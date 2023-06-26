Дано от рождения: матерям разрешат дополнительно работать во время ухода за малышами

Власти разработали поправки, которые сохраняют страховые выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, которые досрочно вышли на работу. Таким образом, в случае если женщина решит приступить к работе, отпуск по уходу за ребенком прерывается, но выплаты сохраняются. Эксперты считают необходимым распространить это правило и на отцов. Подробности — в материале «Известий».

Воспитывать и зарабатывать

Поправки в федеральное законодательство разработало Министерство труда и социальной защиты России по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщили «Известиям» в министерстве. Сейчас Трудовой кодекс гарантирует сохранение страхового пособия только в том случае, если мама работает неполный рабочий день . Размер пособия рассчитывается исходя из заработной платы матери.

— В случае когда женщина будет получать и пособие, и зарплату, такая мера равно поддержит мам вне зависимости от того, где они живут, — поясняют в правительстве. — Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за два года, предшествующих году рождения ребенка, и составляет 40% среднего заработка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Более того, как заверил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, в период этого отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям. Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными.

— Эта поправка однозначно прогрессивная, — подчеркивает председатель Ассоциации организаций по защите семьи Мария Филина. — Однако, чтобы поправка заработала, параллельно нужно на законодательном уровне гарантировать места для детей в ясельных группах в детских садах , чтобы мама реально могла реализовать данную меру поддержки. Пока проблема с предоставлением мест в детских садах в регионах даже в возрасте от трех лет не везде решена.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания, член Общественной палаты РФ Наталья Агре отмечает, что, помимо данной инициативы, стоит повнимательнее посмотреть на расчет самих выплат и соотнести с реальным доходом женщины до рождения ребенка.

— Выплаты по расчетной схеме, которая используется сегодня, часто понижают уровень жизни семьи, ведь таким образом сокращается бюджет, а численность увеличивается на одного или более ребенка, — сетует собеседница. — Это подталкивает женщин к досрочному возвращению на рабочее место. Так мы видим тенденцию к росту количества женщин, которые стремительно выходят на работу после рождения ребенка, что влияет на развитие и воспитание ребенка, а значит, и на его благополучие, так как никакой родственник и самая лучшая няня не заменят маму.

Кроме того, по ее словам, стоит на законодательном уровне рассмотреть и вопрос совмещения отпуска по уходу за ребенком с удаленной работой, ведь такая практика становится всё более привычной .

Важно, что предложение исходит от Минтруда, это означает высокую вероятность ее реализации, отмечает член рабочей группы по демографии при Госсовете РФ Ирина Волынец.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

— Считаю необходимым распространить это правило и на отцов, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, ведь таких становится всё больше , — предложила эксперт.

Ирина Волынец, как уполномоченный по правам ребенка, недавно выступила с инициативой о принятии федерального закона «О статусе и правовых гарантиях беременной», который позволит женщинам получать ежемесячное пособие в размере 1,5 МРОТ независимо от факта трудоустройства и материального положения. Сейчас предложение направлено в профильный комитет Госдумы.

По статистическим данным Минтруда, в 2022 году около 1,7 млн человек получали ежемесячное пособие по уходу за ребенком, из них более 142 тыс. человек (8,4%) работали на условиях неполного рабочего времени.

Как всё устроено

Сейчас женщина, находясь в отпуске по уходу за ребенком, до достижения им 1,5 года получает ежемесячное пособие в размере 40% от своего среднего заработка за последние два года. Если она при этом захочет выйти на работу, то лишится государственной выплаты. Сохранить пособие можно при неполной занятости.

Однако законодательство не регламентирует количество часов, отработанных сотрудником, сидящим в декрете, указывает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это приводит к тому, что кому-то из женщин отказывают в выплате пособия, тогда им приходится отстаивать свои права через суд. Группа сенаторов предложила урегулировать этот законодательный пробел, закрепив сохранение пособия при занятости до 60% рабочего времени.

— Идея вроде логичная, но что такое 60%? Женщины же не от хорошей жизни в декрете вынуждены подрабатывать — пособия просто не хватает на покрытие всех потребностей, появляющихся с рождением ребенка. Ограничениям здесь не место! Поэтому инициатива вызвала много споров и долго не могла выйти на рассмотрение. Президент Путин, понимая эту проблему, выступил со своей позицией на ПМЭФ, предложив убрать какой-либо порог, — рассказал депутат Госдумы.

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин

Ярослав Нилов объясняет, что новые поправки будут работать во всех регионах одинаково и эффективно .

— Конечно, уровень жизни от региона к региону отличается, — отмечает он. — Но не будем забывать про дополнительные меры господдержки для семей с детьми из федерального бюджета.

Если семья нуждается, на детей до трех лет выплачивается пособие на уровне одного прожиточного минимума, напомнил Нилов. Еще одну выплату на детей до трех лет можно получить из средств материнского капитала, если нуждаемость остается. А гарантия получения пособия при обеспечении занятости матерей — это «сохранность и семейных бюджетов, и материнских нервов».

В трудовом законодательстве РФ до сих пор была установлена возможность матерям подрабатывать при условии их занятости на неполный рабочий день. Однако законодатель не давал ответа про эти лимиты: два или шесть часов в день, два или шесть дней в неделю и пр., отметила доцент Уральского федерального университета (УрФУ) социолог Галина Банных.

Национальные приоритеты

Предпосылки данной инициативы — сложная демографическая ситуация в стране, политический приоритет на борьбу с бедностью и повышение качества жизни россиян, объясняет специалист УрФУ.

— Для матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, подобное пособие — единственный источник дохода, а если мать до рождения ребенка не работала или не имела дохода, то сумма пособия — это не те средства, на которые можно обеспечить им минимальный уровень жизни, — отмечает Галина Банных. — Как известно, появление в семье детей снижает общее благосостояние семьи и, к сожалению, пособие не всегда может его вернуть на прежний уровень. И, конечно, нет стопроцентной гарантии благоприятных последствий нововведения, но шанс изменить благосостояние семьи в лучшую сторону сохраняется.

Фото: ТАСС/Олег Елков

По мнению эксперта, также требуется создать сеть доступных мест для ухода и присмотра за детьми до полутора лет. То есть, выходя на работу в отпуске, женщина должна быть уверена в том, что за ребенком обеспечен присмотр и при этом на экономически доступных для нее условиях. Эта мера в первую очередь сможет стать работающей для матерей-одиночек и малоимущих , уверена Галина Банных.

Она обращается к цифрам. Например, в Екатеринбурге с февраля 2023 года пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработавшей матери составляет 7677,81 рубля, а стоимость услуг яслей в том же Екатеринбурге на неполный день начинается от 6 тыс. рублей в месяц, услуги няни для младенца — от 250 рублей в час. Таким образом, мать, имеющая возможность трудоустроиться во время отпуска, сможет и одновременно обеспечить присмотр за ребенком. Но только в случае высококонкурентной среды муниципального образования на рынке услуг по присмотру за детьми, подчеркивает эксперт.

— Если таких мест или лиц, оказывающих соответствующие услуги, недостаточно, риск «несрабатывания» поправок и прежнего неблагополучия семей с детьми сохраняется. Соответственно, на уровне муниципалитетов или регионов в «проблемных» (не имеющих развитой среды присмотра за детьми) территориях необходимы меры по стимулированию субъектов МСП, самозанятых в этой сфере, или создание собственных центров для детей до полутора лет у работающих матерей, — подытожила собеседница.