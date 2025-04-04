Торг у местных: частоты 5G могут уйти с молотка

Государство уже в этом году может объявить аукцион по продаже права на использование частот для 5G в РФ — такой вопрос прорабатывается в Минцифры. Об этом «Известиям» рассказал близкий к ведомству источник, а также высокопоставленные менеджеры сотовых компаний. Власти надеются выручить за них не менее 50 млрд рублей, утверждает один из собеседников «Известий». Возможные торги за эти частоты станут первой масштабной распродажей такого ресурса в истории России. Они могут ускорить развитие 5G в РФ, но в целом целесообразность огромных трат на него под вопросом — как заработать на нем, не понимают пока связисты нигде в мире, да и возможности, которые открывает использование связи пятого поколения, вполне закрывают сейчас LTE, отмечают эксперты.

Сколько могут стоить частоты для сетей пятого поколения

Минцифры рассматривает вопрос о проведении аукциона на право использования частот 5G во второй половине 2025 года , рассказали «Известиям» два высокопоставленных источника на сотовом рынке. Это подтвердил собеседник в одной из подведомственных Минцифры организаций, а также знакомый с ситуацией специалист по радиочастотному планированию.

По словам одного из источников «Известий», если решение о проведении аукционов будет принято, на торги будут выставлены частоты в диапазоне 4,8–4,99 ГГц. Власти уже несколько лет называют его единственно возможным для массового покрытия России сотовой связью пятого поколения: оптимальные с точки зрения связистов частоты 3,4–3,8 ГГц в РФ уже заняты средствами связи других структур , в том числе силовых, а 5G в более высоких диапазонах не может обеспечить широкого покрытия населенных пунктов.

Против использования 4,8–4,99 ГГц, в свою очередь, неоднократно возражали операторы. По их мнению, покрыть страну 5G с помощью 4,8–4,99 ГГц будет дороже, чем при использовании 3,4–3,8 ГГц , к тому же более высокий диапазон поддерживает гораздо меньше телефонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам одного из собеседников «Известий», Минцифры планирует выручить за выставленный на торги диапазон не менее 50 млрд рублей. Скорее всего, на аукционе будет представлена полоса частот шириной 190 МГц, причем их разделят на два лота (примерно по 90 МГц каждый), утверждает источник. Таким образом 5G смогут строить лишь двое из работающих сейчас в РФ федеральных сотовых операторов. Оставшимся двум придется кооперироваться с победителями торгов, считает источник «Известий».

В России аукционы на радиочастоты начали проводиться в 2015 году, пока решений об их проведении на 5G нет, сказали «Известиям» в Минцифры.

— Развертывание сетей стандарта 5G в России начнется с крупных городов. В миллионниках коммерческие сети пятого поколения появятся к 2030 году, — добавили в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Источники «Известий» сходятся во мнении: аукцион на частоты 5G может стать первым в истории России случаем, когда операторы вынуждены будут платить деньги — и немалые — за выделение диапазонов, необходимых для развития нового поколения сотовой связи. Но к моменту их проведения связисты уже обладали базовыми частотами , необходимыми для развертывания сетей в большинстве коммерчески привлекательных регионов РФ. Эти частоты компании получали на конкурсах.

— Первый аукцион был в 2015 году на частоты в полосе 1800 МГц: и использовать их можно было как для GSM, так и для LTE. При этом LTE-частотами российские операторы обладали с 2011 года, а GSM-частотами — с начала 1990-х годов , — напоминает партнер ComNews Research Леонид Коник.

До проведения аукционов выкупать диапазоны не приходилось, зато государство накладывало на бизнес целый ряд обременений, в том числе в виде социальных проектов, отмечают собеседники «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Рациональным видится выделение операторам спектра 4,8–4,99 ГГц без аукциона и без обременений, так как с учетом необходимости более частого расположения базовых станций по сравнению с «золотым» диапазоном 3,5 ГГц, проекты 5G в сегодняшних условиях в крупных городах будут коммерчески неокупаемыми , — считает еще один источник на сотовом рынке.

Строительство сетей 5G в этом диапазоне не окупятся даже с такими мерами, как поддержка производителей российской радиоэлектронной продукции, стимулирование спроса на абонентские устройства с поддержкой 5G в диапазоне 4,8 ГГц, определение дорожных карт по внедрению отечественной криптографии и СОРМ , перечисляет он.

«Известия» направили запросы крупнейшим российским сотовым операторам. В Т2 отказались от комментариев, в других компаниях не ответили.

