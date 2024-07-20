Извлечь корни: грозит ли России сокращение лесозаготовки

Лесопромышленная отрасль попросила власти решить ряд логистических проблем, сообщили «Известиям» в Рослесхозе. Среди поднятых вопросов — переработка отходов лесозаговки и необходимость активно развивать деревянное домостроение. Также речь идет о развитии биоэгергетики в стране и возможности перевести муниципальные котельные на древесное топливо. Хотят обсудить и отмену ограничений на поставки пеллет в дружественные страны. В аналитическом центре при правительстве РФ отмечают, что сейчас у лесопромышленной отрасли есть две системные проблемы: кадры и технологии. Все остальные трудности должны решаться через корректировку нормативной базы. Подробности — в материале «Известий».

Лес проблем

В рамках выездного заседания Совета Федерации российские лесопопромышленники попросили правительство РФ о большом пакете мер поддержки и развития лесного комплекса страны (ЛПК). Инициативы направлены на стимулирование внутреннего спроса, решение логистических вопросов и разработку системных мер поддержки отрасли (документы есть в распоряжении «Известий»).

Представители ЛПК просят пересмотреть механизм распределения транспортной субсидии и сохранить ее объемы на уровне прошлого года, а также расширить программу модернизации действующих котельных, работающих на угле и мазуте, при их переводе на биотопливо. В числе предложений — возмещение части затрат на приобретение отечественного оборудования и внедрение в систему российской энергетики использования твердого биотоплива.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Также озвучена инициатива ввести софинансирование программ по строительству жилья для молодых специалистов и разработать льготные ипотечные программы для строительства деревянных домов заводским способом.

Кабмин также попросили и о мерах по логистике: в частности, есть предложение расширить пропускную способность Волго-Балтийского и Волго-Донского каналов, а также решить проблему с транзитом грузов через Казахстан. Дело в том, что на сегодня механизм субсидирования перевозок через порты Северо-Запада практически отменен и, как следствие, восточное направление сильно перегружено.

Наконец, отраслевики призывают расширять инфраструктуру Северного морского пути.

В ходе мероприятия первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Кувшинников заявил о том, что позиция его комитета довольно жесткая: финансирование на эти работы нужно срочно увеличивать. « Иначе мы не сможем планировать дальнейшее освоение лесов и вовлечение в оборот новых лесных участков », — сказал он.

В свою очередь, сенатор Татьяна Гигель обратила внимание на уровень заработной платы работников лесоперерабатывающей отрасли.

Значимой является инициатива усовершенствовать механизм заключения договоров на аренду лесных участков на новый срок без проведения торгов (ст. 74 ЛК РФ) с добросовестными арендаторами, говорит вице-президент по работе с государственными органами, лесной политике и устойчивому развитию Segezha Group Николай Иванов.

— Надо установить четкие критерии для принятия органом власти положительного решения о продлении договора аренды. Действующая редакция ст. 74 Лесного кодекса РФ из-за чрезмерных требований практически блокирует право арендатора заключить договор на новый срок, — напомнил он.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова перечислила «Известиям» две наиболее важных меры поддержки лесопромышленной отрасли России. Это субсидирование транспортных затрат для экспортоориентированных компаний и переориентация с внешней торговли на развитие внутреннего спроса. Также, по ее словам, стоит более пристально рассмотреть эффективные и рентабельные проекты по строительству лесных дорог, усовершенствовать арендные отношения.

В Рослесинфорге подчеркнули, что важно помнить об эффективном использовании лесных ресурсов, и призвали вернуть учет лесов на федеральный уровень.

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития, Минтранс и Минпромторг.

Ключевые вопросы лесного хозяйства

Начальник Управления промышленности, энергетики и экологии Аналитического центра при правительстве РФ Григорий Микрюков убежден, что говорить о точечных мерах поддержки в формате субсидий в текущих условиях нецелесообразно — с внутреннего рынка ушло много иностранных игроков, конкуренция снизилась, а рентабельность для многих сегментов выросла. При этом снижение рентабельности в результате ограничений экспортных рынков нельзя компенсировать субсидиями, считает он.

Например, производство топливных пеллет изначально было ориентировано на европейский рынок и было высокорентабельным дополнительным бизнесом крупных компаний. Теперь рынок ЕС закрыт, и компаниям надо менять сам подход: делать из древесных отходов ту продукцию, которую готов покупать российский потребитель.

