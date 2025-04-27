За зону доступа: внимание ФАС обратили на стоимость роуминга в период отпусков

 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Новости iz.ru

Газета «Известия»

Новости РЕН ТВ

Новости 5 канала

Новости 78

Новости Спорт-Экспресс

Документальное кино

Новости НМГ
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78
Новости Спорт-Экспресс
Документальное Кино
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Количество жертв взрыва в иранском порту Бендер-Аббас выросло до 14 человек
Мир
СМИ заявили о нарушении Трампом дресс-кода на похоронах папы римского
Мир
США и Иран выявили общее стремление к достижению соглашения на переговорах в Омане
Мир
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Армия
Путин поздравил и поблагодарил бойцов ВС РФ за полный разгром ВСУ в Курской области
Мир
Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва в порту в Иране
Общество
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Наука и техника
Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств БРИКС
Спорт
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу
Мир
В Совфеде указали на вечную зависимость ФРГ от США
Мир
Власти Швеции предложили экспроприировать православную церковь в Вестеросе
Общество
В СК займутся расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в Дзержинске
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования Ирану в связи со взрывом в порту
Мир
США рассмотрят возможность отмены санкций против АЭС «Пакш-2» в Венгрии
Общество
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Спорт
Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по дзюдо
Мир
Bloomberg узнало о сокращении США помощи Киеву в сфере кибербезопасности

За зону доступа: внимание ФАС обратили на стоимость роуминга в период отпусков

Что еще требуется доработать на рынке сотовой связи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
EN
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Председатель правительства Михаил Мишустин призвал руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максима Шаскольского следить за стоимостью услуг связи и роуминга в преддверии летнего сезона отпусков. В ответ глава ФАС отметил, что тарифы на услуги связи в поездках по России уже приведены к уровню домашнего региона. Кроме того, служба проверяет каждое повышение тарифов самых крупных операторов. Какие проблемы, кроме ценообразования, есть на рынке сотовой связи и как их можно решить, разбирались «Известия».

Проверка связи

Цены на услуги связи в России — одни из самых низких в мире, напомнили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

«ФАС и Минцифры внимательно следят за ценами на услуги связи. При подозрении на нарушения оперативно проводится проверка. Тарифы не должны подниматься выше уровня инфляции», — уточнили в ведомстве.

Также в министерстве подчеркнули, что с 1 марта 2025 года жители России и Белоруссии могут пользоваться мобильной связью и интернетом на территории Союзного государства по «комфортным домашним тарифам».

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Не менее 300 минут звонков (150 входящих и 150 исходящих) без дополнительных платежей при пакетном тарифном плане. 5 ГБ интернета по комфортным тарифам, сопоставимым с обычными условиями в домашней сети», — уточнили в пресс-службе Минцифры.

Замещение из правил: в РФ начали производить важные комплектующие для сотовых сетей
Почему это важно для операторов и когда они смогут полностью закрыть потребности в оборудовании

Подключение специальных тарифов, по данным министерства, происходит автоматически при пересечении границы у всех операторов, и пользователи получают полную информацию об условиях и остатках в СМС-уведомлениях.

Борьба за клиентов

Рынок сотовой связи в России насыщен, и операторам связи становится все сложнее привлекать новых клиентов, поэтому ключевыми факторами роста для них является увеличение тарифов, а также продажа дополнительных услуг, сказала «Известиям» эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Татьяна Хансуварова.

— Перспективным остается сегмент m2m (сегмент, включающий в себя коммуникацию между устройствами) или в более широком понимании IoT (интернет вещей), однако вряд ли его развитие окажет существенное влияние на работу сотовых операторов. При этом услуги связи уже давно стали базовой потребностью населения, что объясняет пристальное внимание ФАС к изменению тарифов, — заметила эксперт.

ФАС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мобильным операторам, по ее мнению, не останется ничего иного, кроме как развивать свою экосистему услуг, раскрывая потенциал клиентской базы и инфраструктуры, чтобы удерживать и переманивать клиентов, а также повышать выручку с абонента, предоставляя дополнительные услуги в рамках экосистемы.

