Полянский заявил об использовании Западом украинцев в качестве пушечного мяса

Запад использует украинцев как пушечное мясо, заявил во вторник, 19 апреля, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН. Трансляция велась на сайте международной организации.

«Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, Полянский отметил, что западные страны переписывают историю России и потакают самым «безумным» измышлениям стран Восточной Европы о роли СССР в борьбе с германским нацизмом.

«Таким образом, вам, видимо, проще не замечать вопиющих проявлений неонацизма на Украине, денацификация которой — одна из целей нашей военной операции. Это необходимо сделать, чтобы с территории данного государства больше никогда не исходила угроза не только для населения ДНР и ЛНР, но и самой России, да и для самих украинцев, ставших заложниками этой власти», — указал первым зампостпреда.

Ранее в этот день замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что переписывание истории привело к тому, что сегодня в мирных жителей снова стреляют, как это делали нацисты. По словам замглавы администрации президента РФ, «мы уже один раз обеспечили победу над нацизмом, и наш народ, наша страна точно сделает все для того, чтобы этот нацизм больше никогда не смог поднять голову».

Ранее, 1 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад игнорирует многочисленные факты нарушений основного права человека — права на жизнь — в Донбассе. По его словам, в результате поддержанного Западом государственного переворота власть в Киеве захватили ультранационалисты и неонацисты, которые развязали в регионе настоящий террор.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».