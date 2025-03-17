Протест на прочность: в Сербии сформируют новое правительство на фоне митингов

Обстановка в Сербии спокойная, власти ее контролируют, заявили «Известиям» в посольстве России в Белграде. 15 марта в городе прошла акция протеста, в которой приняли участие, по разным данным, от 100 тыс. до 300 тыс. человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что до 18 апреля должно быть сформировано новое правительство. Эксперты не исключают, что для снижения напряженности в обществе в кабинет министров могут войти представители оппозиции. Недовольство патриотически настроенных граждан, по словам специалистов, пытаются использовать для дестабилизации политического порядка в стране.

Протесты в Сербии — главное

По состоянию на середину дня 17 марта обстановка в Сербии спокойная и находится под контролем властей, заявили «Известиям» в пресс-службе посольства России в Белграде.

— В ходе масштабного митинга, который состоялся в Белграде 15 марта, руководство страны, профильные службы не допустили вспышек насилия, которые могли бы привести к гражданскому противостоянию, — уточнили там.

Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Диппредставительство рекомендует российским гражданам воздерживаться от посещения мест массового скопления людей из-за возможного продолжения протестов.

— Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения сербского законодательства, — добавили в посольстве РФ в Белграде.

В сербской столице 15 марта прошел крупный митинг. По данным МВД страны, в акции приняли участие около 107 тыс. человек, неправительственные организации насчитывали до 325 тыс., а оппозиция и вовсе заявила о миллионе участников. Поводом стала трагедия, случившаяся в ноябре 2024 года. Тогда на железнодорожном вокзале города Нови-Сад обрушился 50-метровый козырек из бетона, металла и стекла. В результате погибли 15 человек, в том числе трое детей. Все они сербские граждане, кроме одного — гражданина Северной Македонии. После этого начались акции протеста с требованием наказать ответственных за безопасность объектов чиновников.

В прошедшую субботу не обошлось без столкновений: автомобилист на BMW влетел в толпу и сбил трех человек, при задержании он оказал сопротивление. Участники демонстраций в центре Белграда неоднократно атаковали сотрудников полиции, заявили в пресс-службе МВД республики. В Сети распространяется утверждение о том, что власти использовали для разгона звуковую пушку, но в МВД Сербии назвали эту версию «гнусной ложью». Премьер республики Милош Вучевич отметил, что Белград готов пригласить спецслужбы РФ и США для расследования этого инцидента. Президент Александр Вучич подтвердил такую возможность.

Всего по итогам беспорядков были госпитализированы 56 человек, еще 22 задержаны, сообщил в своем обращении к нации глава республики.

Фото: REUTERS/Mitar Mitrovic

При этом протестный потенциал после этого митинга не исчерпан. Уровень недовольства властью в обществе критически высок, даже несмотря на то чиновники показали готовность к диалогу, заметил в беседе с «Известиями» программный менеджер РСМД Милан Лазович.

— В ближайшем будущем мы можем стать свидетелями возможной новой волны этих протестов, говорить о полном спаде пока не приходится, — сказал эксперт.

Александр Вучич заявил, что не намерен уходить в отставку. В то же время правительство Милоша Вучевича окончательно прекратит полномочия, в ближайшее время это решение утвердит парламент. После этого у сербских политиков будет почти месяц на формирование нового кабинета министров. Если до 18 апреля новое правительство собрать не получится, то 8 июня страну ждут досрочные парламентские выборы, заявил президент Сербии.

Уходящее правительство опирается на поддержку Сербской прогрессивной партии, Социалистической партии, «Движения социалистов», Партии объединенных пенсионеров, фермеров и пролетариев, а также еще нескольких небольших политических сил. Высока вероятность, что следующее правительство будет коалиционным, поскольку оппозиция наверняка потребует включения своих представителей в состав кабинета, отметил Лазович.

— Прежде всего речь идет о движении «Сербия против насилия», которое на прошлых парламентских выборах показало очень хороший результат (24,3% голосов. — Ред.), — сказал эксперт.

Фото: Global Look Press

Если же власти решат пойти на досрочные парламентские выборы, то они помогут снизить градус напряженности в обществе, резюмировал Лазович. Стоит отметить, что в прошлом Вучич уже успешно применял эту стратегию: в декабре 2023 года в стране прошли досрочные парламентские выборы, целью которых было продемонстрировать оппозиции, что власть легитимна и пользуется широкой поддержкой в обществе. Правящая коалиция тогда получила большинство.

