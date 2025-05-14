В списках значатся: студенты в Сербии выдвинули новое требование Вучичу

Уже больше полугода в Сербии не стихают протесты. Активисты, в основном молодежь, требуют немедленно распустить парламент и провести досрочные парламентские выборы. В противном случае они обещают «радикализировать протест». В ближайшее время они планируют обнародовать список для досрочного голосования. Власти на такие уступки идти не готовы. Подробности — в материале «Известий».

Более полугода

«Студенты и их профессора украли у Сербии шесть месяцев, разорили страну, уничтожили ее рост, а сейчас хотят превратить факультеты в парткомы и муниципальные комитеты, что по Конституции и сербским законам является преступлением», — прокомментировал президент Сербии Александр Вучич новое требование сербских студентов.

Он также добавил, что выборов студентам долго ждать не придется, однако назначить их может только президент, «тот кого они «называют некомпетентным институтом».

В стране с ноября прошлого года не утихают протесты. Они вспыхнули из-за трагического инцидента во втором по величине городе Сербии Нови-Сад. Со здания вокзала обрушился бетонный козырек, погибли 16 человек, включая детей.

Работа спасателей после обрушения крыши на железнодорожной станции, Нови-Сад, Сербия, 1 ноября 2024 года Фото: TASS/AP

Протестующие изначально настаивали на том, чтобы власти привлекли к уголовной ответственности виновных, а потом стали выдвигать политические требования, в частности смену власти. Уже 13 лет в стране ее удерживает пропрезидентская Сербская прогрессивная партия во главе с Александром Вучичем.

В середине марта прошел самый массовый за последнее десятилетие митинг. В нем, по разным данным, участвовали от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Под давлением протестующих в отставку ушел премьер-министр Милош Вучевич. Свое решение он объяснил ответственностью за случившееся.

В середине апреля новое правительство сформировал Джуро Мацут.

Студенческие списки

Президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что «99% митингующих — против цветной революции», а также подчеркивал, что «копии майдана в Сербии не будет».

Однако сейчас протестующие потребовали от властей немедленно распустить парламент и провести досрочные выборы. Они заявляют, что власти не демонстрируют готовности выполнить их требования.

Один из студенческих лидеров Александр Милошевич сообщил, что если до середины мая не будет назначена дата проведения досрочных выборов, они «радикализуют протест». Он также пообещал, что в течение недели студенты обнародуют список своих кандидатов на выборы.

Фото: ТАСС/Александр Дзюба

При этом, по словам Милошевича, в него будут входить не сами студенты, а те, кому они доверяют выполнение своих требований.

В стране около 59% граждан поддерживают студенческие протесты, такие данные приводит исследовательский центр Белграда CRTA. За список, который предоставят студенты, готовы проголосовать 44% сербов. На стороне митингующей молодежи и большинство оппозиционных партий.

Сербские власти выступают против требования студентов. Как пояснил вице-премьер и министр внутренних дел Ивица Дачич, нет причин для проведения досрочного голосования, поскольку у правительства стабильное большинство в парламенте.

Что думают эксперты

Программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович в беседе с «Известиями» отметил, что в данной ситуации проведение досрочных парламентских выборов не обосновано.

— Об этом неоднократно заявляли нынешние сербские власти, в частности глава МВД Ивица Дачич, да и президент Вучич об этом говорил, поскольку у правящей партии сохраняется большинство. То, что происходит в рамках протестов, скорее, говорит о том, что продолжает иметь место внешнее влияние, — рассказал балканист.

По его мнению, используется именно молодежь как наиболее способная движущая сила.

Фото: TASS/EPA/ANDREJ CUKIC

— Она может действительно изменить политическую систему в стране. Я думаю, что ситуация раскачивается извне. То есть практически не вызывает сомнений, что за этим стоят Запад, западные спецслужбы, которые финансируют радикальную сербскую молодежь и инструктируют, я полагаю, соответствующим образом, — уверен политолог.

Основатель и главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко в разговоре с «Известиями» отметил, что протестная волна сошла на нет.

— Сербские студенты могут, конечно, много чем грозить. Но последние протесты были в марте, прошло два месяца, сейчас уже май. За это время никаких новых больших, существенных выступлений не было. Сербия, очевидно, устала от этих протестов, — считает политолог.

По его словам, уже сформировалась мощная волна противников этих митингов.

— Эта волна независима от власти. Но она, безусловно, играет в пользу Вучича. Притом что далеко не все те, кому не нравятся протесты, перекрытые улицы, являются сторонниками сербского президента. А голосует на выборах не молодежь, а люди старшего поколения. И они, очевидно, могут снова солидаризироваться и проголосовать за Вучича. Пока нет никаких оснований для проведения новых выборов, — пояснил эксперт.

Президент Сербии Александр Вучич Фото: РИА Новости/Стрингер

Кроме того, как считает Бондаренко, скорее всего, власти не будет теперь так же нервно реагировать на каждое требование студентов, как реагировали зимой.

Пока никто не знает, что такое студенческий список. Это кот в мешке. Условно, по разным оценкам, до половины населения может при разных условиях поддержать оппозицию. Но опять же в зависимости от того, что это будет за оппозиция, и не будем забывать традиции сербской оппозиции, которая умеет переругиваться между собой на второй день после создания новых партий, — подчеркнул балканист.

По мнению Бондаренко, в наступающий летний период собрать 100-тысячные митинги протестующим будет куда сложнее, чем раньше.

— Наступает сезон сельскохозяйственных работ, так что я не думаю, что возможны новые по-настоящему массовые протесты, если для них не будет подходящих поводов. Те митинги, которые были из-за обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде, уже сдулись, — констатирует политолог.