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- Анапа готовится к курортному сезону: можно ли будет купаться в Черном море в 2025 году
Анапа готовится к курортному сезону: можно ли будет купаться в Черном море в 2025 году
Один из главных курортов Черноморья, Анапа, готовится к сезону после аварии с танкерами. На пляжах регулярно фиксируют новые выбросы небольшого количества нефтепродуктов, в последний раз — 19 марта. Спасатели и волонтеры продолжают очищать береговую линию, устраняя последствия новых выбросов топлива. Авария произошла 15 декабря 2024 года, когда танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Оба судна перевозили более 9,2 т мазута, из которых около 2,4 тыс. т вылилось в море в результате аварии. Это серьезно навредило флоре и фауне региона. Подробнее о том, как проходит подготовка пляжей к курортному сезону и можно ли будет купаться в Черном море в 2025 году, — в материале «Известий».
Откроют ли в Анапе курортный сезон
Разлив мазута в Черном море поставил под угрозу летний туристический сезон в Анапе. Официальное заключение от Роспотребнадзора о том, безопасно ли отдыхать на побережье Черного моря в районе Анапы, будет опубликовано в марте. При этом в январе глава Минприроды Александр Козлов заявил, что загрязненные топливом пляжи Анапы планируется восстановить к началу летнего сезона 2026 года.
По словам экологов, пляжи в Краснодарском крае, загрязненные токсичным топливом, нельзя будет использовать как минимум один курортный сезон. Кроме того, повышение температуры моря летом может спровоцировать новые выбросы токсичных веществ.
По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, ближайший летний сезон на черноморском побережье местные власти и отельеры собираются спасти за счет музеев, экотроп, бассейнов и развлекательных мероприятий.
«Музеи — недооцененный ресурс, который может привлечь туристов в сложившейся ситуации. В прибрежных городах есть картинные галереи, потрясающие музеи с антиквариатом, древностями, найденными в ходе археологических раскопок на месте древних городов, которые раньше находились на черноморском побережье. Помогут привлечь туристов и фестивали, концерты», — рассказала депутат.
Когда произошли последние выбросы мазута в Анапе
Незначительные выбросы мазута в районе Анапы фиксируют регулярно. 19 марта загрязнения в ходе ежедневного мониторинга были обнаружены уже в третий раз за неделю. Небольшие выбросы нефтетоплива были обнаружены на пляже в поселке Джемете, в Выселковском и Кавказском районах, а также в районе центра «Премьера» и санатория «Кристалл». Ранее выбросы фиксировали на береговой линии между селом Витязево и курортной станицей Благовещенской. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
В ведомстве отметили, что при обнаружении береговых загрязнений специалисты мониторинга сначала убирают новые выбросы, а затем возвращаются к повторной очистке основной территории. По данным пресс-службы МЧС, выбросы нефтепродуктов периодически появляются на побережье из-за повышения температуры воздуха.
Как регионы подготавливают пляжи к курортному сезону
По данным МЧС России, всего с начала работ было очищено порядка 409 км береговой линии, собрано более 151 тыс. т загрязненного песка и грунта. Также за три месяца с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов было обследовано 5378 тыс. кв. м дна акватории. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. Для устранения мазута со дна Черного моря применяются специальные компрессорные станции.
В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района на 19 участках протяженностью 14 км было собрано более 2,5 тыс. (почти 126 т) мешков с нефтесодержащими отходами. В марте в Краснодарском крае при мониторинге 265 км береговой линии были обнаружены точечные выбросы нефтепродуктов на участке от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. С береговой линии было собрано свыше 149,4 тыс. т загрязненного песка и грунта.
В Крыму продолжают обследовать 525,4 км береговой линии: от городского округа Керчь до населенного пункта Портовое Раздольненского района. Спасателям удалось очистить 226,8 км береговой линии и собрать порядка 780 т загрязненного песка.
В Севастополе мониторинговые группы регулярно проверяют 165 км береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка. Всего на этом участке было собрано и вывезено на полигоны для утилизации более 835 т загрязненного топливом песка и грунта.
Крушение танкеров в Керченском проливе: последствия
Последствия разлива мазута в Керченском проливе, который случился 15 декабря 2024 года в результате крушения двух нефтетанкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», власти южных регионов устраняют до сих пор. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. т мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в результате аварии в море вытекло около 40% топлива.
Разлив мазута привел к гибели рыб, дельфинов и птиц, загрязнению морского дна и береговой линии. Экологическая катастрофа затронула четыре региона: Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Запорожье.
Авария стала первым в мире случаем затопления моря тяжелым топочным мазутом марки М100. Этот тип топлива не всплывает на поверхность, а остается в толще воды или оседает на дно из-за своей плотности, что затрудняет очистку моря и береговой линии. Ликвидацией последствия разлива мазута ежедневно занимаются специальные команды муниципалитетов, а также сотрудники МЧС и волонтеры.
На каких курортах России можно отдохнуть летом 2025 года
Альтернативой Черному морю предстоящим летом могут послужить и другие водоемы страны, отметила Наталья Костенко. Россияне могут отправиться на курорты Каспийского моря в Дагестане, на Байкал, посетить живописные озера Алтайского края и Бурятии. Любители рыбалки и дикой природы могут исследовать Дальний Восток, заключила депутат.
Озеро Байкал
По мнению вице-президента Альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, на пляжах Черного моря в 2025 году тоже можно будет отдохнуть, если поехать в Геленджик или на курорты Крыма — в Алупку, Алушту, Ялту и Форос. Их прибрежная зона не пострадала в результате разлива мазута, поэтому купаться в этих местах безопасно.
В России также можно отдохнуть на Азовском море, где наиболее популярными направлениями являются город Ейск и станица Голубицкая. Во второй половине летнего сезона можно побывать на Балтийском море, которое к началу августа прогревается до +24 градусов. Турагенты советуют выбирать для пляжного отдыха поселок Янтарный или Куршскую Косу, где наиболее чистый песок и теплое море.