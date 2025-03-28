Связь из космоса: через спутник можно будет звонить с обычного смартфона

В России начинают испытывать технологию, позволяющую с обычного смартфона звонить и подключаться к интернету через спутник. Частоты для ее тестирования в середине апреля МТС планирует выделить госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ). Интересует она и других сотовых операторов. Такая связь нужна там, где зачастую нет сотовых сетей: на железной дороге и автотрассах, на Крайнем Севере, на дачах и в отдаленных населенных пунктах, отмечают эксперты. Массовой услуга может стать к концу 2020-х годов, когда у России появятся собственные низкоорбитальные спутники связи, добавляют они.

Кому нужна сотово-спутниковая связь

В середине апреля ГКРЧ планирует выделить МТС полосы радиочастот 1980–2010 МГц (канал связи «Земля – космос») и 2170–2200 МГц («космос – Земля») для проведения тестирования связи «спутник-смартфон», а также подключения к спутникам базовых станций. Об этом говорится в материалах ГКРЧ, с которыми ознакомились «Известия». Тестирования будут проводиться на участках гибридной спутниковой системы связи 5G. О том, какова потребность в частотах новой инновационной системы связи и какие регуляторные меры должны поддержать запуск технологии в РФ, МТС должна сообщить в III квартале 2025 года, указано в приложении к проекту решения ГКРЧ.

«Известия» направили запрос в Минцифры, курирующее работу ГКРЧ, а также крупнейшим российским сотовым операторам. В МТС отказались от комментариев.

— Мы считаем, что создание гибридных сетей мобильной и спутниковой связи — один из ключевых приоритетов дальнейшего развития отрасли уже в среднесрочной перспективе. Это позволит эффективно решать многие проблемы предоставления базовых услуг связи в труднодоступных местах , — отметили в пресс-службе «Мегафона».

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Для такой связи необходимо развертывание российской группировки низкоорбитальных спутников — чтобы обеспечить приемлемую скорость и уровень сервиса, а также разработка стандартов подобного вида связи , отметили там.

— Тема гибридных спутниково-сотовых технологий нам, безусловно, интересна, и Т2 пристально наблюдает за их развитием. Они позволяют расширить территорию обслуживания пользователей там, где традиционной мобильной связи нет, — отметила представитель компании Дарья Колесникова. — Устройства, имеющие возможность работать с мобильными сетями и спутниковыми системами, ограничены, рынок только начинает насыщаться ими. Согласно стратегии отрасли связи, уровень группировки низкоорбитальных спутников, достаточный для реального использования технологии, будет достигнут к 2030 году.

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Один из специалистов по частотному планированию рассказал «Известиям», что год назад МТС уже пыталась получить частоты для сотово-спутниковой связи — 1950–1965 МГц (для передачи данных с Земли на спутники, uplink) и 2140–2155 МГц: местами этот диапазон уже используется для сотовой связи. Но такая полоса с точки зрения как международного телеком-сообщества, так и российских властей не очень подходит для подобных целей , утверждает собеседник «Известий». Например, потому, что может создавать помехи средствам связи российских силовых структур , объяснил он. В свою очередь, 1980–2010 МГц и 2170–2200 МГц («космос – Земля») уже стандартизированы международным консорциумом 3GPP для мобильной связи со спутников, добавил этот специалист.

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Для России спутниково-сотовая связь крайне важна — она поможет решить проблемы в тех местах, где сотовой связи зачастую нет вовсе, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Речь идет как о Крайнем Севере и отдаленных районах, так и о дачных поселках, авто- и железных дорогах и других местах, где качество покрытия оставляет желать лучшего. По прогнозу Дениса Кускова массовой эта услуга станет в конце 2020-х годов — тогда по планам государства в России появятся собственные группировки низкоорбитальных спутников (аналоги Starlink Илона Маска), к которым можно подключать наземные смартфоны.

Как космическая связь развивается в мире

Создание гибридных сетей сотово-спутниковой связи предусмотрено стратегией развития телеком-отрасли на 2024–2035 годы, утвержденной правительством РФ в 2023 году. Подключение к спутниковому интернету удаленных и малонаселенных территорий открывает рынок для миллионов новых пользователей быстрого интернета — к 2035-му объем рынка такого широкополосного доступа в мире вырастет на 28%, до $292 млрд в год , говорилось в проекте документа.

Сети персональной голосовой космической связи первого поколения (Globalstar, Iridium, Thuraya) показали, что дорогостоящий и громоздкий спутниковый телефон служит серьезным барьером для развития услуги, отмечает партнер ComNews Research Леонид Коник. Поэтому идея замкнуть сигнал со спутника на стандартный смартфон, количество которых в мире к 2025 году превысило 7 млрд штук, видится многим действенным способом многократного увеличения армии пользователей телеком-услуг из космоса, считает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Технически существует три способа связать спутник и смартфон. Во-первых, это можно делать на частотах, которыми располагают спутниковые группировки типа Globalstar или Iridium. В частности, по этому пути пошла корпорация Apple, в ноябре 2024 года заплатившая компании Globalstar $1,1 млрд за создание новой спутниковой группировки, которая будет поддерживать связь со смартфонами, с выделением 85% ее емкости «яблочному» производителю. При этом Apple дополнительно инвестировала $400 млн в 20% акций фирмы Globalstar LLC, которая выступит владельцем новой группировки, — отмечает Леонид Коник.

Второй вариант — «поженить» спутник со смартфоном: задействовать для этого частоты, которыми располагают сотовые операторы. По этому пути пошли американские стартапы Lynk Global и AST SpaceMobile, а следом и Starlink (более чем из 7 тыс. его спутников на орбите услугу прямой связи со смартфонами — direct-to-device, D2D — пока поддерживает лишь около 400), продолжает эксперт. Starlink договорился о партнерстве с сотовым оператором T-Mobile в США, AST SpaceMobile — с его конкурентом AT&T, а Lynk Global достиг соглашений с полутора десятками мобильных компаний в разных странах мира, перечисляет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам Леонида Коника, третий вариант — сделать ставку на стандарт 5G NTN (non-terrestrial network), который несколько лет назад выступил глобальным разработчиком стандартов мобильных коммуникаций 3GPP. Правда, крупные сотовые операторы из разных стран мира отмечают, что на практике владелец смартфона получит со спутника по технологии 5G NTN скорость, характерную для сотовой сети не пятого и даже не четвертого поколения, а 3G , указывает он.

— Судя по проекту решения ГКРЧ, компания МТС получит частоты в стандартном для 5G NTN диапазоне n256. Отрадно, что национальный частотный регулятор в России на этот раз — пусть пока и для исследовательских целей — пошел по стандартизованному на глобальном уровне пути . Остается надеяться на то, что этот путь сохранится и при выдаче таких частот для предоставления услуг в коммерческом режиме, — указывает Леонид Коник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев