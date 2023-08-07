Новые учебники истории для 5-9 классов появятся к 1 сентября 2024 года

Новые учебники по истории для учеников 5–9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года, сообщил 7 августа помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, в декабре прошлого года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению было принято решение о разработке дорожной карты по созданию единого учебника. Проект позднее также был утвержден.

«По нашей дорожной карте к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов — с 5-го по 9-й», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

Занятия по новому учебнику истории для 10-х и 11-х классов начнутся с 1 сентября текущего года.

В июне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. В них добавят портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

До этого, в апреле, Мединский отметил, что тему спецоперации следует включить в школьные учебники, чтобы объяснить детям неизбежность ее начала. Он также указал, что сейчас историю используют в политических целях, поэтому ученикам нужно объяснять причины.