 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Индонезия выразила заинтересованность в совместном с Россией развитии спорта
Общество
В Петербурге стартовала подготовка к экспедиции ветеранов СВО на Эльбрус
Экономика
В России начнут страховать средства на безотзывных вкладах до 2,8 млн
Мир
Эмир Катара может посетить Россию с визитом 17 апреля
Спорт
Овечкин выразил заинтересованность в участии в возможной встрече КХЛ и НХЛ
Мир
Глава минфина США не исключил разрыва торговых отношений с Китаем
Мир
Таубер указала на тотальное давление Кишинева на Гагаузию
Спорт
Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Барселоне
Мир
В США назвали стоимость Гренландии
Общество
Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары
Мир
Лавров указал на отсутствие просьб со стороны России по отмене западных санкций
Мир
Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
Мир
В ЮАР выступили против приезда Зеленского
Авто
Новые версии автомобилей УАЗ сертифицировали в России
Мир
Лавров и глава МИД ЮАР Ламола проведут переговоры в Москве
Мир
В Евросоюзе обсудили восстановление Газы без переселения палестинцев
Мир
В МИД Ирана назвали столицу Омана площадкой для второго раунда переговоров с США

Пламенный ответ: в России в десять раз возросло число лесных пожаров

В трех регионах введен режим чрезвычайной ситуации
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В России зафиксировано уже 73 лесных пожара — на площади около 75,8 тыс. га, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Наиболее сложная ситуация — в Забайкальском крае, в Бурятии и Еврейской автономной области. Год назад в это же время по всей стране горели восемь лесов. По данным Минприроды, весенний пожароопасный сезон наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Пик придется на начало мая, когда многие россияне отправятся на природу жарить шашлыки, предостерегли эксперты.

Где горят леса сейчас

Сейчас в России тушат 73 лесных пожара на площади около 75,8 тыс. га, сообщил «Известиям» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

В трех регионах у нас уже введен режим чрезвычайной ситуации — в Забайкальском крае, в одном районе Республики Бурятия и в двух районах Еврейской автономной области. В Забайкалье лесопожарная обстановка напряженная, но находится на контроле ведомства, — отметил он.

Пожар
Фото: ИЗВЕСТИЯ

Лесные пожары зафиксировали уже в как минимум 23 регионах России: всего за неделю в них потушили около 270 возгораний, следует из данных Авиалесоохраны. Больше всего лесных пожаров ликвидировали в Забайкальском, Приморском, Красноярском, Хабаровском краях, Республике Бурятия, Амурской, Иркутской, Томской, Новосибирской областях, Еврейской автономной области.

Не на дрова: финансирование борьбы с лесными пожарами увеличат
На что потратят бюджетные средства

Пожароопасный сезон стартовал в 69 субъектах, отметили представители службы. В 28 из них установлен особый противопожарный режим. На время его действия доступ в лес запрещен.

Всего с начала года на территории страны ликвидировали более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 га, что значительно превышает показатели прошлого года, отметил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом в понедельник, 14 апреля.

Например, год назад в те же даты, по данным Авиалесоохраны, тушили восемь лесных пожаров в четырех регионах. Особый противопожарный режим действовал лишь в 16 субъектах, а режим ЧС — в Еврейской автономной области.

Тушение
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Отдельно хочу остановиться на ситуации с лесными пожарами в Забайкальском крае. На всей территории с 7 апреля введен режим ЧС в лесах регионального характера. В настоящее время на долю данного региона приходится почти 60% площади всех лесных пожаров, зарегистрированных на территории страны с начала года, — добавил Александр Куренков.

Ситуация в Забайкальском крае уже потребовала подкрепления. В регион направили 230 парашютистов и десантников Авиалесоохраны из Коми, Ханты-Мансийского автономного округа, Иркутской области и Якутии. В регион дополнительно направили также пожарных из Приволжского и Красноярского отделений федеральной Авиалесоохраны.

Сейчас в регионе тушат 46 лесных пожаров на площади, пройденной огнем в 48,5 тыс. га.

Именно Забайкальский край глава Рослесхоза Иван Советников назвал в интервью «Известиям» главным провалом 2024 года. Отметив, что площадь пожаров там превысила 2 млн га, тогда как в среднем она была 40–50 тыс. га. В результате в регионе сменился министр природных ресурсов, напомнил Советников.

Вертолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Хочу напомнить, что основная причина весенних лесных пожаров — это нарушение правил пожарной безопасности населением и переход огня из других категорий земель в лесной фонд. Поэтому призываю всех быть внимательными и соблюдать правила безопасности, — отметил Алексей Венглинский.

«Мы работаем не над тем, чтобы возле каждого дерева стоял охранник»
Глава Рослесхоза Иван Советников — об итогах сезона горения, дефиците кадров и выборе новогоднего дерева

Какие будут гореть леса

В конце зимы и начале весны этого года средняя полоса России столкнулась с климатической аномалией, когда температура воздуха была довольно высокой, а снег почти полностью растаял, напомнил руководитель проектов по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков.

— Это уже указывало на то, что будет очень пожароопасная весна. Недавнее похолодание немного отсрочило высокую пожарную опасность для средней полосы. Но кое-где всё равно успело разгореться. Например, в Псковской и Смоленской областях огонь уже прошел площади в два-три раза больше, чем за весь прошлый год, — отметил он.

Весенний пожароопасный сезон наступил на месяц раньше в Центральном, Приволжском и Дальневосточном округах, заявил глава Минприроды Александр Козлов на совещании с президентом. Это, по его словам, связано с малоснежной зимой. Ожидается, что пик пожарной опасности придется на конец апреля – начало мая, прогнозирует министр.

Шашлык
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Нас немного расслабили три предыдущих года, поскольку они в пожарном отношении были довольно спокойными. Цифры были ниже средних показателей, — добавил Константин Кобяков. — Понятно, что с нашим климатом это не могло продолжаться достаточно долго.

Пока площади пожаров меньше средних значений, успокоил он.

Пожарной катастрофы не происходит, — заверил эксперт.

И в лес, и по дрова: прибыль от обработки древесины в РФ выросла на 37%
Путин на совещании с кабмином оценил развитие отрасли, дал старт новым заводам и обсудил ликвидацию последствий аварии в Черном море

Самым сложным месяцем он назвал май — на теплую погоду накладываются длинные праздники.

Многие люди выезжают на природу, жгут костры, жарят шашлыки, поэтому большая вероятность, что кто-то что-то подожжет. И очень важно, какой будет погода в этот момент. Пока прогноз говорит, что будет достаточно солнечно, — подчеркнул он. — Нужно особенно готовиться к майским праздникам и соблюдать правила пожарной безопасности.

Будет ли погода способствовать пожарам

На европейской территории страны прогнозируется очень жаркая погода для апреля, напомнил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Цветы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— При этом апрель еще не самый пожароопасный месяц. Но уже есть территории, где сочетание температуры и влажности приводит к риску возникновения природных пожаров, — отметил он.

Пока на европейской части страны нет регионов, где в ближайшие дни прогнозируется высокий или чрезвычайный класс пожарной опасности, добавил эксперт.

— Однако на юге Западной Сибири есть места, где высокий класс пожарной опасности. Прежде всего, это Алтайский край — там в течение последних дней температура была не просто высокой, а сверхвысокой, — пояснил Роман Вильфанд. — В выходные дни в отдельных районах температура воздуха превышала 30 градусов. Июльская температура в первой половине апреля.

ИИ с огоньком: нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%
Как новая разработка поможет регионам предотвращать природные ЧП

Условий для возникновения пожаров нет, но природа не будет препятствовать огню, если он возникнет в результате случайных или умышленных поджогов, рассказал эксперт. По его словам, прогнозируется понижение температуры, которое улучшит ситуацию.

Уже в четверг-пятницу класс пожарной опасности будет там уменьшаться, — отметил он.

Кроме того, высокие температуры и дефицит осадков прогнозируются и в Забайкальском крае. Понижение температуры там можно ожидать только во второй половине недели.

Весна
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Высокий класс пожарной опасности будет до 18 апреля включительно в континентальных районах Приморского края. На побережье там ветер и осадки, — пояснил Роман Вильфанд.

Чрезвычайный класс пожарной опасности пока, по его словам, не прогнозируется. Сейчас еще три четверти страны покрыты снегом, но уже к концу недели, благодаря июньским температурам, большая часть европейской территории страны от снега освободится, прогнозирует Роман Вильфанд.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир