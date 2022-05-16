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Путин обвинил Европу в переписывании истории

Путин заявил, что в Европе варварски сносят памятники и переписывают историю
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Фото: ТАСС/Институт национальной памяти Польши/Миколай Буяк
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В Европе варварски сносят памятники и переписывают историю. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил президент России Владимир Путин в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер подчеркнул, что странам ОДКБ необходимо противодействовать любым попыткам обеления нацистов, их пособников и последователей.

«Это исключительно важно именно сейчас, когда в странах Европы варварски сносятся памятники героям-освободителям, запрещается возлагать цветы к мемориалам, цинично пытаются переписывать историю, восхваляя убийц и предателей и оскорбляя их жертв, перечеркивая подвиги тех, кто выстрадал победу и победил», — пояснил Путин.

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Парламент Латвии 12 мая принял законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Этим законом Рига фактически разрешила снос монумента Освободителям, который находился до этого под охраной данного соглашения. Действие статьи договора приостановлено с 16 мая этого года. В свою очередь президент Латвии Эгилс Левитс поддержал предложение рижской думы о сносе монумента, посвященного воинам Советской армии.

5 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в странах Прибалтики происходит волна вандализма в отношении мемориалов, посвященных советским воинам.

8 апреля стало известно, что вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Его облили красной краской, оставив антироссийские лозунги.

16 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с осквернением военно-мемориального комплекса «Славин» в Словакии на месте захоронения советских солдат. Отмечалось, что памятник облили синей и желтой краской.

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