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Вильфанд предупредил о высоком классе пожароопасности в 10 регионах РФ

Вильфанд: в 10 регионах РФ будет наблюдаться чрезвычайный класс пожароопасности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В ближайшие дни на территориях Центрального, Южного, Сибирского, Дальневосточного и Приволжского федеральных округов РФ ожидается чрезвычайный пятый класс пожарной опасности. Об этом 8 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Пожароопасность сейчас заметная в Центральном федеральном округе, а именно в Липецкой, Воронежской, Белгородской и Курской областях. В Саратовской области тоже пятый класс и в Волгоградской, Ростовской областях», — сказал он ТАСС.

Вильфанд уточнил, что высокий класс пожарной опасности прогнозируется в Сибири, а в нескольких районах Томской и Иркутской областей также будет отмечаться пятый класс пожароопасности.

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Вильфанд 7 мая сообщил, что повышение температуры в Московском регионе не ожидается до середины мая. Метеоролог уточнил, что сейчас наблюдается тенденция, что к середине мая дневная температура поднимется до +15 градусов. Он также добавил, что не стоит ожидать в мае такой же летней погоды, которая была в апреле.

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