Кто заинтересован в дестабилизации Сербии

Для Сербии это далеко не первая протестная волна. Из-за массовых беспорядков, получивших название «Бульдозерная революция», в 2000 году был вынужден уйти в отставку президент Слободан Милошевич. Не менее серьезные акции прошли в Сербии после стрельбы в школе в Белграде в 2023-м — тогда погибли десять человек. Летом 2024 года сербские экоактивисты и оппозиция выступили против добычи лития в долине реки Ядар компанией Rio Tinto. Без протестов не обходится ни одна предвыборная кампания в стране.

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

После трагедии на железнодорожном вокзале в 2024-м сербские студенты и оппозиция начали акции в Нови-Саде, Белграде, Крагуеваце и других городах. При этом масштабы выступлений растут, как и требования их участников. Помимо митингов, проходят забастовки студентов и работников. В январе протестующие заблокировали Автокоманду — крупнейшую транспортную развязку в столице Сербии. Важно, что акции проходят не только в Белграде, но и в других городах страны.

При этом основной костяк протестующих составляют не проевропейские сторонники, а так называемые патриотические силы, которые рассматривают свои требования через призму национального суверенитета и укрепления отношений с Россией. Речь идет об использовании недовольства сербской властью, которое накапливалось начиная с 2014 года, сказала «Известиям» профессор МГИМО Елена Пономарева.

— На формально правильных, красивых лозунгах происходит фактически попытка совершения государственного переворота. Как бы мы ни соглашались с требованиями протестующих, но степень организации заставляет думать о хорошо спланированной акции, — отметила эксперт.

Сейчас управление митингами по большей части скрытое, но в процессе непосредственные лидеры проявят себя. В частности, остается вопрос, на какие деньги ведется сайт протестующих студентов, подчеркнула Пономарева.

Фото: REUTERS/Stringer

Александр Вучич на фоне прошедших в Белграде в субботу событий заявил о том, что в стране не удастся провести цветную революцию по образцу майдана в Киеве в 2014 году. Еще в январе, во время очередного обострения ситуации, Вучич подчеркивал, что западная иностранная агентура привлекает к протестам студентов и других участников, в это «были вложены миллиарды евро». В январе президент Сербии анонсировал создание «Движения за народ и державу» на митинге в городе Ягодина для борьбы с попыткой иностранного вмешательства в дела страны. Вице-премьер Сербии и лидер проправительственного «Движения социалистов» Александр Вулин ранее заявил «Известиям», что его партия намерена добиться принятия закона об иностранных агентах.

В США спокойно отреагировали на протесты, прошедшие 15 марта. За четыре дня до этого Александр Вучич провел переговоры в Белграде с сыном президента США Дональдом Трампом – младшим, который в сентябре 2024-го уже посещал Сербию. К слову, в мае прошлого года сербское правительство одобрило контракт с американским бизнесменом Джаредом Кушнером, мужем Иванки Трамп, на строительство отеля.

ЕС пока на официальном уровне не отреагировал на субботние акции. Однако в последние годы Брюссель оказывает давление на Белград, чтобы вынудить его отказаться от тесных отношений с РФ. В частности, еще в 2022-м ЕК опубликовала ежегодный отчет, в котором призвала Сербию «твердо придерживаться стратегического курса Евросоюза и идти по пути реформ».

Не меньшее давление оказывает ЕС и по поводу ситуации в Косово и Метохии, а также в Республике Сербской в Боснии и Герцеговине. Напомним, что в феврале суд БиГ приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и запрету занимать госдолжности. В марте прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала задержать политика. Президент Вучич назвал приговор Додику нападением на весь сербский народ.

Президент Республики Сербской Милорад Додик во время общения со своими сторонниками Фото: TASS/EPA/NIDAL SALJIC

Власти Сербии смогли предотвратить эскалацию и скатывание страны в острое кризисное противостояние, заявил ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. По его мнению, отказ ввести санкции против России — одна из причин, по которым Европа занимается тайным подрывом и раскачиванием стабильности в балканской республике.

Сербия — один из важнейших партнеров России в Европе. Помимо исторических и культурных причин, для близости двух народов имеется и практическое объяснение. Белград не присоединился к санкциям против Москвы, а вместо этого продолжает развивать сотрудничество. В частности, стороны обсуждают заключение нового газового контракта. Поэтому сохранение политической стабильности в Сербии отвечает интересам России.