Какие проблемы могут возникнуть у операторов и абонентов 5G

Когда несколько лет назад сети 5G начали разворачиваться в крупнейших развитых странах мира, участники рынка говорили о том, что технология найдет применение в телемедицине, интернете вещей, беспилотном транспорте. Но на практике пока не существует приложений и сервисов, во всяком случае массовых, которые не могли бы работать без 5G, — пока для этого хватает LTE, констатирует один из участников рынка.

При этом, минуя 5G, Россия может перейти к сотовой связи шестого поколения (6G), не исключают специалисты. О планах создания консорциума для производства оборудования этого стандарта — более надежного, энергоэффективного, поддерживающего большие скорости доступа — источники на сотовом рынке рассказывали «Известиям» еще в 2022 году. Первое оборудование нового стандарта может появиться в России к 2027 году, а коммерческие сети шестого поколения запустятся через десять лет, прогнозировали они. Пока сотовая связь четвертого поколения закрывает все потребности пользователей и сценарии использования 5G и 6G неочевидны, добавили тогда специалисты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мнения аналитиков относительно того, как скажется частотный аукцион по 5G на операторах и их абонентах, также разделились . Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что торги пойдут на пользу абонентам: доступ к 5G у них появится в кратчайшие сроки.

— Если даже представить, что все частоты выкупит один оператор, вряд ли он будет тянуть с развертыванием сетей 5G: расходы на покупку права пользования частотами надо окупать. А раз так, технология пятого поколения может появиться на массовом рынке в кратчайшие сроки, во всяком случае в крупных городах , — считает он.

Фото: РИА Новости

Наконец, надо думать и о наполнении бюджета — бесплатная раздача дефицитного частотного ресурса, имевшая место раньше, должна когда-то закончиться: о том, что его надо разыгрывать на аукционах, власти говорят уже с начала 2010-х годов, напоминает он. Во многих странах мира продажа права пользования частотами на торгах — обычная практика, указывает Денис Кусков.

С одной стороны, вопрос о выделении операторам 5G-частот, который обсуждается со второй половины 2010-х годов, наконец-то может быть решен. Но огромные единовременные расходы связистов могут отразиться на тарифах для абонентов. Кроме того, 50 млрд рублей — это огромная сумма для операторов, у которых и так полно долгов, расходов на модернизацию и развитие сетей и прочее , говорит эксперт. Не исключено, что сами связисты не станут платить за частоты, а на аукционы пойдут консорциумы телеком-компаний, крупного бизнеса и банков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Партнер ComNews Research Леонид Коник считает проведение частотных аукционов сомнительной идеей. Он не исключает, что из большой сотовой четверки на аукцион явится один участник, который купит на нем по начальной цене не столько дефицитные и нужные частоты, сколько лояльность государства. Остальные участники рынка по экономическим соображениям проигнорируют 5G-аукцион , прогнозирует он.

— Достаточно вспомнить Европу, в нескольких крупнейших странах которой ( Германии, Великобритании, Франции, Италии и др.) в 1999–2000 годах правительства продали на аукционах частоты для сетей 3G, выручив сообща рекордные $190 млрд. Оборотной стороной выкачивания столь значительной суммы из карманов сотовых компаний стало слабое развитие не только сетей третьего поколения, но впоследствии и LTE, — это привело Европу к потере конкурентоспособности. США, страны Азии и иных регионов, не отягощенные огромными тратами на частоты, развернули LTE-сети быстрее и получили гормон роста для цифровой экономики. А европейские сотовые операторы потом еще многие годы занимались реструктуризацией долгов , — напоминает эксперт.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Глобальный разработчик стандартов мобильных коммуникаций — международное партнерство 3GPP — анонсировал в IV квартале 2028 года выпуск первой спецификации стандарта 6G. Некоторые страны, в частности Южная Корея, намереваются развернуть сотовые сети шестого поколения уже в 2028 году.

— Если в России в середине — конце 2025 года состоится аукцион на частоты 5G, то на строительство сетей пятого поколения даже в крупных городах у операторов уйдут 2026–2028 годы — в итоге, потратив огромные деньги на закупку оборудования 5G, радиочастотное планирование и строительство сетей, сотовые компании в РФ отстанут от передовых стран мира на целое поколение , — считает Леонид Коник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вызывает у Леонида Коника вопросы и диапазон, частоты в котором российский регулятор намерен выставить на 5G-аукцион. Его поддерживают далеко не все смартфоны и базовые станции, а в силу в полтора раза более высоких частот операторы будут вынуждены закупить и установить в 1,5 раза больше базовых станций, чем если бы они строились в диапазоне частот 3,4–3,8 ГГц, утверждает он.