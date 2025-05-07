Вильфанд спрогнозировал отсутствие потепления в Москве и области до середины мая

Повышение температуры в Московском регионе не ожидается до середины мая. Об этом 7 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«О тепле в Москве и области, да и в центре европейской России пока говорить не приходится, его не видно. Это значит, что модели пока не воспроизводят процесс повышения температуры», — сказал он ТАСС.

Метеоролог уточнил, что сейчас наблюдается тенденция, что к середине мая дневная температура поднимется до +15 градусов. Он также добавил, что не стоит ожидать в мае такой же летней погоды, которая была в апреле.

В Гидрометцентре в этот же день сообщили, что 7 мая жителей столичного региона ожидают облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве днем будет колебаться в диапазоне +13...+15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3.