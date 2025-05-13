Общая площадь пожаров в Амурской области составила более 3 тыс. га
Общая площадь пожаров в Амурской области составила более 3 тыс. га в период с 11 по 12 мая. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МЧС России по региону со ссылкой на центр гидрометеорологической службы.
«За минувшие сутки пожарно-спасательные формирования Амурской области выезжали на тушение возгораний сухой растительности 45 раз, общая площадь составила более 3 тыс. га», — говорится в публикации.
Там уточнили, что по данным на 11 мая сохраняется средний класс пожарной опасности в нескольких муниципальных округах. Высокий класс установили в 11 муниципальных округах и четырех районах.
Всего с начала пожароопасного периода составлено 577 протоколов об административных правонарушениях на граждан за нарушение мер пожарной безопасности на общую сумму порядка 1,8 млн рублей, добавили в пресс-службе.
Ранее, 8 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни на территориях Центрального, Южного, Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов РФ ожидается чрезвычайный пятый класс пожарной опасности.