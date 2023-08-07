Кравцов рассказал о роли новых учебников истории в борьбе с фейками

Министр просвещения России Сергей Кравцов в понедельник, 7 августа, рассказал корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку, что введение обновленных учебников истории поспособствует развенчиванию фейков и ложных сведений из Сети.

«Чтобы 1 сентября все 11-классники имели учебник новейшей истории, чтобы они не получали недостоверную информацию из интернета либо из каких-то непроверенных источников. Сегодня против нашей страны развязана информационная война, и очень важно противостоять ей благодаря единой программе истории, учебнику истории, проведению уроков «Разговоры о важном», — заявил министр.

Ранее в этот день прошла презентация нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В ней представлена глава о спецоперации по защите Донбасса.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сказал, что отсутствие раздела о СВО, освещения Олимпиады в Сочи, проведения чемпионата мира по футболу и пандемии коронавируса в новых учебниках стало бы ханжеством.

Мединский добавил, что разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах развития России в новых книгах полностью переработаны и переписаны.

В июне Кравцов отметил, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.