В Приморье возбудили уголовное дело о картельном сговоре на 121 млн рублей

В Приморском крае возбудили уголовное дело о картельном сговоре на сумму более 120 млн рублей. Об этом во вторник, 13 мая, сообщило Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по региону.

«Три хозяйствующих субъекта подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах на перевозку угля автомобильным транспортом», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Уточняется, что торги проходили для нужд теплоснабжающего предприятия в Приморье.

По данным регионального УФАС, стороны побеждали на торгах с минимальным снижением цен.

Всего общая сумма начальной максимальной цены контрактов составила более 121 млн рублей.

Ранее, 30 мая, ФАС оштрафовала Национальную нерудную компанию за непредставление информации. В процессе мониторинга служба обнаружила увеличение цен на щебень марки «М 1000» и обратилась в АО «ННК» с просьбой предоставить информацию о себестоимости продукции, изменениях цен и причинах их роста со стороны филиалов компании в Новосибирской области.