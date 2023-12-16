Дровяной рай: лесопромышленники готовятся к переходу на китайские тягачи

Российские лесопромышленные компании (ЛПК) готовятся к переходу на китайскую технику. Об этом «Известиям» рассказали в Рослесинфорге. По итогам опроса, который ведомство провело среди 1,5 тыс. участников рынка, почти 30% рассматривают замену устаревшей лесовозной техники на китайскую. Сейчас транспорт из Поднебесной не столь популярен среди ЛПК, наибольшую долю занимают транспортные средства российского производства — «КамАЗ» и «Урал», а также европейские модели — Volvo, Scania, Mercedes-Benz и MAN. Но из-за ухода зарубежных брендов лесовозы приходится обслуживать с помощью деталей, привезенных параллельным импортом, китайских аналогов или б/у запчастей.

Что выбирают лесопромышленники

Российские ЛПК начали рассматривать китайские марки лесовозов в качестве замены устаревшим моделям, следует из опроса Рослесинфорга, в котором приняло участие 1,5 тыс. представителей отрасли. Но пока большинство склоняется к покупке отечественных тягачей, переходя с европейских марок.

Сегодня лесопромышленники в основном используют российскую и европейскую технику — по трети их парка занимают отечественные или шведские грузовики. Еще около 16% — это немецкие тягачи.

Несмотря на высокую популярность легковых китайских автомобилей на российском рынке — число брендов из КНР уже достигло 60, — представители ЛПК пока только начинают осваивать технику из Китая. Сейчас доля таких тягачей на российском рынке составляет лишь 2,2% — порядка 2 тыс. транспортных средств.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Для лесоперевозок используются как стандартные грузовики, так и специально оборудованные с повышенной проходимостью — лесовозы. Чаще всего лес перевозят на «КамАЗах» — это около 11,5 тыс. автомобилей в сегодняшних автопарках (22,4%).

Предпочтения в той или иной технике зависят и от региона. Например, на Дальнем Востоке и Сибири широко распространены лесовозы совместного уральско-итальянского предприятия Iveco и китайская техника, выяснили в Рослесинфорге . В лесозаготовительных регионах Урала, Поволжья и Центральной России наиболее популярны российские и белорусские тягачи, а Северо-Запад чаще делает выбор в пользу скандинавов.

— Отечественные и белорусские машины были в приоритете всегда, — отметили в ведомстве. — Лесовозы иностранного производства в несколько раз дороже отечественных и облагались импортными пошлинами, вдобавок зачастую не соответствовали законодательному ограничению по массе и длине.

«Отечественные лесопромышленные компании при необходимости покупки новой техники предпочтут российские бренды (36%), китайские (27%), белорусские (16%)», — говорится в исследовании.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Как писали в марте «Известия», автомобили из КНР могут занять 60% российского рынка. В частности, из-за ухода иностранных брендов в распоряжении у отечественных дилеров остались лишь АвтоВАЗ и китайские модели.

Как обслуживаются лесовозы

Более трети участников отрасли, которые приняли участие в опросе, для обслуживания своего парка покупают новые российские запчасти. Еще четверть берет комплектующие по параллельному импорту, китайские аналоги приобретают почти 17%, используют то, что есть в парке, — около 15%, а импортные б/у берут около 10%.

Популярность российской техники объясняется широкой сетью представительств компаний — они есть почти во всех регионах, заявили в ведомстве. Кроме того, автомобили отечественного производства наиболее приспособлены к суровому климату и плохим дорогам.

Тем не менее о массовом переходе на новую технику говорить преждевременно. Согласно опросу, приобретать ее в следующем году планирует только 20,5% респондентов, еще почти 18% — в зависимости от тенденций рынка.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

«Почти 25% планируют купить новые автомобили через один-три года», — говорится в исследовании.

Китайская техника будет постепенно заменять европейские бренды , считает руководитель отдела продаж компании «ААА Траксервис» (официальный дилер MAN, SITRAK, HOWO, ISUZU) Дмитрий Кондраков. Причина — подорожавшее обслуживание.

— Стоимость владения европейской техникой старше трех лет в разы выше, чем у нового китайского грузового автомобиля с гарантией два года, — объяснил он «Известиям». — Это прекрасно понимают лесозаготовительные компании. Огромным плюсом здесь станет развитая сеть партнерских СТО даже в самых далеких регионах России и наличие необходимых запчастей.

Дмитрий Кондраков считает, что тягачи из КНР навяжут конкуренцию отечественным производителям. В первую очередь на это повлияет ценообразование.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Сейчас Sitrak из КНР стоимостью 8 млн рублей на фоне цены в 10 млн рублей за «КамАЗ» К5 явно интереснее покупателю , — отметил эксперт. — С расширением модельных рядов, появлением полноприводных тягачей, шасси в различных модификациях техника из КНР определенно потеснит «КамАЗ» с «Уралом», и не только в сфере лесозаготовки и переработки древесины.

Конкуренция с китайскими автомобилями поможет усовершенствовать модели отечественных производителей, считает автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

— Здесь ситуация гораздо проще, чем с легковыми машинами, — сказал он «Известиям». — Если с массовым сегментом стало понятно, что выбора фактически нет, то с узконаправленной техникой всё проще. Наши «КамАЗы» и «Уралы» не такие комфортные, как Volvo или Mercedes, но они надежные и приспособлены к нашим условиям. Поэтому европейские марки в ближайшие три года будут вымываться из парков и на их места придут китайские. Это хороший шанс для наших производителей сделать свою продукцию «навороченнее» и комфортнее для водителей.

Эксперты сходятся во мнении, что для промышленников китайская техника остается пока темной лошадкой, но, судя по опыту легковых автомобилей, их качество не будет уступать привычным автомобилям и многие готовы опробовать ее в деле.