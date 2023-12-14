Путин объяснил необходимость нового учебника по истории РФ

Все новые учебники истории, появляющиеся в школах РФ, должны быть правдивыми, а не обслуживать интересы других стран. В настоящее время Россия нуждается в фундаментальной версии учебника, которая будет доведена до всех, заявил 14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года».

«Их же было 60 с лишним версий. И во многих учебниках для российской аудитории, там все что угодно было. В том числе активно описывалось значение второго фронта. И ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом», — отметил российский лидер.

Президент указал, что ему известна критика о появлении нового учебника по истории, что является абсолютно нормальным.

«Нам нужна фундаментальная версия учебника, которая должна быть доведена до всех. Сегодня ребенок, завтра — гражданин. Но все учебники должны соответствовать истине, они должны быть правдивыми, а не обслуживать интересы других стран, как это было в некоторых российских пособиях», — заявил президент.

До этого, 30 октября, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что к 1 сентября 2024 года в России подготовят новый единый учебник по географии для старшей школы и учебник по истории для средней школы. По его словам, в уже выпущенном учебнике по истории для старшей школы есть разделы о воссоединении Крыма с Россией, спецоперации России по защите Донбасса и присоединении новых регионов. Благодаря этому школьники будут воспитываться на героических поступках своих современников, подчеркнул Кравцов.

В сентябре стало известно, что во все регионы России доставили более 755 тыс. новых единых учебников по истории. Кроме того, более 720 тыс. учебников по истории для 10-х классов поставят к следующему учебному году.

В октябре 2022 года Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.