Торг у местных: частоты 5G могут уйти с молотка
Когда связь нового поколения появится в России

Основные трудности

На сегодняшний день рынок сотовой связи в России, несмотря на значительные успехи в развитии инфраструктуры и росте качества услуг, по-прежнему сталкивается с рядом серьезных проблем, требующих внимания и системной работы, отметил в беседе с «Известиями» замдиректора АНО «Институт цифровой трансформации образования» по информационной безопасности и техническим вопросам, руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский.

— Остается актуальной, особенно в преддверии летнего сезона отпусков, стоимость роуминга внутри страны. Хотя Федеральная антимонопольная служба заявила о завершении работы по приведению тарифов на услуги связи к условиям домашнего региона, на практике у пользователей еще возникают ситуации, когда при перемещении между регионами РФ действуют разные условия тарификации, — сообщил эксперт. — Это особенно заметно в случае перехода в зону действия другого оператора или при использовании мобильного интернета — даже кратковременное подключение может привести к списанию значительных сумм.

телефон в руках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Другой важной проблемой, по его словам, остается непрозрачность тарифов. Сложные описания, скрытые подписки, дополнительные платные опции по умолчанию — все это вызывает справедливое недовольство абонентов. Люди хотят четко понимать, за что они платят и сколько это стоит, без необходимости разбираться в многостраничных условиях и сносных примечаниях.

— Не менее серьезной проблемой является неравномерность покрытия связи и качества мобильного интернета. В крупных городах доступ к высокоскоростной сети давно стал нормой, однако в сельских и отдаленных районах до сих пор наблюдаются зоны нестабильного сигнала или полного отсутствия покрытия, — уточнил Андрей Стариковский. — Это особенно остро ощущается в период отпусков, когда многие граждане выезжают за пределы мегаполисов и сталкиваются с ограничениями в доступе к связи.

телефон в руках
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кроме того, по словам эксперта, в ряде регионов наблюдается низкий уровень конкуренции. Присутствие одного или двух крупных операторов создаёт условия, при которых у пользователей фактически нет выбора, а у компаний отсутствует стимул снижать цены или повышать качество обслуживания. Это ограничивает развитие рынка и негативно сказывается на правах потребителей.

Связь из космоса: через спутник можно будет звонить с обычного смартфона
Кому это нужно и как будет работать технология

Однако все эти вопросы имеют комплексные решения, отметил Андрей Стариковский. Во-первых, необходим дальнейший контроль со стороны государства, в том числе со стороны ФАС, за соблюдением принципа «домашнего тарифа» при перемещении внутри страны. Важно не только формально завершить такую реформу, но и обеспечить ее реальное применение — с прозрачной системой уведомлений и защитой прав абонентов.

— Во-вторых, следует уделить внимание повышению прозрачности тарифных планов. Регулятор может установить обязательные стандарты описания услуг, запретить автоматические подписки без согласия пользователя, а также ввести механизм компенсации за ошибочное списание средств, — подчеркнул эксперт.

портфель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его мнению, вопрос развития инфраструктуры — отдельная задача, требующая совместных усилий государства и операторов. В первую очередь нужно стимулировать инвестиции в расширение покрытия в сельской местности, возможно, через субсидии, налоговые льготы или механизмы государственно-частного партнерства.

— Что касается конкуренции, важно облегчить доступ на рынок для новых игроков, особенно виртуальных операторов (MVNO), а также обеспечить антимонопольное регулирование в регионах с доминирующим положением одного оператора, — сказал Андрей Стариковский. — Наконец, необходимо развивать социально ориентированные тарифы — для пенсионеров, студентов, малоимущих граждан. Это поможет сделать связь по-настоящему доступной для всех слоёв населения.

«Известия» направили запрос в ФАС, но на момент публикации ответ получен не был.

Читайте также
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025

Прямой эфир