ИИ с огоньком: нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%

Российские ученые обучили нейросети прогнозировать лесные пожары с точностью до 87%. В отличие от аналогов, система учитывает разнообразную информацию — от погодных данных до активности населения в регионе, что повышает качество предсказаний , рассказали «Известиям» разработчики. Каждый регион РФ имеет свои уникальные особенности, поэтому ИИ необходимо отдельно обучать работе с разными районами страны. Сейчас система проходит испытания на Сахалине . По словам представителей Рослесхоза, в ведомстве ознакомились с разработкой и попросили авторов ее доработать. Как отмечают эксперты, использование нейросетей должно повысить точность прогнозирования природных пожаров, однако для того, чтобы добиться качественных улучшений, необходима большая работа .

ИИ для прогнозирования лесных пожаров

Специалисты Сколтеха разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая прогнозирует возникновение лесных пожаров в регионах России . Большинство аналогичных разработок делают подобные предсказания, основываясь на однотипных данных. В отличие от них, новая программа учитывает разнородную информацию. Благодаря этому точность ее прогнозов может достигать 87% . Она зависит от качества сведений, которые получает машина. Сейчас разработка проходит испытания в ряде регионов, например, на Сахалине.

— Мы использовали технологию машинного обучения. Оно проводилось на основе архивных данных за 10 лет о том, был или нет пожар в конкретном месте в конкретное время. Алгоритм анализировал их и сам выявлял закономерности, по которым уже можно делать прогнозы . Так как в каждом регионе страны есть свои особенности, то ИИ для него необходимо обучать отдельно. Для начала мы выбрали несколько пилотных регионов. Обучение нейросети для каждого из них заняло порядка одной недели , — сказала «Известиям» руководитель исследовательской группы Центра искусственного интеллекта Сколтеха Светлана Илларионова.

Руководитель исследовательской группы Центра искусственного интеллекта Сколтеха Светлана Илларионова Фото: Сколтех

Прогноз делается на пять дней вперед, так как для него важно иметь надежные данные о погоде. Разработчики добились точности предсказания от 70% до 87% в зависимости от региона . Этого достаточно для практического использования системы, чтобы ответственные органы могли принимать меры по недопущению возгораний. Например, провести увлажнение леса или закрыть туда доступ для посторонних, чтобы не спровоцировать возгорание . Кроме региональных властей, система может быть полезна для исследовательских институтов и других организаций, на деятельность которых могут повлиять лесные пожары . Доступ к ИИ предоставляется по запросу. Система работает на внутренних вычислительных кластерах Сколтеха.

— При анализе ситуации нейросеть использует данные о поверхности Земли, которые получают с помощью методов дистанционного наблюдения со спутников. Это, например, тип растительного покрова и иных поверхностей . Учитывается также в егетационный индекс растительного покрова, который отражает состояние растений и их предрасположенность к возникновению природного пожара . Он считается по специальной математической модели, которая переводит спектральные значения со снимков в целевую величину, — рассказала Светлана Илларионова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также в расчет берется высота над уровнем моря, направление склона, уклон, плотность населения и удаленность от дорог . Характеристики рельефа имеют влияние на риск возникновения возгорания. Например, крутые горные склоны менее подвержены возгоранию. Дополнительная информация об удаленности от объектов инфраструктуры характеризует возможность человека провоцировать ЧП в результате неаккуратного обращения с огнем в пожароопасный период . Все измерения предварительно помещаются в общую базу данных, откуда происходят их сбор и дальнейшая обработка.

Из прогноза погоды берется информация об общем и потенциальном испарении, ветре, температуре воздуха, температуре точки росы, количестве выпавших осадков . Эти данные позволяют оценивать достижимость пороговых значений для возгорания различных типов растительности . Скорость ветра дает возможность оценивать предрасположенность среды к распространению огня, то есть вероятность того, что возникшая искра не потухнет, а разрастется в сильное пламя . Кроме того, ИИ рассчитывает индексы пожарной опасности — такие, как, например, показатель Нестерова, который отражает баланс иссушающих и увлажняющих факторов на территории.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В ходе пилотного внедрения, которое проводится в Сахалинской области, специалисты помогли адаптировать алгоритмы к местным особенностям и отработать необходимые сценарии анализа данных , рассказал «Известиям» директор департамента цифровых проектов Министерства цифрового и технологического развития Сахалинской области Дмитрий Евдокимов.

— Пока мы проверяли систему преимущественно в зимний период, когда риск пожаров невелик, но и в этих условиях платформа уже эффективно собирает и обрабатывает большие объемы спутниковых данных, что упрощает прогнозирование природных угроз . К наступающему сезону мы планируем задействовать все функциональные возможности: и по предупреждению пожаров, и по мониторингу других рисков, — отметил он.

Вместе с разработчиками сахалинские специалисты смогут еще точнее настроить модули ИИ и добиться реальной пользы для региона — в части своевременных мер реагирования, анализа экосистем и устойчивого развития территории , добавил Дмитрий Евдокимов.

Развитие систем прогнозирования пожарной опасности

— Мы знаем о проводимой работе Сколтеха над оценкой вероятности возникновения лесных пожаров. Совместно с федеральной Авиалесоохраной и подведомственным институтом ВНИИЛМ мы ознакомились с данной моделью. По итогам встречи мы отметили, что требуется техническая доработка. В новой модели не учитываются такие важные функции, как картирование лесных пожаров, контроль за достоверностью информации о пожарной опасности и возможность формирования отчетов , — сказал начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.

Работа Сколтеха показывает, в каком направлении надо развивать системы прогнозирования пожарной опасности. Пока это выглядит больше как методика работы с данными . Прогнозы пожарной опасности на разные сроки регулярно публикуются и используются пожарными формированиями. Но их недостаток в не очень высокой достоверности , отметил руководитель проектов по сохранению растительного мира фонда «Природа и люди» Константин Кобяков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Сейчас наиболее часто для оценки пожарной опасности используется индекс Нестерова, который показывает, насколько высока пожарная опасность в конкретном месте. Технологии нейросетей позволяют делать прогнозы точнее, чем обычные индексы. В работе Сколтеха учтено довольно большое количество дополнительных данных, которых долгое время не было . Хорошее покрытие космическими снимками появилось буквально недавно и открыло новые возможности, которые использовали разработчики, — сказал он.

Данные о прогнозировании пожаров и оценки актуального уровня пожарной опасности должны ложиться в основу управленческих решений. На их основе можно вводить или снимать особый противопожарный режим, увеличивать кратность патрулирования, вводить временные ограничения на посещение каких-то наиболее пожароопасных мест . Машинное обучение и возможность работать с большим разнообразием открытых данных расширяет эти возможности, считает учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Но такого рода модели пока плохо работают. И в данном случае мы не можем быть уверены в высоком качестве прогнозов. Отчасти проблема в том, что современные подходы и методы прикладываются к теме без учета ее специфики. Например, авторы применяют одни и те же подходы к определению пожаров по термическим аномалиям (объединение термоточек в разные дни в один пожар или в несколько разных) в совершенно разных природных зонах. Такие упрощения сразу очень сильно снижают качество полученных результатов, — отметил.