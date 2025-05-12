Войска Индии заявили о нормализации обстановки на границе с Пакистаном
Индийская армия в понедельник, 12 мая, заявила о нормализации обстановки на границе с Пакистаном после сообщений о беспилотниках и перестрелке.
«После сообщения о первых замеченных беспилотниках в Джамму, Самбе, Ахноре и Катуа индийская армия подтверждает отсутствие дронов. Ситуация прекращения огня сохраняется», — говорится в материале газеты The Hindustan Times.
Издание также добавило, что обе стороны придерживаются взаимного обязательства воздерживаться от обстрелов и не инициировать никаких агрессивных действий друг против друга.
Отношения между Пакистаном и Индией обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир. Погибло 27 мирных жителей. Минобороны Индии объявило 7 мая о начале военной операции «Синдур» против Пакистана. По сообщениям пакистанского телеканала Samaa, Исламабад нанес ответные ракетные удары по территории Индии.
Пакистан и Индия 10 мая договорились о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп отметил, что это произошло при посредничестве США.
Позднее, 11 мая, генеральный директор военных операций Индии, генерал-лейтенант Раджив Гхай сообщил, что более 100 боевиков были ликвидированы в ходе начатой страной операции «Синдур». По словам Гхая, армия поразила девять центров террористической активности, а среди ликвидированных фигурировали личности, причастные к крупным терактам последних лет.