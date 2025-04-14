И в лес, и по дрова: прибыль от обработки древесины в РФ выросла на 37%

В России будут развивать всю технологическую цепочку в лесной промышленности: отрасль имеет хорошие перспективы для уверенного роста и уже обеспечила пятую часть от мировых запасов древесины. Об этом Владимир Путин заявил 14 апреля на совещании с кабмином. Среди приоритетных задач — укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники. Минпромторг заявил, что уже наладил сотрудничество с Китаем и рассчитывает на экспорт продукции в Монголию. Прибыль лесопромышленного комплекса РФ по итогам 2024-го выросла почти на 37%, а спрос на продукцию — на 22%, заявили в ведомстве. Среди других тем — открытие летнего сезона в курортных регионах страны, пострадавших от разлива нефтепродуктов, а также ситуация с пожарами и паводками.

Будут ли открыты пляжи на юге России этим летом

Владимир Путин 14 апреля провел совещание с правительством. Начали с обсуждения ликвидации последствий аварии в Черном море. Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за непогоды потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Зампред правительства Виталий Савельев, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий аварии, заявил, что кабмин выделит свыше 1 млрд рублей на демонтаж надстроек затонувших фрагментов танкеров и разработку проектной документации коффердамов — специальных герметичных сооружений. Минтранс планирует завершить их установку до 30 октября.

— Остались [на глубине] носовая часть танкера «Волгонефть-239» и пополам разломленный танкер «Волгонефть-212» (носовая и кормовая части), то есть три части. Там в общей сложности достаточно много мазута — 3919 т, — сказал Виталий Савельев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Возведение такого защитного саркофага не должно создавать проблем при последующей откачке и утилизации остатков нефтепродуктов, заметил президент. До сих пор, к слову, продолжается проверка состояния танкерного флота и судоходных компаний. Вице-премьер отметил, что после завершения этой работы грядет усиление контроля перевозок нефтепродуктов морским транспортом. Говоря о планах на летний отдых россиян, Виталий Савельев заявил о возможности открытия сезона в обычном режиме в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением пляжей Анапы и Темрюкского района.

— В Анапе и Темрюкском районе организация туристического сезона с использованием инфраструктуры коллективных средств размещения, санаториев, домов отдыха, гостиниц, спа-комплексов возможна без ограничений. В работе пляжей и доступе к морю ждем заключение Роспотребнадзора, — пояснил Савельев.

Где в России бушуют лесные пожары

В этом году весеннее половодье в РФ началось раньше, поскольку в большинстве регионов страны зима выдалась малоснежной и была значительно теплее обычного. Впрочем, пока существенных осложнений нет, заметил глава МЧС Александр Куренков. Более того, министр заявил о существенном снижении количества залитых водой территорий по сравнению с годом ранее. Пока в РФ подтоплены один жилой дом, 88 приусадебных участков и 33 объекта транспортной инфраструктуры. Неделей ранее ведомство зафиксировало подъем воды в бассейнах рек Иртыш, Обь и Ангара с локальными подтоплениями низменных участков.

— Сейчас в зоне нашего пристального внимания находятся южные регионы Урала и Сибири, а также Поволжье, где идут активные паводковые процессы, — добавил министр.

Владимир Путин потребовал от правительства своевременно реагировать и на возникающие очаги лесных пожаров. Президент указал: в восьми российских регионах их количество уже превышает показатели прошлого года. При этом в стране достаточно сил и средств для борьбы с огнем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Поэтому здесь очень важно реагировать своевременно. Не допустить тяжелых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей. Здесь нужно просто постоянно держать руку на пульсе, что называется, — отметил глава государства.

