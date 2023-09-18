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Во все регионы РФ доставили более 755 тыс. новых учебников по истории

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Ученики 11-х классов из всех регионов России получили более 755 тыс. новых единых учебников по истории. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщает Минпросвещения РФ.

Благодаря новым учебникам школьники теперь имеют возможность детально не только изучить заданную тему, но и ознакомиться с архивными материалами, фото- и видеоконтентом.

«На мой взгляд, единые учебники — это важный этап изменения системы образования. <…> Хочется отметить, что параграфы написаны понятным языком, вопросы составлены грамотно и передают основные элементы изучаемой темы», — отметила учитель истории и обществознания Николаевской средней школы Камчатского края Виктория Скрипникова.

Помимо хорошей структуры книги также содержат в себе раздел, посвященный актуальным историческим событиям.

По мнению преподавателей, из-за избытка информации подросткам сложно комплексно понимать геополитические процессы. Новый учебник корректно и в соответствии с действительностью описывает их.

Кроме того, более 720 тыс. учебников по истории для 10-х классов поставят к следующему учебному году во все регионы.

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Ранее, 16 августа, министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет. По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.

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