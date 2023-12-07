Сила слабым: какие доходы не учтут при назначении единого пособия

Правительство расширило список доходов семьи, которые не будут учитываться при назначении единого пособия. Для многих семей, у которых среднедушевые доходы ниже прожиточного минимума (ПМ), эти нововведения имеют существенное значение, уверены эксперты Общественной палаты. Ведь даже незначительное превышение уровня дохода над ПМ фактически лишает их возможности получать ежемесячную поддержку в виде единого пособия. Кроме того, с мая 2024 года вступят в силу новые изменения в правилах учета алиментов. Подробности — в материале «Известий».

Гроша заработанного стоит

Проценты по счетам опекаемых детей и доходы несовершеннолетних от всевозможных подработок больше не учитываются при оценке доходов семьи для назначения единого пособия , следует из правительственного постановления.

— Все эти изменения были приняты по просьбе граждан, — рассказал в беседе с «Известиями» глава комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика», губернатор Новгородской области Андрей Никитин. — Если раньше ученики старших классов, колледжа или университета, которым еще не исполнилось 18 лет, подрабатывали, то их доходы учитывались в общий доход семьи. Из-за этого семья могла утратить право на получение пособия или получать его в меньшем размере. Теперь ситуация изменилась — такие доходы при рассмотрении права на получения пособия учитываться больше не будут.

Данный документ своевременно расширяет перечень доходов, которые не рассматриваются при расчете среднедушевого дохода семьи при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка , сказала «Известиям» первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

Также больше не принимаются в расчет единовременные денежные поощрения, выплачиваемые при присвоении звания «Мать-героиня», при награждении орденом «Родительская слава» и медалью ордена «Родительская слава».

— Этим постановлением уточняется и порядок учета сумм алиментов, — сказала депутат Елена Цунаева. — В частности, в случае установления алиментов судом они будут учитываться по объему фактически поступивших денежных средств.

Однако если родители договорились о сумме алиментов самостоятельно, то при расчете среднедушевого дохода будет рассматриваться заявленная родителями сумма, но не меньше гарантированного Семейным кодексом размера алиментов (четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на трех и более детей).

Изменятся и правила назначения пособия самозанятым. Оно будет гарантировано только в том случае, если годовой доход от такой деятельности превышает два минимальных размера оплаты труда при регулярном заработке. Как отмечается на сайте Минтруда, такое правило не коснется тех, кто уже имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода . Кроме того, минимальные требования к размеру годового дохода от самозанятости не коснутся граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия трудового дохода по действующему «правилу нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности, пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Защита от обмана

Порой ситуация для семей с детьми складывается таким образом, что дополнительные несколько рублей лишают семью пособия.

— Поэтому в таких условиях семьи либо скрывают дополнительный заработок, либо отказываются от него, боятся заработать чуть выше установленного минимума, чтобы сохранить пособие , — замечает доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Юрист Ассоциации организации по защите семьи Алексей Паневин убежден, что нововведения позволят снизить число фиктивных расторжений браков в РФ ради получения пособия .

— При искусственном разводе в случае конфликта в семье уже не будет никаких законодательных мер для примирения. И вообще в таком случае ставится под сомнение ценность брака. Поэтому законодатель ввел правильные изменения, — подчеркивает Алексей Паневин. — Также поправки будут являться дополнительным стимулом для подростков получать собственный официальный заработок, пробовать себя в профессиональной сфере.

Сейчас же многие подростки либо подрабатывают неофициально, что создает риск их обмана работодателем, либо родители препятствуют работе, чтобы избежать потери поддержки.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Перечень доходов, которые не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода семьи, со временем, скорее всего, продолжит расширяться , отмечает Елена Цунаева. Например, сейчас при оценке нуждаемости во внимание не берут единовременные выплаты военнослужащим или членам их семей за ущерб жизни или здоровью.

— Считаю, что в этот перечень необходимо включить также и добровольцев СВО , — говорит депутат. — Надеюсь, правительство оперативно внесет соответствующие изменения в порядок расчета и устранит этот пробел.

Что нужно менять

Изменения коснуться очень небольшого количества граждан и семей и не окажут принципиального влияния на количество получателей пособий , полагает экс-министр труда РФ, депутат Госдумы от Партии Роста Оксана Дмитриева.

— Основные проблемы помощи семьям с детьми будут связаны с реализацией закона о едином пособии на детей, — разъясняет Оксана Дмитриева. — С 1 января 2023 года принципиально изменился порядок выплаты. Помимо того что в одном пособии объединены шесть видов поддержки, теперь все выплаты будут зависеть от среднедушевого дохода семьи (должен быть ниже прожиточного минимума) плюс вводится имущественный ценз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По ее мнению, в скором времени всё чаще будут возникать вопросы о том, почему в одном пособии, связанном с доходом семьи, объединены пособия, выплаты по которым в принципе не должны быть взаимоувязаны с доходом семьи и имуществом (например, пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности).

— Корректировка закона происходит в полном объеме (до 1 января 2024 года действует переходный период) , — продолжает бывшая министр труда.

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

В настоящее время по предложению президента России уже внесены изменения по выплате назначенного пособия по уходу за ребенком до полутора лет вне зависимости от работы матери. Это означает, что вносятся изменения в правила исчисления среднедушевого дохода семьи и не учитывается заработная плата матери, замечает Дмитриева.

— А если муж стал зарабатывать больше, то его доход будет учитываться и семья может лишиться пособия? — рассуждает собеседница. — Поэтому наиболее целесообразный подход — это вывести это пособие из единого состава и предоставлять выплату по уходу за ребенком до полутора лет всем женщинам вне зависимости от дохода семьи.

Член Общественного совета Минтруда РФ, гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко полагает, что для исправления ситуации с рождаемостью уже сейчас нужны меры поддержки рождения третьего ребенка и многодетных семей на федеральном уровне. По его видению, необходим многодетный семейный капитал при рождении третьего или последующих детей и его размер должен быть весомым — не менее 1 млн рублей. Причем, по его словам, для его введения не потребуется больших усилий, достаточно продлить действие субсидии в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита или жилищного займа при рождении третьего и последующих детей (действует до конца этого года) и увеличить ее размер.

Кроме того, Рыбальченко убежден, что сегодня принципиальное значение имеет поддержка рождаемости у женщин старше 30 лет. По его оценкам, на этих женщин приходится более половины вторых рождений и более 75% третьих и последующих .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Что касается выплат, связанных с присвоением званий, то, по-моему мнению, нововведения необходимы, но недостаточны, — считает Рыбальченко. — Нужно исключить ситуацию, когда семья матери-героини обращается за пособием по бедности. Но очевидно, что многие семьи, где родились и воспитываются 10 и более детей, по уровню доходов могут претендовать на получение единого пособия как малоимущие.