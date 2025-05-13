Космодром Восточный работает в штатном режиме на фоне природных пожаров

Зафиксированные лесные пожары вблизи космодрома Восточный Свободненском районе Амурской области не угрожают объекту и не повлияли на штатную работу космодрома. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«По данным администрации закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Циолковский, в настоящий момент огонь локализован, угрозы городу нет», — сообщается в Telegram-канале организации.

Уточняется, что работе космодрома ничего не угрожает, его службы работают в штатном режиме. В «Роскосмосе» сообщили, что приняты необходимые меры для предотвращения распространения огня в сторону стратегически важного объекта.

Там добавили, что космический центр «Восточный» принимает участие в тушении пожаров. Для борьбы с огнем отправлена часть персонала космодрома, тяжелая техника и пожарные автомобили.

Ранее в этот день в городе Циолковский загорелся лес около жилых домов на фоне массовых лесных пожаров в регионе. В пресс-службе МЧС по Амурской области позднее добавили, что для ликвидации пожара в Циолковском задействованы более 70 человек и около 20 единиц техники.

В МЧС РФ сообщили, что общая площадь пожаров в Амурской области составила более 3 тыс. га в период с 11 по 12 мая. Отмечается, что за минувшие сутки пожарно-спасательные формирования области выезжали на тушение возгораний сухой растительности около 45 раз.