Майская дрожь: россиян ожидают прохладные выходные с осадками

На первых майских праздниках (1–4 мая) циклоны принесут в среднюю полосу России дождливую и прохладную погоду, рассказали метеорологи. В столичном регионе последний месяц весны и вовсе начнется с небольших заморозков. Температура воздуха все выходные дни будет ниже климатической нормы. Поездки на природу лучше планировать на вторую половину длинных выходных, когда вероятность осадков снизится , рекомендуют специалисты. О том, какие еще сюрпризы преподнесет майская погода, — в материале «Известий». Какой погода будет в Москве на майские

Погода на первые майские праздники в столичном регионе будет не очень комфортной для выездов на природу , рассказали «Известиям» метеорологи. Температуру воздуха в начале месяца будут определять циклоны , сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— В первой половине праздников это будет атлантический циклон, а во второй половине к нему подключится южный циклон. Мы получим порцию более теплого воздуха, хотя все дни температура будет ниже климатической нормы , — отметила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

По словам метеоролога, первого и второго мая минимальная температура воздуха в Москве составит +2…+4 градуса, а максимальная — не выше +10 градусов. Ожидаются дожди.

На севере и востоке Подмосковья столбики термометров могут опуститься до −2 градусов, следует из данных центра погоды «Фобос». Дневная климатическая норма температуры для первого мая составляет +15 градусов, и до нее пока далеко , добавили там.

Холодная ночь с температурой до +3 градусов ожидает столичный регион и на 2 мая, добавила Татьяна Позднякова.

— Дневная температура будет чуть повыше и составит до +12 градусов, — прогнозирует она. — В ночь на второе мая может выпасть значительное количество осадков . То есть, температура воздуха будет ниже нормы примерно на пять градусов.

Уже начиная с третьего мая дожди будут кратковременными и небольшими, добавила метеоролог. Дневная температура поднимется до +13…+18 градусов выше нуля.

— То есть температура воздуха еще останется ниже климатической нормы, но всего на пару градусов. Если выбирать время для поездки за город, то лучше во второй половине праздничных дней , — рекомендовала Татьяна Позднякова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Прогнозы погоды во вторые майские праздники пока постоянно меняются, добавила метеоролог. Ожидать 25-градусного тепла в первой половине мая не стоит, полагает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Однако и майского снегопада перед Днем Победы, как в прошлом году, в средней полосе не будет, полагает он.

Что ожидает Санкт-Петербург и другие города

В Санкт-Петербрурге май начнется с солнечной и холодной погоды , сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Утром в четверг ожидается лишь 0…+2 градуса, днем — чуть выше +10 градусов. Будет солнечно и холодно», — сообщил он в своем Telegram-канале. — В пятницу, 2 мая, циклон принесет в Санкт-Петербург небольшие дожди, но повысит температуру до +16…+18 градусов».

В субботу температура в Северной столице опустится до +12…+14 градусов, а дожди будут более обильными, ливневого характера. В воскресенье ожидается погода с небольшими дождями и температурой чуть ниже нормы, добавил метеоролог.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Вместе с циклонами на Европейскую часть страны будут поступать более теплые воздушные массы, отметили в «Фобосе». Потепление выйдет на пик к концу недели. В Центральной России погода к этому времени должна вернуться в рамки климатической нормы.

«Даже на севере Русской равнины дневная температура повысится до +4…+9 градусов. В средней полосе и на Северо-Западе столбики термометров покажут +12…+17 градусов, а на юге до +17…+22 градусов» , — указали в «Фобосе».

А вот Урал атлантический воздух согреть не сумеет. В Екатеринбурге во второй половине недели столбики термометров поднимутся до +8…+11 градусов, что на несколько градусов холоднее нормы.

Как не заболеть на праздниках

Людям, чувствительным к изменениям окружающей среды, важно следить за прогнозом погоды, чтобы заранее подготовиться к ее изменениям, напомнили опрошенные «Известиями» врачи.

Для поддержания работы иммунитета в период колебаний погоды чрезвычайно важно сбалансированное и разнообразное питание, напомнил врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Тимофей Ткачев. Оно должно состоять из белков, сложных углеводов, полезных жиров, клетчатки, витаминов и микроэлементов. Также важно потреблять примерно 1,5–2 л чистой питьевой воды.

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— Большую роль играет и полноценный качественный ночной сон в течение 7–9 часов, поскольку недостаток ночного отдыха ослабляет защитные механизмы организма. Следует отказаться от алкоголя и курения, так как они ухудшают адаптацию сосудов , — напомнил врач.

Рекомендуется поддерживать благоприятный климат в помещении. Оптимальными, по словам врача, считаются влажность воздуха 40–60% и температура в +20…+22 градуса.

— Проветривание помещения хотя бы 2–3 раза в день позволяет снижать концентрацию вирусов и бактерий в воздухе , — напомнил Тимофей Ткачев.

Пациентам с мигренью или хроническими респираторными заболеваниями желательно заранее проконсультироваться с врачом: он может рекомендовать профилактическое лечение или корректировку текущей терапии на время нестабильной погоды, добавила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

В этом году на майские праздники более половины россиян планируют остаться в своем городе, следует из имеющихся у «Известий» данных опроса Fix Price вместе с Институтом человека РОМИР. При этом останутся в своем городе и будут отдыхать 34% россиян, а работать — 17%.

За город или на дачу планируют поехать 35% опрошенных, показало исследование. Путешествия по стране запланировали 8% россиян, а за границу собираются поехать лишь 1% опрошенных.