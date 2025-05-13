В Пакистане заявили о гибели 11 военных в ходе конфликта с Индией

В ходе отражения массированной атаки Вооруженными силами Пакистана со стороны Индии, по официальным данным, погибли по меньшей мере 11 военнослужащих, еще 78 получили ранения. Об этом 13 мая сообщил пакистанский портал Dawn.

«По меньшей мере 11 солдат погибли мученической смертью, а 78 получили ранения, защищая Пакистан от «неспровоцированных и предосудительных подлых атак», — уточнили в материале.

По данным военных, индийская армия нанесла удары по мирным жителям в ночь с 6 на 7 мая. В результате атаки были убиты 40 гражданских лиц, среди которых — 7 женщин и 15 детей. Ранения получили 121 человек, в том числе 10 женщин и 27 детей.

Армия Пакистана вместе с народом страны выразила глубокие соболезнования семьям погибших гражданских и военных, а также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Индийская армия в понедельник, 12 мая, заявила о нормализации обстановки на границе с Пакистаном после сообщений о беспилотниках и перестрелке. Уточняется, что обе стороны придерживаются взаимного обязательства воздерживаться от обстрелов и не инициировать никаких агрессивных действий друг против друга.

Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.

Пакистан и Индия 10 мая договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве Соединенных Штатов.