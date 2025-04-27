За зону доступа: внимание ФАС обратили на стоимость роуминга в период отпусков

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максима Шаскольского следить за стоимостью услуг связи и роуминга в преддверии летнего сезона отпусков. В ответ глава ФАС отметил, что тарифы на услуги связи в поездках по России уже приведены к уровню домашнего региона. Кроме того, служба проверяет каждое повышение тарифов самых крупных операторов. Какие проблемы, кроме ценообразования, есть на рынке сотовой связи и как их можно решить, разбирались «Известия».

Проверка связи

Цены на услуги связи в России — одни из самых низких в мире, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

«ФАС и Минцифры внимательно следят за ценами на услуги связи. При подозрении на нарушения оперативно проводится проверка. Тарифы не должны подниматься выше уровня инфляции», — уточнили в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что с 1 марта 2025 года жители России и Белоруссии могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по «комфортным домашним тарифам».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Не менее 300 минут звонков (150 входящих и 150 исходящих) без дополнительных платежей при пакетном тарифном плане. 5 ГБ интернета по комфортным тарифам, сопоставимым с обычными условиями в домашней сети», — уточнили в пресс-службе Минцифры.

Подключение специальных тарифов, по данным министерства, происходит автоматически при пересечении границы у всех операторов, и пользователи получают полную информацию об условиях и остатках в СМС-уведомлениях.

Борьба за клиентов

Рынок сотовой связи в России насыщен, и операторам связи становится все сложнее привлекать новых клиентов, поэтому ключевыми факторами роста для них является увеличение тарифов, а также продажа дополнительных услуг, сказала «Известиям» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Татьяна Хансуварова.

— Перспективным остается сегмент m2m (сегмент, включающий в себя коммуникацию между устройствами) или в более широком понимании IoT (интернет вещей), однако вряд ли его развитие окажет существенное влияние на работу сотовых операторов. При этом услуги связи уже давно стали базовой потребностью населения, что объясняет пристальное внимание ФАС к изменению тарифов, — заметила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мобильным операторам, по ее мнению, не останется ничего иного, кроме как развивать свою экосистему услуг, раскрывая потенциал клиентской базы и инфраструктуры, чтобы удерживать и переманивать клиентов, а также повышать выручку с абонента, предоставляя дополнительные услуги в рамках экосистемы.

Основные трудности

На сегодняшний день рынок сотовой связи в России, несмотря на значительные успехи в развитии инфраструктуры и росте качества услуг, по-прежнему сталкивается с рядом серьезных проблем, требующих внимания и системной работы, отметил в беседе с «Известиями» замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам, руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский.

— Остается актуальной, особенно в преддверии летнего сезона отпусков, стоимость роуминга внутри страны. Хотя Федеральная антимонопольная служба заявила о завершении работы по приведению тарифов на услуги связи к условиям домашнего региона, на практике у пользователей еще возникают ситуации, когда при перемещении между регионами РФ действуют разные условия тарификации, — сообщил эксперт. — Это особенно заметно в случае перехода в зону действия другого оператора или при использовании мобильного интернета — даже кратковременное подключение может привести к списанию значительных сумм.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Другой важной проблемой, по его словам, остается непрозрачность тарифов. Сложные описания, скрытые подписки, дополнительные платные опции по умолчанию — все это вызывает справедливое недовольство абонентов. Люди хотят четко понимать, за что они платят и сколько это стоит, без необходимости разбираться в многостраничных условиях и сносных примечаниях.

— Не менее серьезной проблемой является неравномерность покрытия связи и качества мобильного интернета. В крупных городах доступ к высокоскоростной сети давно стал нормой, однако в сельских и отдаленных районах до сих пор наблюдаются зоны нестабильного сигнала или полного отсутствия покрытия, — уточнил Андрей Стариковский. — Это особенно остро ощущается в период отпусков, когда многие граждане выезжают за пределы мегаполисов и сталкиваются с ограничениями в доступе к связи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, по словам эксперта, в ряде регионов наблюдается низкий уровень конкуренции. Присутствие одного или двух крупных операторов создаёт условия, при которых у пользователей фактически нет выбора, а у компаний отсутствует стимул снижать цены или повышать качество обслуживания. Это ограничивает развитие рынка и негативно сказывается на правах потребителей.

Однако все эти вопросы имеют комплексные решения, отметил Андрей Стариковский. Во-первых, необходим дальнейший контроль со стороны государства, в том числе со стороны ФАС, за соблюдением принципа «домашнего тарифа» при перемещении внутри страны. Важно не только формально завершить такую реформу, но и обеспечить ее реальное применение — с прозрачной системой уведомлений и защитой прав абонентов.

— Во-вторых, следует уделить внимание повышению прозрачности тарифных планов. Регулятор может установить обязательные стандарты описания услуг, запретить автоматические подписки без согласия пользователя, а также ввести механизм компенсации за ошибочное списание средств, — подчеркнул эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его мнению, вопрос развития инфраструктуры — отдельная задача, требующая совместных усилий государства и операторов. В первую очередь нужно стимулировать инвестиции в расширение покрытия в сельской местности, возможно, через субсидии, налоговые льготы или механизмы государственно-частного партнерства.

— Что касается конкуренции, важно облегчить доступ на рынок для новых игроков, особенно виртуальных операторов (MVNO), а также обеспечить антимонопольное регулирование в регионах с доминирующим положением одного оператора, — сказал Андрей Стариковский. — Наконец, необходимо развивать социально ориентированные тарифы — для пенсионеров, студентов, малоимущих граждан. Это поможет сделать связь по-настоящему доступной для всех слоёв населения.

«Известия» направили запрос в ФАС, но на момент публикации ответ получен не был.