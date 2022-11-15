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Путин назвал цель попыток фальсификации истории западными странами

Путин: попытки фальсификации истории предпринимаются, чтобы создать посылы для агрессивных действий против РФ
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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Попытки фальсификации истории предпринимаются для того, чтобы создать предпосылки для новых агрессивных действий против РФ. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум — разобщить, лишить нас ориентиров, в конечном счете — ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет», — сказал он на заседании оргкомитета «Победа».

По словам российского лидера, с искажения истории во многом и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий уже происходил в ряде стран, в том числе и на Украине, подчеркнул президент РФ.

«Были попытки поступить так же с нашей страной, с Россией, но мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстоять свои интересы, поставили им заслон», — отметил Путин.

Российский лидер призвал помнить о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех народов Советского Союза. При этом историческим фактом остается и то, что почти 70% потерь в пришлось на РСФСР.

Путин рассказал, что что бандеровцы в годы Великой Отечественной войны пытались псевдонационалистическими интересами прикрыть свою трусость и предательство, это характерно и для деятелей сегодняшней Украины.

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«Очень хорошо ложатся все эти события в рамках бандеровского процесса: никто не хочет считать себя трусом, никто не хочет, чтобы о нем думали, как о трусе, а вот прикрыть свое предательство, сотрудничество с нацистами псевдонациональными интересами — это очень хорошее прикрытие для поведения подобного рода, для прикрытия своего предательства. В этом, мне кажется, в значительной степени и истоки бандеровского процесса», — пояснил он.

Глава государства пояснил, что России важно показать правду —хорошую или плохую, но объективную, и оставить ее будущим поколениям.

5 октября Путин заявил о необходимости не допустить искажения преподавания истории. Он призвал исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности и извращенное толкование истории.

До этого, 15 августа, российский лидер призвал не фальсифицировать историю Второй мировой войны. По его словам, необходимо жестко реагировать на попытки фальсификации истории, противодействовать распространению любых форм неонацизма, русофобии и расизма.

В июле советник главы МВД Украины Вадим Денисенко заявил о невозможности одержать победу над Россией и русским миром без написания новой истории Второй мировой войны. По его мнению, та, которая была написана в 70-х годах прошлого века, уже «морально устарела».

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