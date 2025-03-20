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Анапа готовится к курортному сезону: можно ли будет купаться в Черном море в 2025 году

В регионе продолжаются работы по очистке пляжей после разлива мазута
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Один из главных курортов Черноморья, Анапа, готовится к сезону после аварии с танкерами. На пляжах регулярно фиксируют новые выбросы небольшого количества нефтепродуктов, в последний раз — 19 марта. Спасатели и волонтеры продолжают очищать береговую линию, устраняя последствия новых выбросов топлива. Авария произошла 15 декабря 2024 года, когда танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Оба судна перевозили более 9,2 т мазута, из которых около 2,4 тыс. т вылилось в море в результате аварии. Это серьезно навредило флоре и фауне региона. Подробнее о том, как проходит подготовка пляжей к курортному сезону и можно ли будет купаться в Черном море в 2025 году, — в материале «Известий».

Откроют ли в Анапе курортный сезон

Разлив мазута в Черном море поставил под угрозу летний туристический сезон в Анапе. Официальное заключение от Роспотребнадзора о том, безопасно ли отдыхать на побережье Черного моря в районе Анапы, будет опубликовано в марте. При этом в январе глава Минприроды Александр Козлов заявил, что загрязненные топливом пляжи Анапы планируется восстановить к началу летнего сезона 2026 года.

По словам экологов, пляжи в Краснодарском крае, загрязненные токсичным топливом, нельзя будет использовать как минимум один курортный сезон. Кроме того, повышение температуры моря летом может спровоцировать новые выбросы токсичных веществ.

мазут
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, ближайший летний сезон на черноморском побережье местные власти и отельеры собираются спасти за счет музеев, экотроп, бассейнов и развлекательных мероприятий.

«Музеи — недооцененный ресурс, который может привлечь туристов в сложившейся ситуации. В прибрежных городах есть картинные галереи, потрясающие музеи с антиквариатом, древностями, найденными в ходе археологических раскопок на месте древних городов, которые раньше находились на черноморском побережье. Помогут привлечь туристов и фестивали, концерты», — рассказала депутат.

Когда произошли последние выбросы мазута в Анапе

Незначительные выбросы мазута в районе Анапы фиксируют регулярно. 19 марта загрязнения в ходе ежедневного мониторинга были обнаружены уже в третий раз за неделю. Небольшие выбросы нефтетоплива были обнаружены на пляже в поселке Джемете, в Выселковском и Кавказском районах, а также в районе центра «Премьера» и санатория «Кристалл». Ранее выбросы фиксировали на береговой линии между селом Витязево и курортной станицей Благовещенской. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

мазут
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В ведомстве отметили, что при обнаружении береговых загрязнений специалисты мониторинга сначала убирают новые выбросы, а затем возвращаются к повторной очистке основной территории. По данным пресс-службы МЧС, выбросы нефтепродуктов периодически появляются на побережье из-за повышения температуры воздуха.

Как регионы подготавливают пляжи к курортному сезону

По данным МЧС России, всего с начала работ было очищено порядка 409 км береговой линии, собрано более 151 тыс. т загрязненного песка и грунта. Также за три месяца с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов было обследовано 5378 тыс. кв. м дна акватории. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Для устранения мазута со дна Черного моря применяются специальные компрессорные станции.

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В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района на 19 участках протяженностью 14 км было собрано более 2,5 тыс. (почти 126 т) мешков с нефтесодержащими отходами. В марте в Краснодарском крае при мониторинге 265 км береговой линии были обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов на участке от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С береговой линии было собрано свыше 149,4 тыс. т загрязненного песка и грунта.

пляж
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Крыму продолжают обследовать 525,4 км береговой линии: от городского округа Керчь до населенного пункта Портовое Раздольненского района. Спасателям удалось очистить 226,8 км береговой линии и собрать порядка 780 т загрязненного песка.

В Севастополе мониторинговые группы регулярно проверяют 165 км береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка. Всего на этом участке было собрано и вывезено на полигоны для утилизации более 835 т загрязненного топливом песка и грунта.

Крушение танкеров в Керченском проливе: последствия

Последствия разлива мазута в Керченском проливе, который случился 15 декабря 2024 года в результате крушения двух нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», власти южных регионов устраняют до сих пор. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в результате аварии в море вытекло около 40% топлива.

птицы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Разлив мазута привел к гибели рыб, дельфинов и птиц, загрязнению морского дна и береговой линии. Экологическая катастрофа затронула четыре региона: Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Запорожье.

Авария стала первым в мире случаем затопления моря тяжелым топочным мазутом марки М100. Этот тип топлива не всплывает на поверхность, а остается в толще воды или оседает на дно из-за своей плотности, что затрудняет очистку моря и береговой линии. Ликвидацией последствия разлива мазута ежедневно занимаются специальные команды муниципалитетов, а также сотрудники МЧС и волонтеры.

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На каких курортах России можно отдохнуть летом 2025 года

Альтернативой Черному морю предстоящим летом могут послужить и другие водоемы страны, отметила Наталья Костенко. Россияне могут отправиться на курорты Каспийского моря в Дагестане, на Байкал, посетить живописные озера Алтайского края и Бурятии. Любители рыбалки и дикой природы могут исследовать Дальний Восток, заключила депутат.

Байкал

Озеро Байкал

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, на пляжах Черного моря в 2025 году тоже можно будет отдохнуть, если поехать в Геленджик или на курорты Крыма — в Алупку, Алушту, Ялту и Форос. Их прибрежная зона не пострадала в результате разлива мазута, поэтому купаться в этих местах безопасно.

В России также можно отдохнуть на Азовском море, где наиболее популярными направлениями являются город Ейск и станица Голубицкая. Во второй половине летнего сезона можно побывать на Балтийском море, которое к началу августа прогревается до +24 градусов. Турагенты советуют выбирать для пляжного отдыха поселок Янтарный или Куршскую Косу, где наиболее чистый песок и теплое море.

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