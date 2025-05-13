В Циолковском в Амурской области загорелся лес около жилых домов
В городе Циолковский в Амурской области загорелся лес около жилых домов на фоне массовых лесных пожаров в регионе. Кадры с места событий 13 мая публикуют «Известия».
На кадрах виден обильный дым от возгорания деревьев. Также на месте происшествия работают пожарные службы и техника для тушения.
В пресс-службе МЧС по Амурской области позднее добавили, что для ликвидации пожара в Циолковском задействовано более 70 человек и около 20 единиц техники.
Также, по данным МЧС, в Свободненском районе произошел пожар в лесном массиве на фоне ветра и сухих погодных условий. Уточняется, что на территории региона действует противопожарный режим.
Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что общая площадь пожаров в Амурской области составила более 3 тыс. га в период с 11 по 12 мая. Отмечается, что за минувшие сутки пожарно-спасательные формирования области выезжали на тушение возгораний сухой растительности около 45 раз.