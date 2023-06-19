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В Рособрнадзоре назвали количество получивших 100 баллов на ЕГЭ

Рособрнадзор: более 6 тыс. человек получили 100 баллов ЕГЭ по предварительным результатам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Более 6 тыс. человек, по предварительным данным, набрали 100 баллов при сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили 19 июня в Рособрнадзоре.

Как добавили в ведомстве, еще 266 человек набрали 200 баллов и один человек получил 300 баллов за свою работу.

Из презентации на пресс-конференции стало известно, что наивысший средний балл, предварительно, был присужден за экзамен по русскому языку — 68,43. Далее идет литература — 69,97 балла.

По профильной математике средний балл составил 55,62 балла, за экзамен по химии — 56,23 балла, по географии — 54,6 балла. По физике сумма составила 54,85 балла, а на экзамене по истории школьники получили в среднем по 56,37 балла.

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Ранее, 15 июня, министр просвещения Сергей Кравцов в интервью «Известиям» сообщил, что в настоящее время уже подведены результаты по трем предметам ЕГЭ — литературе, химии и географии. Кравцов отметил, что средние оценки и число учеников, набравших высокие баллы, выросли по всем предметам. Доля высокобалльников — школьников, которые набрали не менее 80 баллов, также увеличилась — с 18,5% до 25%.

До этого, 13 июня, сообщалось, что российские школьники написали ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Известно, что тестирование по биологии включает в себя 29 заданий. Результаты будут известны не позднее 28 июня.

ЕГЭ по иностранному языку разделено на два сегмента. 13 июня школьники сдали письменную часть тестирования. 16 и 17 июня учащимся предстоит сдать устный экзамен. Для сдачи ЕГЭ доступны испанский, немецкий, английский, французский, китайский. Результаты опубликуют до 4 июля.

Основной период ЕГЭ в 2023 году в России проходит с 26 мая по 1 июля. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировались более 700 тыс. человек.

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