Первые очаги природных пожаров были зафиксированы в начале января в южных субъектах, сказал Александр Куренков. На территории страны — более 680 лесных возгораний на общей площади свыше 178 тыс. га. Всего пожароопасный сезон, по данным министра, открыт в 69 субъектах: наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях. Отдельно министерство держит на контроле ситуацию в Забайкальском крае: там действуют 46 очагов природных пожаров на площади более 57 тыс. га. Это почти 60% площади всех лесных пожаров, зарегистрированных в РФ с начала года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Всё дело в том, что система борьбы с пожарами у нас направлена больше не на профилактику, а на тушение больших очагов. После принятия Лесного кодекса 2006 года государство ответственность за защиту охраны лесов передало «арендаторам», то есть бизнесу. И отвечать за охрану лесов от пожаров им несвойственно. А государство стало контролером. И когда пожары большие, тогда подключается государство, — сказал «Известиям» член координационного совета ОП РФ по экологическому благополучию, руководитель рабочей группы «Лес» Владимир Морозов.

Новые рынки российской лесной промышленности

В открытой части обсудили и главную тему совещания — развитие лесной промышленности. Сегодня эта отрасль в России имеет хорошие перспективы и потенциал для уверенного роста, заявил президент. На долю РФ приходится пятая часть мировых запасов древесины, поэтому власти будут развивать всю технологическую цепочку эффективного использования лесных богатств. По словам Путина, среди приоритетных задач — укрепление технологической базы деревообработки, включая выпуск оборудования и техники.

Президент во время совещания дал старт открытию объектов лесопромышленного комплекса. Новые мощности запущены в трех регионах: в Ленинградской области — модернизированное производство декоративного бумажно-слоистого пластика, в Московской области — цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов длительного хранения, аналогичной продукции ушедшей из России компании «Тетра Пак», в Калужской области — производство древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— Нужно постоянно повышать эффективность поддержки глубокой переработки древесины, чтобы в нашей стране появлялось больше современных предприятий с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, чтобы российские компании отвечали на внутренний спрос, предлагали товары с высокой добавленной стоимостью, а это мебель, бумага, продукты лесохимии, — сказал глава государства.

Прибыль лесопромышленного комплекса России по итогам прошлого года выросла почти на 37% по отношению к показателю 2023-го, спрос на продукцию отрасли вырос на 22%, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сейчас Россия и Китай прорабатывают возможность разрешения поставок в КНР российских древесных пеллет — топливных гранул, получаемых из торфа и древесных отходов, которые используются в качестве отопительного материала. Также Минпромторг рассчитывает выйти на экспортный рынок Монголии.

— С 2022 года у нас сложилась очень непростая ситуация в лесопромышленном комплексе и в целлюлозно-бумажной промышленности. В основном это было связано с введением санкций. В связи с этим пришлось искать нашим промышленникам новые рынки сбыта, естественно, нужно было переориентироваться на Китай и Юго-Восточную Азию. Особенно проблемно это было для наших северо-западных предприятий, поскольку там было близко доставлять в Европу нашу продукцию, а в Китай — дорожала доставка. Но сейчас отрасль вышла на стабильное положение и по некоторым видам продукции даже показала рост, — сказал «Известиям» зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Как получить налоговый вычет за спорт

На повестке совещания оказалось также развитие спорта. Преимущественно речь шла о работе относительно нового механизма — налогового вычета за занятия физкультурой, сдачу ГТО, а также прохождение диспансеризации. С 1 января 2022 года граждане могут получить эти услуги, но только от организаций и индивидуальных предпринимателей, которые включены в специальный перечень Минспорта. Пока же граждане РФ могут оформить налоговый вычет за занятия спортом всего у 4% российских компаний — именно столько организаций содержится в этом перечне, заметил президент. Владимир Путин обратил на это внимание министра спорта Михаила Дегтярева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Михаил Владимирович [Дегтярев], вы сказали, что формация налажена должным образом. Но вот как было только что сказано, если люди все-таки что-то не понимают, не так, как нужно, оформляют бумаги либо вообще не оформляют — это все-таки говорит о том, что не люди виноваты, а мы недорабатываем, — сказал глава государства.

Отдельно Владимир Путин поручил снизить финансовую нагрузку на семьи россиян, чьи дети хотят заниматься спортом: «Там много над чем нужно работать. Прошу уделить этому должное внимание, довести эту работу до логического завершения».