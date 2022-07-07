 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Число заражений коронавирусом в мире выросло на 30% за две недели
Общество
Суд закрыл заседание по делу генерала Семенова
Мир
Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения Киеву
Общество
Стали известны подробности отравления детей в частном детсаду в Москве
Общество
Генералов Умнова и Абакумова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями
Культура
Главный киноархив страны оцифровал почти 10 тыс. фильмов
Мир
Жертвами обрушения ледника в Италии стали девять человек
Мир
США обсуждают предельную цену на российскую нефть на уровне $40–60
Авто
Мантуров заявил о поддержке правительства Москвы в производстве «Москвичей»
Мир
Байден пообещал справиться с высокими ценами на бензин
Мир
Байден ответит на письмо задержанной в РФ баскетболистки Грайнер
/

Био в ресурс: в России начнут отапливать дома отходами деревообработки

Скажется ли это на тарифах ЖКХ и сколько нужно времени на модернизацию котельных
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России планируется отапливать дома отходами деревообработки. В Минстрое считают, что на биотопливо нужно перейти угольным и мазутным котельным в первую очередь в тех субъектах, где уже применяются такие технологии. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко (есть у «Известий»). Минэнерго и другим ведомствам поручили до 15 июля проработать законодательные изменения о приоритете использования в регионах древесных отходов. Такое топливо дешевле обычного на 20–30%. Но модернизация котельных может привести к удорожанию энергии для населения, предупреждают эксперты. Поэтому следует предусмотреть субсидирование такого перехода, считают в Госдуме.

Щепки в топку

Минстрою, Минэнерго и другим ведомствам поручили проработать законодательные изменения о приоритете использования в регионах местных видов топлива, в том числе отходов деревообработки и топливных гранул (пеллет) для отопления городов. Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. С копией документа ознакомились «Известия». Предложения должны быть представлены в правительство РФ к 15 июля.

Из протокола следует, что в Минстрое считают целесообразным переводить угольные и мазутные котельные на биотопливо в первую очередь в тех субъектах, в которых подобные объекты уже есть. Например, это Алтайский край, Ростовская область, Новосибирская область и другие.

био в ресурс
Рабочий на деревообрабатывающем предприятии держит в руках пеллеты
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— В ходе совещания была отмечена высокая экологическая эффективность биотоплива с точки зрения снижения выбросов в атмосферу, а также успешные проекты по переводу котельных на него без негативных тарифных последствий, — сказала «Известиям» представитель Виктории Абрамченко Марта Галичева.

Было отмечено, что такую успешную практику необходимо масштабировать, добавила она. Например, основными загрязнителями в 12 городах, в которых наиболее остро стоит вопрос качества воздуха, становятся в том числе объекты коммунальной инфраструктуры и частный сектор, отапливаемый углем. Поэтому для снижения объема выбросов загрязняющих веществ и улучшения экологической ситуации нужен перевод источников тепла на альтернативные виды топлива, подчеркнула представитель вице-премьера.

Это будет оказывать синергетический эффект для улучшения экологии в городах и лесопромышленного комплекса. При этом переход на биотопливо в ряде городов может произойти только при эффективной экономической модели, — отметила она.

био в ресурс
рабочий вытаскивает бревна из грузового автомобиля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Виктория Абрамченко поручила представить предложения по населенным пунктам, где такой переход на биотопливо был бы эффективен, проработать необходимые меры поддержки для модернизации котельных, а также представить в правительство предложения по стимулированию спроса на экологичные виды топлива, в частности пеллет, и соответствующее оборудование, сказала Марта Галичева.

Согласно документу, в Минстрое считают возможным выделять инфраструктурные кредиты субъектам на такую модернизацию котельных (программа «Инфраструктурное меню»).

В Минэнерго поручение прорабатывается, сообщили «Известиям» в ведомстве. Редакция также направила запрос в Минстрой.

Выделение тепла: почему россиянам отключают отопление в морозы
Зимой никаких профилактических работ проводиться не может, говорят эксперты

Решение нескольких проблем

Необходимость перехода котельных на биотопливо обосновывается решением сразу нескольких проблем, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. В стране много «лесных» регионов, где широко развита лесозаготовительная и перерабатывающая отрасль.

— Так, из-за запрета на экспорт необработанного «круглого» леса, существенно выросло количество предприятий, осуществляющих глубокую переработку пиломатериалов, что ведет к росту количества отходов, которые также перерабатываются в топливные гранулы, — пояснил депутат.

Мера станет поддержкой деревообрабатывающих предприятий в условиях санкционного давления, уверен он.

Создание дополнительного рынка сбыта позволит предприятиям отрасли сохранить рабочие места, развивать глубокую переработку «круглого» леса, согласен президент Ассоциации лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области Евгений Бакуров. Кроме того, использование таких отходов ведет к существенному снижению вредных выбросов, подчеркнул Александр Якубовский.

Биотопливо возобновляемо и при сгорании выделяет до 65% меньше углекислого газа по сравнению с традиционными источниками энергии, для его производства могут использоваться отходы, что снижает негативное воздействие на природу, добавил эксперт Общественного совета при Минстрое Станислав Шубин.

био в ресурс
Загрузка в печь в котельной города
Фото: РИА Новости/Александр Патрин
Тепловая плата: от чего зависят цены на услуги ЖКХ
И поможет ли повышение энергоэффективности домов сократить расходы потребителей

Сегодня использование спрессованных отходов от лесной продукции экономнее на 20–30% обычных дров, угля, мазута, — уточнил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Большая часть российских пеллет шла на экспорт, но из-за санкций теперь предстоит переориентировать эту продукцию на внутренний рынок, добавил эксперт.

Однако, несмотря на то что пеллеты экологичны, большинство энергоустановок в сфере ЖКХ могут оказаться не приспособленными к биотопливу. Модернизация котельных будет окупаться в среднем 5–7 лет, полагает Павел Склянчук.

Затраты, необходимые для перевода угольной котельной на древесное биотопливо (пеллеты, щепу), сопоставимы со стоимостью строительства новой котельной, — считают в ассоциации «Совет производителей энергии». — Поэтому «перевооружение» приведет к росту конечной цены теплоэнергии для потребителей.

Такие проекты могут рассматриваться в качестве замены устаревших, подлежащих глубокой модернизации угольных котельных небольшой мощности в удаленных районах, полагают в ассоциации.

Учитывая важность решаемых проблем, необходимо сделать так, чтобы на росте тарифов реализация меры не сказалась, в том числе предусмотрев субсидирование таких отопительных узлов, считает Александр Якубовский. Также «зеленые» проекты могут реализовываться энергетическими компаниями в рамках ESG-повестки и стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, отметил Павел Склянчук.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022