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Премировать себя: ректора ПсковГУ задержали по делу о мошенничестве

За хищение бюджетных средств ей грозит 10 лет колонии
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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8 апреля ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина была задержана по подозрению в хищении бюджетных средств. По версии следствия, Ильина может быть причастна к созданию преступной схемы с трудоустройством в вуз несуществующего сотрудника и фиктивным повышением зарплат. С помощью этих махинаций ректор, предположительно, присвоила порядка 10 млн рублей, а также ежегодно повышала себе заработную плату на 2 млн рублей. В отношении Ильиной было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подробнее о том, что известно о деле Натальи Ильиной и какое наказание ей может грозить, — в материале «Известий».

В каком преступлении подозревают ректора ПсковГУ

Во вторник, 8 апреля, сотрудники полиции задержали ректора Псковского государственного университета 47-летнюю Наталью Ильину по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, Ильина оформила трудоустройство в университет несуществующего сотрудника, через которого присвоила порядка 10 млн рублей. Средства, поступающие в университет из федерального и регионального бюджета, предположительно обналичивались через «мертвую душу» — сотрудника, числившегося в штате, но фактически не выполняющего никаких обязанностей.

университет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, в течение нескольких лет ректор присваивала себе начисляемые сотрудникам вуза повышения зарплат и премий. По предварительным данным, благодаря преступной схеме заработная плата Ильиной за последние три года увеличилась примерно в два раза. На протяжении последних двух лет ее заработная плата росла на 2 млн рублей ежегодно. Точную сумму, которую Ильина получила за последний год, в настоящее время устанавливает следствие. Также известно, что пять лет назад Наталья Ильина официально задекларировала доход в 15 млн рублей.

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В отношении Ильиной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В настоящее время выясняются обстоятельства и детали произошедшего. Максимальное наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей. В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ведомство оказывает содействие правоохранительным органам в предоставлении необходимой документации, связанной с заработной платой Ильиной.

ПсковГУ

Псковский государственный университет

Фото: ТАСС/Чингаев Ярослав

9 апреля временно исполняющим обязанности ректора Псковского государственного университета был назначен проректор вуза Дмитрий Матвеев, сообщили в пресс-службе университета.

Каким имуществом владеет Наталья Ильина

Согласно декларациям о доходах, в 2019 году Наталья Ильина заработала 2,7 млн рублей, а ее супруг — 620 тыс. рублей. В их собственности находились автомобиль Toyota RAV4 и Nissan TIIDA. Семья пользовалась тремя квартирами площадью 78, 50,8 и 113,4 кв. м, последняя из которых была зарегистрирована на супруга. В 2020 году доход Ильиной резко вырос до 15 млн рублей, однако из пользования у мужа Ильиной пропала квартира на 113,4 кв. м. Также из декларации исчез автомобиль Nissan TIIDA.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В 2021 году официальный доход Ильиной сократился в пять раз — до 3,2 млн рублей. Вместе с тем в этом же году ректор приобрела квартиру площадью 74,7 кв. м. В пользовании женщины также остались две квартиры на 78 и 50,8 кв. м.

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Что известно о Наталье Ильиной

В 2000 году Наталья Ильина окончила Ульяновский государственный педагогический университет по специальности «Биология. Психология». После этого она начала активно развивать научную карьеру. В 2002 году Ильина защитила кандидатскую диссертацию по экологии, а в 2006 году — докторскую по микробиологии. В 2011 году ей было присвоено ученое звание профессора.

ректор

Наталья Ильина

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

За научную карьеру Ильина опубликовала более 200 научных работ, включая статьи, монографии и учебные пособия. Под ее руководством были реализованы 15 исследовательских проектов при поддержке ведущих российских научных фондов. Помимо научной деятельности Ильина активно совершенствовала управленческие навыки: проходила переподготовку в НИУ ВШЭ, РАНХиГС, университете «Сириус» и родном ПсковГУ, изучая стратегическое планирование и безопасность образовательных учреждений.

В 2020 году, по итогам открытого конкурса, Министерство науки и высшего образования назначило ее ректором ПсковГУ — ведущего вуза Псковской области, в котором на сегодняшний день обучаются более 10 тыс. студентов. Помимо административной деятельности, Ильина продолжала вести научную работу и занимала должность главного научного сотрудника университета, а также председателя ученого совета.

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