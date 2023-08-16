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Школы России перейдут на новые учебники в течение пяти лет

Кравцов: переход на новые школьные учебники займет 5 лет
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Полный переход на обновленные государственные учебники в школах произойдет в течение пяти лет, заявил 16 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пленарном заседании августовского совещания работников образования и науки Татарстана.

По его словам, до конца 2025 года подготовят государственные учебники по всем предметам. Это позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства.

«До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам, что позволит обеспечить качество и единство образовательного пространства. Полный переход на новые учебники планируется осуществить в ближайшие пять лет», — отметил глава Минпросвещения.

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7 августа Кравцов сообщал, что к 1 сентября подготовят новые учебники по истории для учеников 5–9-х классов. Он подчеркнул, что ведение обновленных учебников поспособствует развенчиванию фейков и ложных сведений из Сети.

В июне глава Минпросвещения поделился, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. В них добавят портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.

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