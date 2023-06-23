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В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

ЛДПР внесет в Госдуму проект об отмене ЕГЭ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Депутаты от фракции ЛДПР в пятницу, 23 июня, планируют внести в Госдуму законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в высшие учебные заведения. Об этом написал один из авторов проекта, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале, приложив к публикации проект и пояснительную записку к нему.

Поправки подразумевают замену ЕГЭ на государственные экзамены, которые будут сдаваться по программам основного общего и среднего общего образования для поступления в вузы.

Авторы проекта считают, что ЕГЭ не отражает реального уровня знаний учащихся. В качестве примера, приводятся статистические данные, согласно которым в 2023 году всего один человек в стране сдал ЕГЭ в сумме на максимально возможные 300 баллов. При этом в прошлом году такое количество баллов набрали 16 человек.

Как отмечается в пояснительной записке, эти показатели свидетельствуют о снижении уровня образования в России. Депутаты полагают, что экзамен давно изжил себя как инструмент оценки знаний.

В случае принятия закона новые правила вступят в силу с 1 января 2024 года. Уточняется, что результаты ЕГЭ, полученные до вступления в силу закона, будут действительны еще четыре года.

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Ранее, 19 июня, в Рособрнадзоре сообщили, что более 6 тыс. человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче ЕГЭ. Как добавили в ведомстве, еще 266 человек набрали 200 баллов и один человек получил 300 баллов за свою работу.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировалось более 700 тыс. человек.

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