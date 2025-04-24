Замещение из правил: в РФ начали производить важные комплектующие для сотовых сетей

В России заместили важные комплектующие для сотового оборудования, поставки которого прекратили Nokia, Ericsson и Huawei . Первое в стране производство электронных модулей для базовых станций сотовой связи, без которых невозможна работа сотовых сетей, открыла компания Yadro. Разрабатывают сотовое оборудование и другие отечественные компании, например, связанная с МТС «Иртея». Полностью перейти на отечественное оборудование российские операторы могут к началу 2030-х годов, считают эксперты. По их данным, ежегодно сотовым компаниям требуется 60–80 тыс. базовых станций .

Какое оборудование для сотовой связи начнут производить в РФ

Российская промышленность начала активно осваивать производство оборудования и комплектующих к нему для сотовой связи . До 2022 года базовые станции (БС), без которых не могут работать сотовые сети, поставляли в РФ компании Nokia, Ericsson и Huawei. С тех пор отечественные компании активно взялись за импортозамещение .

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Так, компания Yadro открыла в РФ первую линию по производству электронных модулей для базовых станций сотовой связи , рассказали «Известиям» в «ИКС Холдинге», в который она входит. Это один из ключевых производственных элементов, который требуется для полноценного крупносерийного выпуска базовых станций, он запланирован на конец этого года . Производительность линии зависит от сложности финального изделия, базовый потенциал — от 80 тыс. устройств в год .

Справка «Известий» Сведения об акционерах «ИКС Холдинга» в базе «СПАРК-Интерфакс» скрыты. Участники IT-рынка утверждают, что сейчас в их числе ее менеджеры, а также семья его основателя Антона Черепенникова, который умер в июле 2023 года.

В компании отметили, что также разрабатывают и сами базовые станции. Общий объем инвестиций составит порядка 30 млрд рублей . Уже подписаны форвардные контракты на поставку 55 тыс. БС полностью российской разработки «Билайну», «Ростелекому» и «МегаФону» до 2030 года . В последнем подтвердили заключение контракта, отметив, что регулярно проводится тестирование всех прототипов оборудования. Оператор принимает участие в доработке предсерийных образцов и рассчитывает на скорейшее внедрение этой продукции в промышленное производство , сказал его представитель.

В «Билайне» сказали, что приветствуют стремление вендоров выпускать максимальное количество элементов БС в России. Это упрощает логистику и помогает сократить сроки поставки базовых станций операторам , считают в компании.

-— Задача радиомодулей в базовой станции — прием, передача, обработка и преобразование радиосигналов, а также их усиление. В каждой типовой БС требуется по три интегрированных радиомодуля. Радиомодуль — высокотехнологичное радиочастотное устройство, и разработчики таких технологий в России единичны , — отмечает партнер ComNews Research Леонид Коник.

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Сам факт массового производства радиомодулей в РФ — настоящий технологический прорыв, который, в частности, позволит выполнить целевой показатель федерального проекта «Отечественные технологии» (часть нацпроекта «Экономика данных») , уверен он. Согласно этому документу, в 2030 году должна быть достигнута 100-процентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE и 5G .

«Известия» направили запросы в Минцифры и Минпромторг.

Смогут ли российские производители заменить Nokia и Huawei

Сегодня массовое производство базовых станций налаживают и другие российские компании, отмечают участники рынка. Так, МТС уже закупает и устанавливает оборудование входящей в группу компании «Иртея» , сообщили в пресс-службе оператора.

— С конца 2024 года мы запустили в опытно-коммерческую эксплуатацию первую партию из 200 базовых станций этого производителя в 37 регионах. В этом году планируем установить еще 1 тыс. станций «Иртея» с дополнительными частотными диапазонами и расширенным функционалом , — добавили в компании.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В МТС открыты к работе со всеми отечественными производителями, выбор поставщика осуществляется на рыночных условиях при условии соответствия техническим требованиям компании , сказали там.

В России работает около 500–700 тыс. базовых станций всех поколений (2G/3G/4G). Замена всего пула на полностью локализованные решения — дело нескольких лет и потребует выпуска сотен тысяч устройств , рассказал замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков. Только для замены устаревших и санкционно уязвимых базовых станций нужно около 100–200 тыс. единиц в ближайшие пять лет , считает он. 5G также потребует десятков тысяч новых БС, особенно в мегаполисах и на ключевых объектах инфраструктуры, добавил он.

Как сообщил «Известиям» источник на сотовом рынке, в 2025 году, согласно требованиям властей, операторы должны запустить по 1 тыс. БС на отечественном оборудовании. В перспективе должен произойти полный переход на отечественное оборудование и объемы по 5–10 тыс. БС в год в зависимости от макроэкономической ситуации , отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Замещение как базовых станций, так и комплектующих для них на фоне прекращения поставок этого оборудования крупнейшими зарубежными вендорами — важный и нужный шаг , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, российским операторам ежегодно требуется около 60–80 тыс. новых базовых станций. Спрос усилится, когда в России начнется развертывание сетей 5G , не исключает он.

Пока российская промышленность не способна поставлять оборудование в таких количествах , но при благоприятной макроэкономической и регуляторной ситуации она сможет удовлетворять потребности отрасли связи к началу 2030-х годов, что позволит и операторам по большей части перейти на отечественное оборудование, считает эксперт.