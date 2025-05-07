Синоптики спрогнозировали потепление до +15 градусов в Москве 7 мая

Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 7 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +13 до +15 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +3.

В Московской области днем ожидается от +11 до +16 градусов, а ночью температура может упасть до –1.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/c.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Начальник ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков 4 мая сообщил о том, что в Москве в День Победы, 9 мая, погода ожидается в пределах нормы.