— Если говорить о проблеме технологической независимости, то здесь целесообразны любые решения, которые обеспечат развитие отечественных или в крайнем случае «партнерских» технологий. Это в том числе и сокращение затрат на производство компонентов и оборудование в рамках офсетных контрактов, — говорит Григорий Микрюков. По его словам, субсидии или налоговые льготы для участников таких производственных цепочек могут дать нужный эффект.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

А вот льготные кредиты, которые часто используют для повышения доступности товаров или услуг, — довольно неоднозначный инструмент, считает эксперт. Они дают только краткосрочный эффект, а во многих случаях могут сработать совершенно противоположным образом. При этом ключевая проблема — кадровый дефицит — может и должна решаться через сочетание целевого набора с последующим социальным пакетом, включая предоставление жилья или льготные условия его получения.

Есть острые проблемы текущего момента с логистикой и рынками сбыта, подтверждает гендиректор ООО «Национальное лесное агентство развития и инвестиций» Виталий Липский.

— Доставка из европейской части России в Китай дорогая и часто экономически не оправдана. Рынки стран MENA (Ближний Восток и Северная Африка), активно рекламируемые после введения санкций, оказались незначительны, имеют низкую платежеспособность и транспортно удалены. Коридор «Север – Юг» также пока полноценно не работает, а тарифы для предприятий ЛПК высоки, — поясняет отраслевик.

Однако проблемное поле гораздо шире, замечает Виталий Липский.

— В перспективе двух-трех лет ожидается массовый износ и выход из строя лесозаготовительной техники. Полноценной замены сейчас пока нет, так как Россия полностью зависела от иностранного лесозаготовительного оборудования, — добавляет эксперт.

В среднесрочной перспективе сокращение отрасли видится неизбежным . В этой связи меры по поддержки производителей технологического оборудования и лесозаготовительных машин будут как нельзя кстати.

По словам Липского, на текущий момент наблюдается сокращение объемов заготовки круглого сырья с 225 млн куб. м в 2021 году до 180 млн куб м в нынешнем и падение объемов производства лесопродукции по некоторым направлениям (например, пилопродукция и фанера).

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

После сокращения программ ипотечного кредитования прогнозируемо стали падать объемы производства ДСтП и ДВП. То есть сокращение отрасли наблюдается как на внешних рынках, так и на внутренних.

Спасение утопающих — дело

В настоящее время ряд товарных позиций, те же пеллеты, из-за логистических издержек поставлять в Южную Корею из центра и западных регионов России просто нерентабельно. Отсюда и вытекают два основных вопроса, с которыми обращаются лесопромышленники к государству, отмечает вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

— Абсолютно здравым видится предложение по переводу коммунальной энергетики на биотопливо, особенно на территориях, где генерация тепла практически объектовая: школа, почта, клуб и магазин. Для небольших населенных пунктов, особенно в лесной зоне, где уже производят гранулы, это хорошая альтернатива завозным видам топлива: мазуту, углю и даже дешевому газу , — говорит Владимир Падалко. По его словам, деревянная ипотечная программа тоже хорошо ложится в эту логику.

Управляющий партнер Zetta Consulting Андрей Заутер подчеркивает, что в первую очередь важно всё, что связано с логистикой, которая на данный момент значительно снижает торговую активность и усложняет процессы на всей цепочке поставок.

— Производители переживают глобальную трансформацию устоявшихся принципов при формировании географии продаж. Лишенные привычных рынков с высокой маржинальностью, игроки вынуждены переориентировать потоки в сторону стран СНГ, ЮВА и Ближнего Востока, — говорит Андрей Заутер.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Но следует понимать, что данные рынки менее объемны и не так маржинальны, а значит, необходимо приложить немало усилий, чтобы адаптироваться к местным особенностям ведения бизнеса и выстроить доверительные отношения с локальными потребителями, поясняет эксперт. Это сложный процесс, который требует времени и терпения. В этом смысле лесопромышленный комплекс переживает непростые времена.

Андрей Заутер подчеркивает, что вопросы на повестке (в частности, крупные инфраструктурные проекты) требуют определенного количества времени и инвестиций — они не смогут обеспечить оперативного решения проблем в отрасли. Более того, возникает вопрос о возможности реализации перечисленных мер.

— Большинство решений находится в зоне ответственности самих компаний: это и корректировка маркетинговых стратегий, и переориентация на новые рынки, а также поиск новых ниш, переход от традиционных commodity к «персонализированным» продуктам с повышенной маржинальностью, — разъясняет эксперт.