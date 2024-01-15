Сами занятые: больше 14 млн работников ушли в неформальный сектор

В России выросло число неформально работающих граждан. В III квартале 2023 года их было 14,2 млн человек — это почти каждый пятый трудящийся, сообщили «Известиям» в Росстате. За год таковых стало больше на полмиллиона. Эксперты отмечают, что не надо путать теневой сектор и неформальный — Росстат относит к последнему тех же самозанятых. С одной стороны, тенденция предвещает сокращение налоговых поступлений в бюджет и снижение социальной защищенности россиян. Но в то же время она помогает справиться с последствиями санкций. Работодатели в период неопределенности могут оптимизировать издержки на фонд оплаты труда, а граждане — получать дополнительный источник дохода на фоне роста инфляции.

Как изменилось число неформально работающих россиян

Число работников в неформальном секторе экономики выросло до 14,2 млн человек в III квартале 2023 года (наиболее свежая статистика), сообщили «Известиям» в Росстате. Там уточнили: это 19,1% от общей численности занятых. За год показатель увеличился почти на полмиллиона. В III квартале 2022-го в неформальном секторе работали 13,7 млн человек, или 19% общей численности занятых, добавили в Росстате.

В эту статистику попадают трудящиеся в компаниях или на предприятиях, не зарегистрированных официально, уточнили в службе. А также те, кто работает на себя, не оформляя официально свою деятельность. Например, занятые в сельском хозяйстве, торговле, услугах, строительстве и других отраслях экономики, рассказали в Росстате.

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Важно различать теневой сектор, влекущий уход от налогообложения, и неформальный, где граждане платят сборы, отметила заместитель руководителя направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец. Например, самозанятые — в отношении них применяется специальный налоговый режим: при работе с физлицами они должны платить только 4%, а с юрлицами и ИП — 6%. По ее словам, в III квартале их было 8,5 млн человек.

В основном неформально работают мигранты, а также сотрудники сферы услуг (уборщики, официанты, таксисты, горничные), отметила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина. А также мелкие предприниматели (продавцы на рынке, владельцы маленьких магазинов, кофеен, пекарен), художники, музыканты и писатели.

Почему неформально занятых стало больше

Рост «неформальщиков» во многом обусловлен именно развитием режима самозанятости, считает Елена Хейфец из ЦСР. В качестве работающих на себя регистрируется всё больше людей, в том числе за счет вхождения новых регионов в состав России.

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— Вторая причина — наращивание среднесписочной численности работников до 2,8 млн человек, занятых у ИП. Это происходит на фоне их адаптации к экономическим условиям. Предприниматели внедряют новые управленческие решения, перестраивают логистические цепочки поставок, а потребительский спрос стабилизируется, — отметила она.

«Серый» сегмент может расти во время кризисов, заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

Также влияют высокие показатели безработицы в некоторых регионах, что стимулирует неформальную занятость, пояснила она. Показатель разнится в зависимости от субъекта. Если в Чукотском автономном округе таких 2,6% от общего количества, то в Ингушетии — 52%, привела цифры эксперт.

Оказывает давление и падение доходов населения: инфляция приводит к тому, что люди чаще ищут подработку и обращаются к неофициальной занятости, отметила Ольга Панина из Финансового университета. Этот сектор более доступный и гибкий для поиска заработка, чем формальный.

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— Миграционные процессы тоже нужно учитывать. Люди, меняющие место жительства, могут временно столкнуться с проблемой поиска работы и будут вынуждены пойти трудиться неофициально, — допустила Ольга Панина.

Опасна ли неформальная занятость для экономики

К плюсам неформальной занятости можно отнести возможность накопления опыта предпринимательства и шанс сохранить определенный уровень доходов, отметила Фарида Мирзабалаева.

Как ранее писали «Известия», наличие теневого сектора помогло частично смягчить воздействие санкций на экономику страны. Эта сфера способна обеспечивать создание и расширение производств тех товаров и услуг, которые не могут легально производиться под жесткими ограничениями, полагают экономисты ВШЭ.

Среди минусов — недополучение налоговых отчислений в бюджет и отсутствие социальной защищенности, отметила Фарида Мирзабалаева. Самозанятым не положены, например, больничные выплаты. «Известия» направили запрос в Минэк о том, как неформальная занятость влияет на экономику.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В среднесрочной перспективе число граждан, занятых в неформальном секторе, может расти, что во многом вызвано трансформацией рынка труда и развитием платформенной экономики, где в основном сотрудники сферы услуг, отметила Елена Хейфец из ЦСР. Кроме того, развиваются более гибкие механизмы трудовых отношений, в том числе на фриланс переходит всё больше сотрудников.

Работодатели в период неопределенности могут оптимизировать издержки на фонд оплаты труда, а для зумеров свободный график и гибкие условия — одни из приоритетных факторов при выборе места работы, считает эксперт. Тенденция будет зависеть от стабилизации экономической ситуации, резюмировала Ольга Панина из Финансового университета.

Власти при этом стремятся лучше контролировать неформальную занятость. В прошлом году Минтруд разработал методику для расчета числа занятых в «сером» секторе экономики, на основании которой регионам установят KPI по легализации таких работников. Это необходимо для обеспечения стабильной доходной базы региональных бюджетов, где большая доля поступлений приходится на НДФЛ (налог на доходы физических лиц). «Известия» направили запрос в Минтруд.