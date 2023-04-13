Мединский заявил о необходимости объяснить школьникам неизбежность начала СВО

Тему спецоперации по защите населения Донбасса следует включить в школьные учебники, чтобы объяснить детям неизбежность ее начала. Об этом 13 апреля заявил помощник президента России Владимир Мединский в интервью РБК.

По словам политика, будучи министром культуры, он предлагал ограничить учебник новейшей истории РФ 1999 годом и избранием Владимира Путина на пост президента страны. Однако тогда министра не поддержало научное сообщество, указав, что все уже произошедшее является частью исторического пространства.

«Поэтому пусть это будет в разделе «Новейшая история». Поэтому, конечно, и СВО будет, и все, что успеет попасть в учебник, в нем окажется», — рассказал советник президента.

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