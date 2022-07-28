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На Украине признали невозможность победить Россию без переписывания истории

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Фото: Global Look Press/dpa/Jörg Carstensen
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Для того чтобы одержать победу над Россией и русским миром, необходимо написать новую историю Второй мировой войны по версии Украины. Об этом в четверг, 28 июля, заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

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«Наша глобальная ошибка была в том, что мы не сможем на самом деле вопреки нашей победе, вопреки всему бороться с русским миром, если мы не напишем нашу историю Второй мировой войны», — сообщил Денисенко в эфире телеканала «Украина 24».

Чиновник также указал, что современные киевские власти должны написать «новую историю городов и сел Украины», поскольку та, которая была написана в 70-х годах прошлого века, уже «морально устарела».

16 мая президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что в Европе варварски сносят памятники и переписывают историю. Как подчеркнул российский лидер, странам ОДКБ необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и последователей.

8 мая сообщалось, что активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской роты» провели у посольств 14 недружественных государств в Москве выставки-перформансы под слоганом «Правду и память не отменить!». В преддверии Дня Победы более 5 тыс. активистов организовали у посольств европейских государств акции, в ходе которых призвали европейские государства помнить правду о Великой Отечественной войне.

19 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Запад использует украинцев как пушечное мясо. Полянский отметил, что западные страны переписывают историю России и потакают самым «безумным» измышлениям стран Восточной Европы о роли СССР в борьбе с германским нацизмом.

Тогда же замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что переписывание истории привело к тому, что сегодня в мирных жителей снова стреляют, как это делали нацисты. По словам замглавы администрации президента РФ, «мы уже один раз обеспечили победу над нацизмом, и наш народ, наша страна точно сделает всё для того, чтобы этот нацизм больше никогда не смог поднять голову».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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