Экс-замглавы Минэнерго приговорили к 1,5 года за злоупотребление полномочиями

Мещанский районный суд города Москвы приговорил экс-заместителя министра энергетики Российской Федерации Сергея Мочальникова к полутора годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 23 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Мочальников Сергей Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ», — указано в Telegram-канале инстанции.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

25 октября 2024 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала в своем Telegram-канале, что в период с 2014 по 2023 год бывший заместитель министра энергетики заключил контракты, которые предусматривали выполнение подрядных работ «по ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов».

Как уточняла Волк, работы были проведены не в полном объеме. Кроме того, экспертные заключения и акты их приемки были подписаны представителями ведомства и уполномоченного бюджетного госучреждения.

21 апреля суд столицы отправил курского экс-депутата Максима Васильева на два месяца в СИЗО. Он пробудет под стражей до 19 июня. Его подозревают в растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 5 ст. 160 УК РФ).