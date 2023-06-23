Проверить способ: депутаты просят заменить ЕГЭ на классические экзамены

Законопроект, в котором предлагается отменить обязательный для поступления в вузы единый государственный экзамен и вернуть классическую систему проверки знаний, внесли 23 июня в Госдуму депутаты и сенатор от фракции ЛДПР. ЕГЭ приводит к повышению уровня стресса у выпускников школ и становится не помощью, а препятствием для поступления в вузы, заявил «Известиям» один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов. В Минпросвещения и Рособрнадзоре на днях отмечали, что сейчас ЕГЭ объективно и адекватно измеряет знания школьников. Опрошенные «Известиями» эксперты настаивают, что систему невозможно изменить в один момент — для любых изменений должна быть подготовлена почва.

Отменить и повторить

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предполагает отмену единого государственного экзамена: вместо него предлагается сдавать просто «государственный экзамен». А контрольно-измерительные материалы, которые разрабатываются для итоговой аттестации с повышенной степенью защиты, авторы предписывают использовать опционально, изменив слово «используются» на фразу «могут использоваться».

Один из авторов законопроекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями» пояснил, что стресс и психологическое давление, которые выпускники школ испытывают во время экзамена и накануне, мешают им проявить свои реальные знания. Классическая аттестация, на его взгляд, позволит проводить более качественный отбор кандидатов для поступления в вузы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— У нас очень консервативно относятся к нововведениям и потом к отмене нововведений: отказаться — это признаться, что эксперимент оказался неудачным, — рассказал «Известиям» Ярослав Нилов. — Я уверен, что через какое-то время эксперимент ЕГЭ будет признан неудавшимся, станет позиционироваться как экзамен, который многих ребят оставил без высшего образования, так как они испытывали стресс при сдаче.

Парламентарий подчеркнул, что полностью ЕГЭ можно и не убирать — достаточно оставить его на добровольной основе.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова (партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду») напомнила, что ее партия неоднократно вносила в Госдуму аналогичные законопроекты, но они не были поддержаны.

— Мы считаем, что ЕГЭ никакой пользы детям не приносит, это очень спорный экзамен. Подготовка к нему — это про натаскивание на ответы на определенные вопросы, а не про знание , — сказала она «Известиям». — Сам процесс экзамена — это огромный стресс для детей. Кроме того, многие дети принимают решение не идти дальше учиться, потому что боятся ЕГЭ.

«Известия» направили запрос в Минпросвещения и Рособрнадзор о том, как в ведомстве относятся к очередной инициативе по отмене ЕГЭ. На пресс-конференции 19 июня глава министерства Сергей Кравцов отмечал, что система ЕГЭ объективна, и рассказал, что в следующем году никаких кардинальных изменений в механизме его проведения не планируется. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев тогда же заявил, что модель ЕГЭ сейчас рабочая, более того, постоянно совершенствуется.

«Как она себя изживет, конечно, будет новая форма. Мы ежегодно пытаемся, чтобы она себя не изживала, чтобы шла в ногу со временем», — сказал он.

Попытка №

На ПМЭФ-2023 Сергей Кравцов в интервью «Известиям» заявил, что качество проведения экзамена и результаты школьников растут. Он отметил, что технология, за счет которой бланки распечатываются прямо в аудитории, помогла сократить расходы на организацию экзамена и избежать утечек.

Это не первая попытка отменить ЕГЭ в России. Так в 2016 и 2018 годах ЛДПР уже вносила подобный законопроект на рассмотрение, но поддержан он не был. С критикой к единому государственному экзамену выступал и спикер Госдумы Вячеслав Володин . В марте 2023 года он заявлял, что «система ЕГЭ, которую некоторые продолжают защищать и хвалить, несет в себе изъяны». Тогда же глава российского правительства Михаил Мишустин отметил, что кардинальные изменения образовательной системы «требуют очень серьезного обсуждения».

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Аналогично тогда же отреагировала и председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия), призвав учитывать интересы детей и не принимать поспешных решений.

Прежде чем отменить ЕГЭ, необходимо предложить адекватную замену, сказала «Известиям» преподаватель русского языка Любовь Сойкина.

— Для возвращения к классической системе важно подготовить почву. Невозможно в одночасье выбросить из образовательной системы целый пласт, который развивали больше десятка лет, — считает она. — Многие учителя изначально были против ЕГЭ, так как тесты не имеют ничего общего с объективной оценкой знаний. Но за долгое время мы выстроили систему, программы, которые основываются на подготовке к единому государственному экзамену.

А профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявила «Известиям», что ЕГЭ полностью оправдывает вложенные в него ресурсы.

— Он постоянно совершенствуется, в него вносят точечные изменения, вузы доверяют его результатам, — сказала она. — Сейчас система прозрачна. Из ЕГЭ убрали тестовые задания, и сейчас он действительно помогает оценить способности выпускников объективно, дает понять уровень освоения того или иного предмета и умение рассуждать.

Она также призвала помнить, что над заданиями для ЕГЭ «работают лучшие эксперты в сфере образования».

Отмена нецелесообразна

Современный ЕГЭ — один из самых глубоких, многогранных и требующих творческого подхода экзаменов в мировой практике, заявили «Известиям» в пресс-службе Рособрнадзора.

— Содержание выстроено таким образом, чтобы полностью раскрыть потенциал выпускника и дать ему возможность продемонстрировать не только предметные знания, но и умение анализировать, сопоставлять, систематизировать информацию, решать различные задачи практического содержания, аргументировать свое мнение, развернуто излагать свои мысли , — считают в ведомстве.

Также там указали, что ЕГЭ отличается высокой степенью объективности и содержательно позволяет «по аналогии с "классическим экзаменом" в полной мере оценивает уровень знаний выпускника».

— Отмену ЕГЭ в настоящее время считаем нецелесообразной , — указали в ведомстве, добавив, что авторы нового законопроекта туда не обращались.