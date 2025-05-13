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Военный эксперт рассказал о преимуществах российского ЗРК С-400

Военный эксперт Кнутов: С-400 позволяет поражать цель на предельно малой высоте
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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 превосходит западные аналоги — например, он позволяет поражать цель на предельно малых высотах. Об этом 13 мая «Известиям» заявил директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

По его словам, во время последнего конфликта между Индией и Пакистаном система показала очень хорошую эффективность, с ее помощью были отбиты две массированные атаки — одна в ночь с 7 на 8 мая, и другая — вечером 8 мая. ЗРК С-400 работал совместно с индийским зенитным ракетным комплексом Akash, который является модернизацией советского ЗРК «Бук», уточнил эксперт.

«Осуществился перехват как крылатых ракет, так и баллистических ракет, а также беспилотников. Благодаря этому практически все задачи обороны основных объектов были выполнены. Всего порядка 15 наиболее важных объектов перекрывали С-400 в Индии», — сказал он.

Военный эксперт напомнил, что пакистанская сторона заявила об уничтожении одного из дивизионов комплекса С-400, но эту информацию опровергала Индия. Вероятнее всего, Пакистан ударил по дивизиону, который имитирует боевой, отметил Кнутов.

Комментируя участие С-400 в специальной военной операции (СВО) на Украине, он подчеркнул, что ЗРК решает задачи борьбы с аэробаллистическими целями. В их число входят и вражеские крылатые ракеты, например, украинский «Нептун».

Комплекс в том числе и прикрывает Крымский мост. Многочисленные атаки на Крымский мост, которые в том числе благодаря комплексу С-400 были успешно отражены, добавил эксперт.

«Он также является головным по отношению к другим комплексам. То есть образуется система, когда комплекс и панцирь, другие комплексы подключаются к С-400, и он осуществляет управление всей системой», — подчеркнул Кнутов.

Военный эксперт добавил, что ЗРК С-400 можно сравнить разве что с западным ракетным комплексом Patriot. По его словам, российская разработка имеет целый ряд преимуществ.

«Это очень быстрое время свертывания и развертывания, возможность стрелять как по аэродинамическим целям, так и по баллистическим ракетам. Есть возможность поражения целей на предельно малых высотах, то есть буквально там, на высоте 10–15 м. Комплекс Patriot поражает цель с 60 м. Кроме того, у нашего комплекса дальность 400 км, у Patriot — 250 км», — сказал эксперт.

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13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил закупленные у РФ системы С-400. По его словам, они сыграли большую роль в противостоянии с Пакистаном.

Отношения Индии и Пакистана обострились теракта 22 апреля в Пахалгаме на юге Кашмира, в результате которого погибли 27 человек. 7 мая вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять точечных ударов по террористической инфраструктуре Пакистана. Исламабад нанес ответные ракетные удары. 10 мая стороны договорились о прекращении огня.

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