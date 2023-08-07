Реклама
Прямой эфир
Экономика
ГД рассмотрит снижение НДС для производителей пеленок и детских автокресел
Общество
Умер российский художник и иллюстратор сказок Николай Устинов
Мир
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Мир
Зеленский заявил о нежелании Киева переносить конфликт на территорию РФ
Мир
Пекин заверил Москву в беспристрастной позиции по Украине
Культура
У сериала «Король и Шут» вышел бонусный эпизод к 50-летию Горшенева
Политика
РФ выразила посольству Токио протест из-за «Форума свободных народов ПостРоссии»
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И
Происшествия
Автомобиль загорелся в Волоколамском тоннеле в Москве
Экономика
Чемезов назвал Путину план производства самолетов SSJ NEW и Ту-214
Политика
В СФ назвали ложью слова Зеленского о нежелании переносить конфликт в РФ
Армия
Концерн «Калашников» сообщил о планах увеличить объемы производства АК-12
Авто
Профсоюз АвтоВАЗа раскрыл цены на Lada для сотрудников завода
Сюжет:

Новые учебники истории для 5-9 классов появятся к 1 сентября 2024 года

Мединский: новые учебники истории для 5-9 классов появятся к 1 сентября 2024 года
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые учебники по истории для учеников 5–9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года, сообщил 7 августа помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, в декабре прошлого года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению было принято решение о разработке дорожной карты по созданию единого учебника. Проект позднее также был утвержден.

«По нашей дорожной карте к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов — с 5-го по 9-й», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

Занятия по новому учебнику истории для 10-х и 11-х классов начнутся с 1 сентября текущего года.

«Новый учебник истории поможет школьникам осмысленно ознакомиться с темой СВО»
Министр просвещения Сергей Кравцов — о приоритетах системы среднего образования, промежуточных итогах ЕГЭ и возвращении серебряной медали

В июне глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал, что в новых учебниках по истории авторы отразят последние изменения территориального состава РФ, а также ход спецоперации. В них добавят портреты современных героев, актуальные карты и другие материалы, посвященные событиям новейшей истории России.

До этого, в апреле, Мединский отметил, что тему спецоперации следует включить в школьные учебники, чтобы объяснить детям неизбежность ее начала. Он также указал, что сейчас историю используют в политических целях, поэтому ученикам нужно объяснять причины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023