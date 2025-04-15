Пламенный ответ: в России в десять раз возросло число лесных пожаров

В России зафиксировано уже 73 лесных пожара — на площади около 75,8 тыс. га, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Наиболее сложная ситуация — в Забайкальском крае, в Бурятии и Еврейской автономной области. Год назад в это же время по всей стране горели восемь лесов. По данным Минприроды, весенний пожароопасный сезон наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Пик придется на начало мая, когда многие россияне отправятся на природу жарить шашлыки, предостерегли эксперты. Где горят леса сейчас

Сейчас в России тушат 73 лесных пожара на площади около 75,8 тыс. га , сообщил «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

— В трех регионах у нас уже введен режим чрезвычайной ситуации — в Забайкальском крае, в одном районе Республики Бурятия и в двух районах Еврейской автономной области. В Забайкалье лесопожарная обстановка напряженная, но находится на контроле ведомства , — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Лесные пожары зафиксировали уже в как минимум 23 регионах России: всего за неделю в них потушили около 270 возгораний, следует из данных Авиалесоохраны. Больше всего лесных пожаров ликвидировали в Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском краях, Республике Бурятия, Амурской, Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Еврейской автономной области.

Пожароопасный сезон стартовал в 69 субъектах, отметили представители службы. В 28 из них установлен особый противопожарный режим. На время его действия доступ в лес запрещен.

Всего с начала года на территории страны ликвидировали более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 га, что значительно превышает показатели прошлого года , отметил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом в понедельник, 14 апреля.

Например, год назад в те же даты, по данным Авиалесоохраны, тушили восемь лесных пожаров в четырех регионах . Особый противопожарный режим действовал лишь в 16 субъектах, а режим ЧС — в Еврейской автономной области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Отдельно хочу остановиться на ситуации с лесными пожарами в Забайкальском крае. На всей территории с 7 апреля введен режим ЧС в лесах регионального характера. В настоящее время на долю данного региона приходится почти 60% площади всех лесных пожаров, зарегистрированных на территории страны с начала года, — добавил Александр Куренков.

Ситуация в Забайкальском крае уже потребовала подкрепления. В регион направили 230 парашютистов и десантников Авиалесоохраны из Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской области и Якутии. В регион дополнительно направили также пожарных из Приволжского и Красноярского отделений федеральной Авиалесоохраны.

Сейчас в регионе тушат 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем в 48,5 тыс. га.

Именно Забайкальский край глава Рослесхоза Иван Советников назвал в интервью «Известиям» главным провалом 2024 года. Отметив, что площадь пожаров там превысила 2 млн га, тогда как в среднем она была 40–50 тыс. га. В результате в регионе сменился министр природных ресурсов, напомнил Советников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Хочу напомнить, что основная причина весенних лесных пожаров — это нарушение правил пожарной безопасности населением и переход огня из других категорий земель в лесной фонд. Поэтому призываю всех быть внимательными и соблюдать правила безопасности, — отметил Алексей Венглинский.

Какие будут гореть леса

В конце зимы и начале весны этого года средняя полоса России столкнулась с климатической аномалией, когда температура воздуха была довольно высокой, а снег почти полностью растаял, напомнил руководитель проектов по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков.

— Это уже указывало на то, что будет очень пожароопасная весна. Недавнее похолодание немного отсрочило высокую пожарную опасность для средней полосы. Но кое-где всё равно успело разгореться. Например, в Псковской и Смоленской областях огонь уже прошел площади в два-три раза больше, чем за весь прошлый год, — отметил он.

Весенний пожароопасный сезон наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округах, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом. Это, по его словам, связано с малоснежной зимой. Ожидается, что пик пожарной опасности придется на конец апреля – начало мая, прогнозирует министр.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Нас немного расслабили три предыдущих года, поскольку они в пожарном отношении были довольно спокойными. Цифры были ниже средних показателей, — добавил Константин Кобяков. — Понятно, что с нашим климатом это не могло продолжаться достаточно долго.

Пока площади пожаров меньше средних значений, успокоил он.

— Пожарной катастрофы не происходит , — заверил эксперт.

Самым сложным месяцем он назвал май — на теплую погоду накладываются длинные праздники.

— Многие люди выезжают на природу, жгут костры, жарят шашлыки, поэтому большая вероятность, что кто-то что-то подожжет. И очень важно, какой будет погода в этот момент. Пока прогноз говорит, что будет достаточно солнечно, — подчеркнул он. — Нужно особенно готовиться к майским праздникам и соблюдать правила пожарной безопасности.

Будет ли погода способствовать пожарам

На европейской территории страны прогнозируется очень жаркая погода для апреля , напомнил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— При этом апрель еще не самый пожароопасный месяц. Но уже есть территории, где сочетание температуры и влажности приводит к риску возникновения природных пожаров, — отметил он.

Пока на европейской части страны нет регионов, где в ближайшие дни прогнозируется высокий или чрезвычайный класс пожарной опасности, добавил эксперт.

— Однако на юге Западной Сибири есть места, где высокий класс пожарной опасности. Прежде всего, это Алтайский край — там в течение последних дней температура была не просто высокой, а сверхвысокой, — пояснил Роман Вильфанд. — В выходные дни в отдельных районах температура воздуха превышала 30 градусов. Июльская температура в первой половине апреля.

Условий для возникновения пожаров нет, но природа не будет препятствовать огню, если он возникнет в результате случайных или умышленных поджогов , рассказал эксперт. По его словам, прогнозируется понижение температуры, которое улучшит ситуацию.

— Уже в четверг-пятницу класс пожарной опасности будет там уменьшаться , — отметил он.

Кроме того, высокие температуры и дефицит осадков прогнозируются и в Забайкальском крае. Понижение температуры там можно ожидать только во второй половине недели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Высокий класс пожарной опасности будет до 18 апреля включительно в континентальных районах Приморского края. На побережье там ветер и осадки, — пояснил Роман Вильфанд.