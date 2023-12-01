Регистрация на ЕГЭ-2024: даты, как записаться
Ежегодно российские школьники сдают единый государственный экзамен (ЕГЭ) по разным дисциплинам. Подготовка к важному этапу в жизни школьников начинается задолго до объявления дат проведения. В первый день зимы будущие выпускники могут пройти процедуру обязательной регистрации, которая продлится до 1 февраля включительно. Как подать заявление на сдачу ЕГЭ в 2024 году, расписание досрочного и основного этапа — в материале «Известий».
Регистрация на ЕГЭ-2024: когда начинается, до какого числа
Регистрация на сдачу ЕГЭ в 2024 году в досрочном и основном порядке начинается 1 декабря 2023 года. При этом заканчивается регистрационный этап 1 февраля 2024 года. В течение двух месяцев все граждане, желающие сдать единый государственный экзамен, обязуются пройти процедуру регистрации.
Где зарегистрироваться на ЕГЭ-2024
Весной 2023 года Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали приказ, в котором зафиксированы изменения, касающиеся проведения государственной итоговой аттестации (ГИА). Теперь заявление на сдачу экзаменов можно подавать дистанционно. Раньше такая возможность была у выпускников лишь в некоторых регионах. Заявление на участие в ЕГЭ может оставить только зарегистрированный пользователь портала «Госуслуги». Жители Москвы могут подать заявление через авторизованный профиль на портале мэра города. Участники ЕГЭ, не имеющие доступа к личному кабинету, имеют право подать заявление на бумажном носителе в отделе образования по месту жительства. Выпускники 2024 года могут сделать это в школе, учениками которой они являются.
Дата подачи заявления является стабильной и не меняется из года в год. После завершения приема заявлений изменить список экзаменов или зарегистрироваться можно только при наличии уважительных причин. Подтвердить эту причину необходимо документально.
Как записаться на ЕГЭ-2024: какие документы нужны
В 2024 году для регистрации на ЕГЭ необходим пакет документов:
— СНИЛС;
— паспорт или свидетельство о рождении, если выпускнику меньше 14 лет;
— документы, подтверждающие необходимость специальных условий (при наличии);
— документ об уважительных причинах для сдающих в досрочный период;
— документ об образовании (выпускникам прошлых лет);
— справка из иностранной образовательной организации (обучающимся за границей).
Как пройти регистрацию на ЕГЭ выпускникам прошлых лет
Выпускникам прошлых лет и учащимся колледжей, техникумов можно подать заявление с 1 ноября 2023 года по 1 февраля 2024 года. В таком случае подача заявления осуществляется через отделы образования по месту жительства, при себе необходимо иметь документ о предыдущем уровне образования или заверенную в установленном порядке копию документа об образовании, СНИЛС, оригинал и копию паспорта. Процедура онлайн подачи заявления через «Госуслуги» также доступна выпускникам прошлых лет.
ЕГЭ-2024, досрочный период: расписание
Досрочный этап сдачи ЕГЭ в 2024 году запланирован на период с 22 марта по 22 апреля.
— 22 марта: география, литература;
— 26 марта: русский язык;
— 29 марта: математика (базовый и профильный уровни);
— 2 апреля: биология, иностранные языки (письменная часть), физика;
— 5 апреля: иностранный язык (устная часть);
— 9 апреля: информатика, обществознание;
— 12 апреля: история, химия.
Резервные дни досрочного периода:
— 15 апреля: русский язык;
— 18 апреля: математика;
— 19 апреля: биология, иностранный язык (письменная часть), литература, обществознание и физика;
— 22 апреля: география, устный иностранный язык, информатика, история и химия.
ЕГЭ-2024, основной период: даты проведения экзаменов
Основной период сдачи Единого государственного экзамена в 2024 году стартует 23 мая и продлится вплоть до 1 июля. Расписание основного этапа ЕГЭ-2024:
— 23 мая: география, литература, химия;
— 28 мая: русский язык;
— 31 мая: математика (базовый и профильный уровни);
— 4 июня: обществознание;
— 7, 8 июня: информатика;
— 10 июня: история, физика;
— 13 июня: биология, иностранный язык (письменная часть);
— 17, 18 июня: иностранный язык (устная часть).
Резервные дни основного этапа ЕГЭ-2024:
— 20 июня: русский язык;
— 21 июня: география, литература, физика;
— 24 июня: математика (базовый и профильный уровни);
— 25 июня: информатика, обществознание, химия;
— 26 июня: иностранный язык (устная часть), история;
— 27 июня: биология, иностранный язык (письменная часть);
— 1 июля: все дисциплины.
Для выпускников, которые не преодолели минимальный порог по двум основным предметам — русский язык и математика, — будет организован дополнительный период ЕГЭ-2024, он продлится с 4 по 23 сентября. Пересдача русского языка назначена на 4 сентября, математики — на 9 сентября, 23 сентября можно пересдать оба предмета.
ЕГЭ-2024: изменения
Ежегодно Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) вносит правки в структуру государственного экзамена. В этом году орган изменил формулировку некоторых заданий, а также был снижен максимальный первичный балл некоторых дисциплин. Так, в экзамене по профильной математике добавили новое задание, ввиду чего максимальный первичный балл в 2024 году составит 32 балла.
Из ЕГЭ по физике ФИПИ исключил четыре задания, снизив максимальный первичный балл до 45. В экзамене по литературе стало на одно задание меньше — удалили одно из заданий базового уровня сложности (максимальный балл снизился до 48).
ЕГЭ-2024: отменят ли экзамен
Законопроект, предлагающий отменить обязательный для поступления в вузы единый государственный экзамен и вернуть классическую систему проверки знаний, внесли 23 июня в Госдуму депутаты и сенатор от фракции ЛДПР. Авторы законопроекта считают, что ЕГЭ оказывает стресс и сильное психологическое давление на выпускников, что мешает им в полной мере проявить свои реальные знания. Поправки подразумевают замену ЕГЭ на государственные экзамены.