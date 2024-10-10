Не на дрова: финансирование борьбы с лесными пожарами увеличат

С 14,4 млрд до 19,9 млрд рублей увеличивается ежегодное финансирование борьбы с лесными пожарами, сообщил «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов. Это позволит обеспечить не менее 50 тыс. летных часов на лесоавиационные работы и не менее 5,3 тыс. парашютистов-десантников, сказал «Известиям» глава Рослесхоза Иван Советников. В экспертном сообществе отметили, что сейчас в отрасли наблюдается проблема цифровизации и внедрения новых технологий. Что в первую очередь финансируют в лесном хозяйстве и с какими вызовами борется эта отрасль, разбирались «Известия».

Распределение средств

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений национальной цели «Экологическое благополучие», сказал «Известиям» глава Минприроды Александр Козлов. На ближайшие три года из федерального бюджета запланировано выделение почти 203 млрд рублей на развитие лесного хозяйства, ежегодное финансирование увеличивается.

— Речь не о том, хватит ли этих средств, важно расставить приоритеты, чтобы каждый государственный рубль использовался эффективно, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С 14,4 млрд до 19,9 млрд рублей увеличивается ежегодное финансирование борьбы с лесными пожарами, отметил министр.

Это позволит создать новые и укрупнить действующие лесопожарные станции в Республике Саха, Красноярском и Забайкальском краях, обеспечить не менее 50 тыс. летных часов на лесоавиационные работы и не менее 5,3 тыс. парашютистов-десантников, сказал «Известиям» глава Рослесхоза Иван Советников.

— Конечно же, мы продолжим оснащать регионы лесопожарной техникой и оборудованием. На 2025–2027 годы запланировано приобретение 695 единиц техники и оборудования для охраны лесов от огня, — отметил он.

Особое внимание будет уделено лесовосстановлению и лесоразведению, в том числе вокруг городов и промышленных центров, добавил Александр Козлов. На трехлетний период запланированы работы на площади 325 тыс. га. Для решения этой задачи предстоит увеличить объем посадочного материала к 2027 году на 6 млн штук, выращенного в том числе и в новых питомниках, — сказал министр.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В 2025 году финансирование на выполнение мероприятий по сохранению лесов повысится на 6,4 млрд рублей по отношению к 2024 году, заметил Иван Советников.

— Это позволит нам эффективно охранять леса от огня, увеличить площади восстановления лесов, а также выполнять работы по лесоустройству, лесопатологическому обследованию. Также часть финансирования будет направлена на выполнение показателей нового федпроекта «Сохранение лесов».

В рамках исполнения поручения президента на увеличение зарплаты работников лесного хозяйства на 2025–2027 годы предусмотрено 10,9 млрд рублей. Работа в лесу сложная и должна оплачиваться на достойном уровне, — сказал Иван Советников.

Особое внимание уделят и мероприятиям по лесовосстановлению, в том числе вокруг городов и промышленных центров. Так, в течение трех лет работы будут выполнены на площади 325 тыс. га. Для этого объем посадочного материала к 2027 году будет увеличен на 6 млн шт.

Основные сложности

В лесном хозяйстве еще есть много моментов, которые можно было бы улучшить, заявила «Известиям» эксперт центра «Россия-ОЭСР» ИПЭИ Президентской академии Мария Гирич.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— На текущий момент в отрасли наблюдается проблема цифровизации и внедрения новых технологий. Поэтому важно, чтобы деньги были потрачены на мониторинг лесных ресурсов на предмет риска пожаров, лесных вредителей, на цифровой мониторинг незаконных рубок и прочее, — отметила она.

На региональном уровне периодически возникают проблемы с ведением лесного хозяйства. Так, в Волгоградской области установлены факты использования лесов без подачи лесной декларации, а в Амурской области — без проекта освоения лесов, имеющих положительное заключение госэкспертизы. Сейчас федеральное агентство готовит предписания с указанием мероприятий по устранению нарушений. Лесные ведомства должны будут разработать и утвердить план устранения нарушений и принять меры, чтобы в дальнейшем не допускать подобного.

До конца года проверки эффективности и качества работы в области лесных отношений также пройдут в Курганской, Ленинградской областях и Республике Башкортостан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме того, большой резонанс вызвало дело бывшего руководителя департамента имущественных отношений Минобороны Дмитрия Куракина. Он обвиняется в организации незаконной вырубки леса, который продавали в Китай. Прокуратура просит отправить его в колонию на 17 лет, а двух подельников — на 14.

Глобальные проблемы

Необходимо активнее привлекать бизнес к лесным проектам, считает Гирич.

— Например, в России развивается углеродное регулирование, связанное с выпуском углеродных единиц на климатические проекты. Они могут решить проблемы обезлесения, а также вовлечь бизнес в мониторинг ситуации с лесами, включая контроль лесных пожаров, — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заверил, что министерство «будет очень и очень аккуратно подходить» к вопросу взимания с бизнеса платы за выбросы парниковых газов. Проект плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития России предполагает возможность внедрения механизма оплаты выбросов углерода лишь в 2028 году.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новую климатическую доктрину, в которой достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году названо ключевой целью климатической политики страны.

Углеродная нейтральность, то есть сокращение до нуля выбросов парниковых газов от производственной деятельности человека, — один из элементов выполнения Парижского соглашения по климату. США и страны Евросоюза планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Китай — к 2060-му, Индия — к 2070-му.

Госдума приняла закон о создании в РФ национальной системы торговли углеродными выбросами в июне 2021 года. Документ обязует компании, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, ежегодно до 1 июля представлять отчеты о выбросах. Отчеты должны направлять организации с выбросами более 50 тыс. т эквивалента углекислого газа в год.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Компании, реализующие климатические проекты, могут включать информацию о них в специальный информационный ресурс — реестр углеродных единиц. Эти единицы, выпущенные в обращение в результате реализации климатического проекта, подлежат зачислению на счет исполнителя в данном реестре. Затем будет возможна передача углеродных единиц их владельцем иному лицу и зачет углеродных единиц, то есть вводится национальная система торговли выбросами. В перспективе Россия сможет продавать компаниям и государствам право на выброс определенного количества парниковых газов.