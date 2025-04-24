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Замещение из правил: в РФ начали производить важные комплектующие для сотовых сетей

Почему это важно для операторов и когда они смогут полностью закрыть потребности в оборудовании
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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В России заместили важные комплектующие для сотового оборудования, поставки которого прекратили Nokia, Ericsson и Huawei. Первое в стране производство электронных модулей для базовых станций сотовой связи, без которых невозможна работа сотовых сетей, открыла компания Yadro. Разрабатывают сотовое оборудование и другие отечественные компании, например, связанная с МТС «Иртея». Полностью перейти на отечественное оборудование российские операторы могут к началу 2030-х годов, считают эксперты. По их данным, ежегодно сотовым компаниям требуется 60–80 тыс. базовых станций.

Какое оборудование для сотовой связи начнут производить в РФ

Российская промышленность начала активно осваивать производство оборудования и комплектующих к нему для сотовой связи. До 2022 года базовые станции (БС), без которых не могут работать сотовые сети, поставляли в РФ компании Nokia, Ericsson и Huawei. С тех пор отечественные компании активно взялись за импортозамещение.

Производство
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Так, компания Yadro открыла в РФ первую линию по производству электронных модулей для базовых станций сотовой связи, рассказали «Известиям» в «ИКС Холдинге», в который она входит. Это один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска базовых станций, он запланирован на конец этого года. Производительность линии зависит от сложности финального изделия, базовый потенциал — от 80 тыс. устройств в год.

Справка «Известий»

Сведения об акционерах «ИКС Холдинга» в базе «СПАРК-Интерфакс» скрыты. Участники IT-рынка утверждают, что сейчас в их числе ее менеджеры, а также семья его основателя Антона Черепенникова, который умер в июле 2023 года.

В компании отметили, что также разрабатывают и сами базовые станции. Общий объем инвестиций составит порядка 30 млрд рублей. Уже подписаны форвардные контракты на поставку 55 тыс. БС полностью российской разработки «Билайну», «Ростелекому» и «МегаФону» до 2030 года. В последнем подтвердили заключение контракта, отметив, что регулярно проводится тестирование всех прототипов оборудования. Оператор принимает участие в доработке предсерийных образцов и рассчитывает на скорейшее внедрение этой продукции в промышленное производство, сказал его представитель.

В «Билайне» сказали, что приветствуют стремление вендоров выпускать максимальное количество элементов БС в России. Это упрощает логистику и помогает сократить сроки поставки базовых станций операторам, считают в компании.

-— Задача радиомодулей в базовой станции — прием, передача, обработка и преобразование радиосигналов, а также их усиление. В каждой типовой БС требуется по три интегрированных радиомодуля. Радиомодуль — высокотехнологичное радиочастотное устройство, и разработчики таких технологий в России единичны, — отмечает партнер ComNews Research Леонид Коник.

Станции
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Сам факт массового производства радиомодулей в РФ — настоящий технологический прорыв, который, в частности, позволит выполнить целевой показатель федерального проекта «Отечественные технологии» (часть нацпроекта «Экономика данных»), уверен он. Согласно этому документу, в 2030 году должна быть достигнута 100-процентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE и 5G.

«Известия» направили запросы в Минцифры и Минпромторг.

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Смогут ли российские производители заменить Nokia и Huawei

Сегодня массовое производство базовых станций налаживают и другие российские компании, отмечают участники рынка. Так, МТС уже закупает и устанавливает оборудование входящей в группу компании «Иртея», сообщили в пресс-службе оператора.

— С конца 2024 года мы запустили в опытно-коммерческую эксплуатацию первую партию из 200 базовых станций этого производителя в 37 регионах. В этом году планируем установить еще 1 тыс. станций «Иртея» с дополнительными частотными диапазонами и расширенным функционалом, — добавили в компании.

Производство
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В МТС открыты к работе со всеми отечественными производителями, выбор поставщика осуществляется на рыночных условиях при условии соответствия техническим требованиям компании, сказали там.

В России работает около 500–700 тыс. базовых станций всех поколений (2G/3G/4G). Замена всего пула на полностью локализованные решения — дело нескольких лет и потребует выпуска сотен тысяч устройств, рассказал замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. Только для замены устаревших и санкционно уязвимых базовых станций нужно около 100–200 тыс. единиц в ближайшие пять лет, считает он. 5G также потребует десятков тысяч новых БС, особенно в мегаполисах и на ключевых объектах инфраструктуры, добавил он.

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Как сообщил «Известиям» источник на сотовом рынке, в 2025 году, согласно требованиям властей, операторы должны запустить по 1 тыс. БС на отечественном оборудовании. В перспективе должен произойти полный переход на отечественное оборудование и объемы по 5–10 тыс. БС в год в зависимости от макроэкономической ситуации, отметил он.

Сотовая станция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Замещение как базовых станций, так и комплектующих для них на фоне прекращения поставок этого оборудования крупнейшими зарубежными вендорами — важный и нужный шаг, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, российским операторам ежегодно требуется около 60–80 тыс. новых базовых станций. Спрос усилится, когда в России начнется развертывание сетей 5G, не исключает он.

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Пока российская промышленность не способна поставлять оборудование в таких количествах, но при благоприятной макроэкономической и регуляторной ситуации она сможет удовлетворять потребности отрасли связи к началу 2030-х годов, что позволит и операторам по большей части перейти на отечественное оборудование, считает эксперт.

Для абонентов это будет означать сохранение качества связи на должном уровне — сети будут модернизироваться и расширяться по мере роста спроса на услуги связи, а не в зависимости от возможностей поставки техники по параллельному импорту, заключил Денис Кусков.

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