В Индии оценили роль российских систем С-400 в противостоянии с Пакистаном

Системы С-400, которые были закуплены в России, оказали большое влияние на противостояние с Пакистаном. Об этом 13 мая заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Помимо силы людей, координация действий техники в операции «Синдур» также была фантастической. Будь то традиционная индийская система противовоздушной обороны, которая была свидетелем нескольких сражений, или наши платформы, <...> как Akash, — все они получили беспрецедентно мощную современную систему обороны, такую как C-400», — сказал Моди, его слова приводит India Today.

Он также добавил, что Индии доступны «новые и передовые технологии, которым Пакистан не может противостоять», дополняет «Газета.Ru».

7 мая вооруженные силы Индии начали операцию «Синдур», в ходе которой нанесли девять точечных ударов по террористической инфраструктуре Пакистана и оккупированного им Джамму и Кашмира. Уточняется, что в индийском ведомстве считают эти действия целенаправленными и взвешенными, которые не несут эскалационный характер.

Отношения Индии и Пакистана обострились после нападения террористов 22 апреля на мирных жителей и туристов в долине Байсаран в Пахалгаме на юге Кашмира. В результате него погибли 27 человек. Среди погибших были иностранцы, женщины и пожилые люди.

Позже, 12 мая, Индия приостановила удары по территории Пакистана и будет действовать в соответствии с шагами Исламабада. При этом Моди подчеркнул, что индийская армия, флот и военно-воздушные силы остаются в состоянии боевой готовности.