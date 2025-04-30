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Суд приговорил экс-замначальника управления пожарной охраны МЧС к 15 годам колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышова
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Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строгого режима бывшего замначальника специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили за получение взятки в особо крупном размере. Об этом 30 апреля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Даудашвили назначили штраф в размере 63 млн рублей, лишили звания полковника и запретили занимать должности на государственной службе сроком на десять лет. Свою вину он не признал.

«Даудашвили в последнем слове выразил желание идти на СВО, защищать свою Родину, чтобы потом вернуться и продолжить в суде борьбу за свое честное имя», — рассказал «Известиям» адвокат осужденного Владимир Шелупахин.

По версии гособвинения, находясь на посту заместителя начальника УСПО МЧС России, Даудашвили получал взятки за покровительство по службе от руководителя 36-го специального управления МЧС России по Алтайскому краю Виктора Великодного.

В декабре 2024 года суд приговорил Даудашвили и других фигурантов к восьми годам колонии по делу о мошенничестве при получении выплат. Суммарный ущерб превышал 40 млн рублей.

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Пресс-служба судов общей юрисдикции столицы 23 апреля сообщила, что Щербинский районный суд Москвы приговорил сотрудников энергосетевой компании «Россети» Владимира Медникова и Алексея Сычева к 8,5 и 9 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере.

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