалитету и магистратуре.

В чем суть пилотного проекта? Устанавливаются две ступени высшего образования. Вместо бакалавриата и специалитета вводится базовое, вместо магистратуры — специализированное. Также обновляются программы аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки. Проект затронет более 100 специальностей. Среди них гидрогеология и землеустройство, машиностроение и транспорт, фотоника и приборостроение, информационные и химические технологии, региональная и отраслевая экономика.

Студенты на занятиях
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Уже в этом году шесть вузов, участвующих в программе, смогут внести изменения в свои образовательные стандарты базового и специализированного высшего образования, а также в требования к программам аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

Как рассказала в беседе с «Известиями» декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве Российской Федерации, к.э.н., доцент Екатерина Безсмертная, реформа проводится, «чтобы вернуть отечественному высшему образованию былое качество, которое было отличительным знаком советского периода».

Работа приемной комиссии
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

— Безусловно, за счет отказа от формального разделения на бакалавриат и магистратуру и перехода к новым параметрам системы принципиальные изменения в этом направлении не произойдут: для этого потребуется масштабная и кропотливая работа по перестройке всей системы образования, начиная с начальной школы. Бакалавриат и магистратура — фактически единственный полностью реализованный в России элемент Болонской системы, поскольку стать полноценным участником европейского образовательного пространства нашей стране так и не удалось, — отметила она.

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Екатерина Безсмертная добавила, что «необходим разумный баланс между содержанием образования в рамках высшего и иных уровней образования, введение новых, возможно, более жестких, образовательных стандартов, пересмотр содержания образовательных программ с учетом потребностей работодателей и при более активном их участии».

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