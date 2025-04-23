Два сотрудников «Россетей» получили до 9 лет колонии по делу о взятке

Щербинский районный суд Москвы приговорил сотрудников энергосетевой компании «Россети» Владимира Медникова и Алексея Сычева к 8,5 и 9 годам колонии по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Суд столицы провозгласил приговор менеджерам энергосетевой компании «Россети» по делу о получении взятки в особо крупном размере», — указано в Telegram-канале судов.

Уточняется, что оба фигуранта признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Медников был приговорен к 8,5 годам лишения свободы, а Сычев — к 9 годам. Сроки они будут отбывать в колонии строгого режима. Оба фигуранта также должны будут выплачивать штрафы.

Ранее в этот день Мещанский районный суд города Москвы приговорил экс-заместителя министра энергетики Российской Федерации Сергея Мочальникова к полутора годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Он заключил контракты, которые предусматривали выполнение работ по ликвидации убыточных угольных шахт. Однако фактически условия договоров были выполнены не в полном объеме, пройдя при этом приемку со стороны представителей Минэнерго.