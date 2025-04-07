Клинический случай: новым премьером Сербии может стать врач-эндокринолог

Кандидат на пост премьер-министра Сербии Джуро Мацут получит поддержку большинства в парламенте, и правительство будет сформировано. Об этом «Известиям» заявил глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Президент республики Александр Вучич выдвинул на пост премьера врача-эндокринолога Джуро Мацута. Его назначение — шаг в сторону беспартийного правительства, это нужно, чтобы успокоить протесты, однако оппозиция не прекратит их, считает Станоевич. Кандидатура непрофессионального политика — способ перейти к диалогу с протестующими, считают эксперты. Поможет ли новое назначение положить конец политическому кризису в Сербии — в материале «Известий».

Кто станет новым премьером Сербии

Кандидат на пост премьер-министра Сербии Джуро Мацут получит поддержку большинства в парламенте, благодаря этому правительство будет сформировано, сказал «Известиям» глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

— Вучич выбрал компромиссную фигуру, потому что Джуро Мацут — не партийный человек, это идет в сторону беспартийного правительства. Он получит поддержку большинства и правительство будет сформировано. Точной даты (рассмотрения кандидатуры — Ред.) нет, возможно 18-го, — сказал политик.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту. Он отметил, что Мацут обладает профессиональными и личными качествами, необходимыми на этом посту, и способен исполнять обязанности премьера. Мацут родился в 1963 году, он выпускник медицинского факультета Белградского университета.

— Думаю, что он внесет нечто новое в нашу общественную жизнь и сильно поможет в снижении напряженности в стране, — заявил Вучич.

Напомним, что еще действующий премьер Сербии Милош Вучевич в конце января подал в отставку на фоне массовых протестов. Поводом для них стала трагедия, случившаяся в ноябре 2024 года. Тогда на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. В результате погибли 15 человек, в том числе трое детей. Все они сербские граждане, кроме одного — гражданина Северной Македонии.

После этого начались акции протеста с требованием наказать ответственных за безопасность объектов чиновников. Помимо митингов, проходят забастовки студентов и работников. В январе протестующие заблокировали Автокоманду — крупнейшую транспортную развязку в столице Сербии. Акции проходят не только в Белграде, но и в других городах страны.

Сможет ли новый премьер остановить протесты

Несмотря на назначение нового главы правительства, студенты и оппозиция не остановятся. Очередной кабинет, скорее всего, тоже будет сформирован по желанию Вучича, заявил «Известиям» Драган Станоевич.

— И от этого тоже много будет зависеть: будут ли там партийные люди или все-таки профессиональные, — отметил он.

При этом Джуро Мацут, хоть и беспартийный, но он входит в общественную организацию «Движение за народ и державу», которую создал сербский лидер. Он также поддержал пропрезидентский партийный список «Сербия не должна останавливаться» на парламентских выборах в 2023-м.

Вучич сделал весьма неординарный ход, доверив формирование нового правительства человеку, на первый взгляд максимально дистанцированному от профессиональной политики. Наверное, главная деталь его политического реноме в свете последних событий — лекция перед студентами в Пионерском парке в Белграде, где Мацут выразил мысль, что политика не должна быть частью университетской жизни. По сути, он таким образом выступил против митингов в стране. Исходя из этого, фигура университетского профессора в кресле премьер-министра не выглядит уступкой протестующим студентам, сказал «Известиям» младший научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН Даниил Растегаев.

— Назначение непрофессионального политика на пост руководителя исполнительной ветви власти может говорить о том, что Вучич не готов к серьезным политическим изменениям. Очевидно, он сделал ставку на лояльного руководителя, технократа, у которого не будет серьезных политических амбиций. Впрочем, все будет зависеть от первых шагов Мацута на новом посту, — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, это стоит рассматривать, как некую многоходовку Вучича, за которой пока не до конца понятно, что стоит, заявил «Известиям» программный менеджер РСМД Милан Лазович.

— Это ключевой момент, который вряд ли усмирит недовольство протестующих. Очевидно, назначение рассматривается президентом как шаг на пути к диалогу с протестующими, хотя в качестве посредника и была выбрана кандидатура новичка, но в большей степени лояльного нынешним властям, — резюмировал политолог.

Выдвижение непрофессионального политика в качестве кандидата на пост премьер-министра — сигнал сербских властей о готовности к диалогу с протестующими. Ранее в отставку ушел мэр Нови-Сада Милан Джурич, этого также требовали митингующие студенты. Однако стабилизация политической обстановки зависит и от способности Белграда выстоять перед внешним давлением. На фоне политических неурядиц внутри страны обострилась обстановка на внешнем контуре: Албания, Хорватия и самопровозглашенное Косово сформировали военный альянс, а в Боснии и Герцеговине началось судебное преследование главы Республики Сербской (энтитет внутри БиГ) Милорада Додика.